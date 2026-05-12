เลอลักษณ์ จ่อฟ้องกลับ ต้อม รัชนีกร 100 ล้าน หากชนะคดี
ศาลเลื่อนตัดสินคดี ต้อม รัชนีกร ฟ้อง รพ.เลอลักษณ์ 50 ล้าน ศัลยกรรมทำหน้าพัง ปิ่น จ่อฟ้องกลับ 100 ล้านหากชนะคดี
จากกรณีที่อดีตนักแสดงดัง ต้อม รัชนีกร เป็นโจทก์ยื่นฟ้องโรงพยาบาลเลอลักษณ์ พร้อมพวกรวม 4 ราย เรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่า ทางโรงพยาบาลดังทำศัลยกรรมให้เธอผิดพลาด จนใบหน้าพัง-กระทบต่อการใช้ชีวิต ตามที่เคยเป็นข่าวโด่งดังในช่วงก่อนหน้านี้
ต้อม รัชนีกร ดึงหน้าใหม่ เจอชาวเน็ตดราม่าแรง รพ.แจงชัด รอยุบบวมก่อน
ความคืบหน้าล่าสุด (12 พ.ค. 69) ศาลมีนัดฟังคำพิพากษาในคดีดังกล่าว โดยทาง ปิ่น เลอลักษณ์ มาพร้อมทนายความของโรงพยาบาล แต่ทางด้าน ต้อม รัชนีกร ไม่ได้เดินทางมาฟังคำตัดสินด้วยตัวเองในฐานะเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง แต่มอบหมายให้ทนายความมาแทน
หลังจากนั้น ปิ่น พิศพรรณ ผู้บริหารและเจ้าของโรงพยาบาลเลอลักษณ์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงคดีนี้ ระบุว่า “คดีนี้ถ้าตนแพ้คดีมา ตนก็พร้อมนำเงินสดจำนวน 50 ล้านบาทมาจ่ายใหัทันที แต่ถ้าตนเป็นฝ่ายชนะขึ้นมา มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ร.พ.ของตน มันมีมูลค่าสูงมากเพราะได้รับผลกระทบทางธุรกิจมานานเกือบ 2 ปี ที่ถูกฟ้องร้องมา
ซึ่งตนจะดำเนินการฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายคืนมากกว่า 100 ล้านบาทแน่นอน ซึ่งคงต้องปรึกษากับทางทนายความอีกที เพราะเขามาพาดพิงทำให้ทางโรงพยาบาลเสียหายและได้รับผลกระทบว่าสาเหตุมาจากการผ่าตัดของทางโรงพยาบาล”
ต่อมาทาง ทนายความของ รพ.เลอลักษณ์ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีเพิ่มเติมว่า “ทางศาลจังหวัดนนทบุรีได้เลื่อนนัดฟังคำพิพากษาในคดีนี้ออกไปเป็นวันที่ 6 ส.ค.69 เวลา 09.00 น. เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา ทางฝ่ายโจทก์ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมหลังแถลงปิดคดี ทำให้ทางศาลได้พิจารณารับเอกสารดังกล่าวไว้พิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเอกสารคำแปลที่มีอยู่ในเอกสารเดิมที่เคยส่งไปก่อนแล้ว
เป็นการนำเข้าหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากมีการสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้ทางศาลต้องเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาออกไปอีก แต่คงไม่มีผลกระทบกับคำตัดสิน เป็นคดีที่ฝ่ายโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายว่าทางโรงพยาบาลรักษาผิดพลาดจนทำให้ได้รับความเสียหาย”
