“เคียร์ สตาร์เมอร์” ยืนกรานไม่ลาออกจากเก้าอี้นายกอังกฤษ แม้สมาชิกพรรคกดดันหนัก
เคียร์ สตาร์เมอร์ ยืนกรานไม่ลาออกจากเก้าอี้นายกอังกฤษ แม้สมาชิกพรรคกดดันหนัก ซึ่งเป็นผลพวงจากการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จบลงด้วยหายนะของพรรค
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม สำนักข่าว CBS รายงานว่า เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ยืนกรานว่าเขาจะไม่ลาออกจากตำแหน่ง และจะบริหารประเทศอังกฤษต่อไป แม้ว่าเขาจะถูกกดดันอย่างหนัก โดยเฉพาะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาล 4 คนที่ยื่นใบลาออก
สำหรับรัฐมนตรีที่ลาออกประกอบไปด้วย เจส ฟิลลิปส์ รัฐมนตรีด้านการคุ้มครองความปลอดภัยแห่งชาติ, อเล็กซ์ เดวีส์-โจนส์ รัฐมนตรีด้านผู้เสียหายและการรับมือความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง, ซูเบียร์ อาห์เหม็ด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้านนวัตกรรมและความปลอดภัยทางสุขภาพ และ มิอัตตา ฟาห์นบูลเลห์ รัฐมนตรีด้านการกระจายอำนาจ ศาสนา และชุมชน
โดยการกดดันครั้งนี้เป็นผลจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งผลการเลือกตั้งถือว่าเป็นหายนะสำหรับนายสตาร์เมอร์และพรรคแรงงาน โดยจำนวนเก้าอี้สมาชิกสภาเทศบาลลดลงไปอย่างมาก และมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลน้อยกว่าพรรคปฏิรูปสหราชอาณาจักรที่คว้าไป 1,451 ที่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมี สส.ของพรรคแรงงานกดดันให้นายสตาร์เมอร์ลาออก แต่ก็มี สส. อีก 100 คนที่ร่วมลงนามหนุนหลังให้นายสตาร์เมอร์ดำรงตำแหน่งต่อไป โดยกล่าวว่านี่ไม่ใช่เวลาที่คนในพรรคจะมาแข่งคะแนนนิยมกัน
