บันเทิง

เลอลักษณ์ จ่อฟ้องกลับ ต้อม รัชนีกร 100 ล้าน หากชนะคดี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 14:29 น.
64
ศาลเลื่อนพิพากษา ต้อม รัชนีกร ฟ้อง เลอลักษณ์ 50 ล้าน ปิ่น จ่อฟ้องกลับ 100 ล้าน หากชนะ

ศาลเลื่อนตัดสินคดี ต้อม รัชนีกร ฟ้อง รพ.เลอลักษณ์ 50 ล้าน ศัลยกรรมทำหน้าพัง ปิ่น จ่อฟ้องกลับ 100 ล้านหากชนะคดี

จากกรณีที่อดีตนักแสดงดัง ต้อม รัชนีกร เป็นโจทก์ยื่นฟ้องโรงพยาบาลเลอลักษณ์ พร้อมพวกรวม 4 ราย เรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่า ทางโรงพยาบาลดังทำศัลยกรรมให้เธอผิดพลาด จนใบหน้าพัง-กระทบต่อการใช้ชีวิต ตามที่เคยเป็นข่าวโด่งดังในช่วงก่อนหน้านี้

ต้อม รัชนีกร ดึงหน้าใหม่ เจอชาวเน็ตดราม่าแรง รพ.แจงชัด รอยุบบวมก่อน

ความคืบหน้าล่าสุด (12 พ.ค. 69) ศาลมีนัดฟังคำพิพากษาในคดีดังกล่าว โดยทาง ปิ่น เลอลักษณ์ มาพร้อมทนายความของโรงพยาบาล แต่ทางด้าน ต้อม รัชนีกร ไม่ได้เดินทางมาฟังคำตัดสินด้วยตัวเองในฐานะเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง แต่มอบหมายให้ทนายความมาแทน

หลังจากนั้น ปิ่น พิศพรรณ ผู้บริหารและเจ้าของโรงพยาบาลเลอลักษณ์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงคดีนี้ ระบุว่า “คดีนี้ถ้าตนแพ้คดีมา ตนก็พร้อมนำเงินสดจำนวน 50 ล้านบาทมาจ่ายใหัทันที แต่ถ้าตนเป็นฝ่ายชนะขึ้นมา มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ร.พ.ของตน มันมีมูลค่าสูงมากเพราะได้รับผลกระทบทางธุรกิจมานานเกือบ 2 ปี ที่ถูกฟ้องร้องมา

ซึ่งตนจะดำเนินการฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายคืนมากกว่า 100 ล้านบาทแน่นอน ซึ่งคงต้องปรึกษากับทางทนายความอีกที เพราะเขามาพาดพิงทำให้ทางโรงพยาบาลเสียหายและได้รับผลกระทบว่าสาเหตุมาจากการผ่าตัดของทางโรงพยาบาล”

ต่อมาทาง ทนายความของ รพ.เลอลักษณ์ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีเพิ่มเติมว่า “ทางศาลจังหวัดนนทบุรีได้เลื่อนนัดฟังคำพิพากษาในคดีนี้ออกไปเป็นวันที่ 6 ส.ค.69 เวลา 09.00 น. เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา ทางฝ่ายโจทก์ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมหลังแถลงปิดคดี ทำให้ทางศาลได้พิจารณารับเอกสารดังกล่าวไว้พิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเอกสารคำแปลที่มีอยู่ในเอกสารเดิมที่เคยส่งไปก่อนแล้ว

เป็นการนำเข้าหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากมีการสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้ทางศาลต้องเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาออกไปอีก แต่คงไม่มีผลกระทบกับคำตัดสิน เป็นคดีที่ฝ่ายโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายว่าทางโรงพยาบาลรักษาผิดพลาดจนทำให้ได้รับความเสียหาย”

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดกแล้วที่พิจิตร ข่าว

สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน จ.สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดสึกแล้วที่พิจิตร

44 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” เสียใจไทยยกเลิก MOU44 สั่งห้ามเปิดเจรจาทวิภาคีใหม่เป็นอันขาด

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาในไทย ย้ำไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก

29 นาที ที่แล้ว
ประวัติ น้องเติ้ล นศ.วิศวะปี 4 ฟ้าผ่าเสียชีวิต ข่าว

ประวัติ น้องเติ้ล หนุ่มวิศวะวัย 21 ฟ้าผ่าดับสลด สูญเสียคนเก่ง อนาคตไกล

38 นาที ที่แล้ว
มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว บันเทิง

มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว

49 นาที ที่แล้ว
ศาลเลื่อนพิพากษา ต้อม รัชนีกร ฟ้อง เลอลักษณ์ 50 ล้าน ปิ่น จ่อฟ้องกลับ 100 ล้าน หากชนะ บันเทิง

เลอลักษณ์ จ่อฟ้องกลับ ต้อม รัชนีกร 100 ล้าน หากชนะคดี

51 นาที ที่แล้ว
ด่วน! Google Search ล่มชั่วคราว ผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงไทย เจอ Server Error ข่าว

ด่วน! Google Search ล่มชั่วคราว ผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงไทย เจอ Server Error

