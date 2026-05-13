ข่าวต่างประเทศ

“เคียร์ สตาร์เมอร์” ยืนกรานไม่ลาออกจากเก้าอี้นายกอังกฤษ แม้สมาชิกพรรคกดดันหนัก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 07:58 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 07:58 น.
58

เคียร์ สตาร์เมอร์ ยืนกรานไม่ลาออกจากเก้าอี้นายกอังกฤษ แม้สมาชิกพรรคกดดันหนัก ซึ่งเป็นผลพวงจากการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จบลงด้วยหายนะของพรรค

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม สำนักข่าว CBS รายงานว่า เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ยืนกรานว่าเขาจะไม่ลาออกจากตำแหน่ง และจะบริหารประเทศอังกฤษต่อไป แม้ว่าเขาจะถูกกดดันอย่างหนัก โดยเฉพาะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาล 4 คนที่ยื่นใบลาออก

สำหรับรัฐมนตรีที่ลาออกประกอบไปด้วย เจส ฟิลลิปส์ รัฐมนตรีด้านการคุ้มครองความปลอดภัยแห่งชาติ, อเล็กซ์ เดวีส์-โจนส์ รัฐมนตรีด้านผู้เสียหายและการรับมือความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง, ซูเบียร์ อาห์เหม็ด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้านนวัตกรรมและความปลอดภัยทางสุขภาพ และ มิอัตตา ฟาห์นบูลเลห์ รัฐมนตรีด้านการกระจายอำนาจ ศาสนา และชุมชน

โดยการกดดันครั้งนี้เป็นผลจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งผลการเลือกตั้งถือว่าเป็นหายนะสำหรับนายสตาร์เมอร์และพรรคแรงงาน โดยจำนวนเก้าอี้สมาชิกสภาเทศบาลลดลงไปอย่างมาก และมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลน้อยกว่าพรรคปฏิรูปสหราชอาณาจักรที่คว้าไป 1,451 ที่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมี สส.ของพรรคแรงงานกดดันให้นายสตาร์เมอร์ลาออก แต่ก็มี สส. อีก 100 คนที่ร่วมลงนามหนุนหลังให้นายสตาร์เมอร์ดำรงตำแหน่งต่อไป โดยกล่าวว่านี่ไม่ใช่เวลาที่คนในพรรคจะมาแข่งคะแนนนิยมกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“แอ้ม สโรชา” โพสต์อำลา เหลือเวลาอีกไม่นาน หลังป่วยมะเร็ง ขอทุกคนอย่าเศร้า

13 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“เจสัน คอลลิน” อดีตนักบาสคนแรกที่เปิดตัวว่าเป็นเกย์ เสียชีวิตจากมะเร็งสมอง วัย 47 ปี

10 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รวบ “ต้า” สมาชิกกองร้อยปอยเปต แต่งเป็นพันโท หลอกเหยื่อโอนเงิน

30 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดน้องเพชรกล้า งวด 16/5/69 เคาะเลขปิงปองนำโชค ระวังเลขกลับ

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เคียร์ สตาร์เมอร์” ยืนกรานไม่ลาออกจากเก้าอี้นายกอังกฤษ แม้สมาชิกพรรคกดดันหนัก

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศิริกัญญา ค้านรัฐบาลทุ่ม 1.3 พันล้าน ซื้่อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก หวั่นซ้ำรอย 4 ปีก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Pondonnews อินฟลูสายข่าว โพสต์ขอโทษสื่อ ดึงฟุตเทจไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 13 พ.ค. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 หลังวานนี้เปิดพุ่ง 850 บาท ก่อนเหวี่ยงทั้งวัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถ่ายทอดสด พิธีแรกนาขวัญ วันพืชมงคล 13 พ.ค. 69 เช็กกำหนดการ พระยาแรกนา และพระโคประจำปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอดอลสาว เผยสภาพห้องนอน รกจนแม่บ้านยังยอมแพ้! แฟนคลับอึ้งสวนทางลุคสวย บันเทิง