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเอาจริง 3 เดือน กวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมาย อาชญากรข้ามชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กลาโหมฯ ลั่นไม่ต้องกังวล ตรวจเข้มทุกกระบอก สอบอาวุธทหารเรือหลุดได้อย่างไร?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม คงกระพัน ยกมือไหว้ขอโทษ ลบคลิป อ.แก้กรรม ข่าว

หนุ่ม คงกระพัน ยกมือไหว้ขอโทษ ลบคลิป อ.แก้กรรม เกลี้ยงช่อง แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.ไฟเขียว 1,300 ล้าน ให้ กสทช. ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026 ข่าวกีฬา

ครม.ไฟเขียว 1,300 ล้าน ให้ กสทช. ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล &quot;บุน รานี&quot; เมีย &quot;ฮุนเซน&quot; เดินเท้าเปล่าย่ำโคลน เยี่ยมชาวบ้าน ได้ใจคนเขมร ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล “บุน รานี” เมีย “ฮุนเซน” เดินเท้าเปล่าย่ำโคลน เยี่ยมชาวบ้าน ได้ใจคนเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นายกลอนดอน บอกประชาชนควรเชียร์ “เวสต์แฮม” หากไม่อยากเสียผลประโยชน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉยับ ผู้บริหารค่ายมือถือดัง เมาแล้วขับ ท้าต่อยกลาง 4 แยก ขับรถหนี หลายวันเพิ่งโผล่ อ้างไปผิดสถานีตำรวจ พบตำรวจยศใหญ่มาไกล่เกลี่ย ข่าว

แฉยับ ผู้บริหารค่ายมือถือดัง เมาแล้วขับ ท้าต่อยกลาง 4 แยก ขับรถหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ แบน 4 จังหวัดอีสาน ห้ามเข้าทำงาน เหตุหลบหนีนายจ้าง เศรษฐกิจ

เกาหลีใต้ แบน 4 จังหวัดอีสาน ห้ามเข้าทำงาน เหตุหลบหนีนายจ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทนายวิญญัติ” โพสต์ประเทศไร้ทิศทางพัฒนา เพราะพวก “มือถือสาก ปากถือศีล” เยอะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนบ้านสุดทน แฉวีรกรรม เปรี้ยวจ๋า-ผัวตำรวจ รังแกคนนาน 10 ปี จนต้องขายบ้านหนี ข่าว

เพื่อนบ้านสุดทน แฉวีรกรรม เปรี้ยวจ๋า-ผัวตำรวจ รังแกคนนาน 10 ปี จนต้องขายบ้านหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทาเครุ เท้าหัก หลังต่อยรถถังน่วม คว้าแชมป์ เผยเหตุที่ทนเจ็บได้ ข่าวกีฬา

ทาเครุ เท้าหัก หลังต่อยรถถังน่วม คว้าแชมป์ เผยเหตุที่ทนเจ็บได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวสุดทน! ชายโรคจิต คุกคามนาน 4 ปี ต้องออกจากงาน ซ้ำยังตามป่วนถึงที่ใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ปุ้ย ปิยาภรณ์ ออกโรงโต้แม่น้องป่าน หลังถูกพาดพิงกองประกวดเป็นโรงงานนรก บันเทิง

ปุ้ย ปิยาภรณ์ เดือด แม่ป่าน แฉกองมิสเวิลด์ไทยแลนด์ เทียบโรงงานนรก-ไม่น่าทํางาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชน ธนา ร่ำไห้เล่านาที คิดจบชีวิตยกครัว ก่อนฮึดสู้ปลดหนี้ 800 ล้าน จากกำลังใจจากคนรอบตัว บันเทิง

เชน ธนา ร่ำไห้เล่านาที คิดจบชีวิตยกครัว ก่อนฮึดสู้ยืนไลฟ์ปลดหนี้ 800 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แซน” หลานสาว โพสต์ภาพ “ทักษิณ” หลังได้รับพักโทษ เป็นวันที่มีความสุข

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฟผ. เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ป.ตรี เช็กเอกสาร ช่องทางสมัคร เดือนมิถุนายน เศรษฐกิจ

กฟผ. เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ป.ตรี เช็กเอกสาร ช่องทางสมัคร เดือนมิถุนายน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” พา “ศุภจี” ซ้อนท้าย สวมบทเป็นพ่อค้า เปิดโครงการไทยช่วยไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.ยุติธรรม เผยอาการ &quot;หมิงเฉิน ซัน&quot; ปลอดภัยแล้ว สั่งตรวจหาสารเสพติด ข่าว

รมว.ยุติธรรม เผยอาการ “หมิงเฉิน ซัน” ปลอดภัยแล้ว สั่งตรวจหาสารเสพติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 14:29 น.
64
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดกแล้วที่พิจิตร

สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน จ.สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดสึกแล้วที่พิจิตร

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569

“ฮุนเซน” เสียใจไทยยกเลิก MOU44 สั่งห้ามเปิดเจรจาทวิภาคีใหม่เป็นอันขาด

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาในไทย ย้ำไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
ประวัติ น้องเติ้ล นศ.วิศวะปี 4 ฟ้าผ่าเสียชีวิต

ประวัติ น้องเติ้ล หนุ่มวิศวะวัย 21 ฟ้าผ่าดับสลด สูญเสียคนเก่ง อนาคตไกล

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
Back to top button