ไอดอลสาว เผยสภาพห้องนอน รกจนแม่บ้านยังยอมแพ้! แฟนคลับอึ้งสวนทางลุคสวย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน พาย สุนิษฐ์ โต้ ทราย สก็อต ไม่เคยข่มขืน แจงปมคลิปเสียง ฟ้องทวงบ้านเพราะพาคนบุกรุก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มถูกทิ้งแก้เผ็ดเหี้ยม ปลอม Tinder แฟนเก่า ส่งข้อความเรียกชาย 18 คนมารุมข่มขืนถึงบ้าน ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มถูกทิ้งแก้เผ็ดเหี้ยม ปลอม Tinder แฟนเก่า ส่งข้อความเรียกชาย 18 คนมารุมข่มขืนถึงบ้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำได้ไหม? ไทเลอร์ เร็กส์ ร่างยักษ์ WWE ล่าสุด &#039;กลายร่าง&#039; เป็นสาวข้ามเพศสุดจึ้ง สวยจนจำไม่ได้! ข่าวต่างประเทศ

จำได้ไหม? ไทเลอร์ เร็กส์ ร่างยักษ์ WWE ล่าสุด ‘กลายร่าง’ เป็นสาวข้ามเพศสุดจึ้ง สวยจนจำไม่ได้!

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
มอเตอร์ไซค์ยกล้อชนนักแสดงสาวเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

สลดใจ มอเตอร์ไซค์ชนนักแสดง เจ็บหนักดับต่อหน้าลูก สะเทือนใจเด็กกำพร้าแม่

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดแปลก! พิธีฉลองความสำเร็จ หนุ่มเรียนจบ คว้าปริญญาวิศวะ ถูกเทน้ำมันใส่จนตัวดำปี๋ ข่าวต่างประเทศ

สุดแปลก! ฉลองหนุ่มเรียนจบ คว้าปริญญาวิศวะ ถูกจับเทน้ำมันดิบใส่ จนตัวดำปี๋

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 12 พ.ค. 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 12 พ.ค. 69 สถิติวันอังคาร วิเคราะห์เลขนามสัตว์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

คอหวยจดด่วน! เสือตกถังพลังเงินดี แจกเลขเด็ดงวดนี้ 16 5 69 เตรียมรับทรัพย์ถ้วนหน้า

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิป ผู้บริหารค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ เมาแล้วขับชนท้าย ซ้ำท้าต่อยกลางถนน ข่าว

เพจดังแชร์คลิป ผู้บริหารค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ เมาแล้วขับชนท้าย ซ้ำท้าต่อยกลางถนน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.กาบเชิง สั่งเด็ดขาด ห้ามเข้าพื้นที่ชายแดน หลังชาวบ้านหลงป่า ถูกจับฝั่งกัมพูชา

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก ข่าว

สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ข่าวการเมือง

เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน ข่าว

ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ โต้เมนต์ด่าสนับสนุน ทราย สก๊อต บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ซัดคนแซะอยากเป็นสะใภ้ หลังซัพพอร์ต ทราย สก๊อต

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บัตรชมพูต่างด้าว คืออะไร? ทำไม “คนจีน” มีได้ เงื่อนไข เอกสารอะไรบ้าง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. มีมติแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ขรก.การเมือง-พลเรือน รวม 15 กระทรวง ข่าวการเมือง

ครม. มีมติแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ขรก.การเมือง-พลเรือน รวม 15 กระทรวง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 07:58 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 07:58 น.
58
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“แอ้ม สโรชา” โพสต์อำลา เหลือเวลาอีกไม่นาน หลังป่วยมะเร็ง ขอทุกคนอย่าเศร้า

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569

“เจสัน คอลลิน” อดีตนักบาสคนแรกที่เปิดตัวว่าเป็นเกย์ เสียชีวิตจากมะเร็งสมอง วัย 47 ปี

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569

รวบ “ต้า” สมาชิกกองร้อยปอยเปต แต่งเป็นพันโท หลอกเหยื่อโอนเงิน

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ค. 69

เลขเด็ดน้องเพชรกล้า งวด 16/5/69 เคาะเลขปิงปองนำโชค ระวังเลขกลับ

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569
Back to top button