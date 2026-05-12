แฉยับ ผู้บริหารค่ายมือถือดัง เมาแล้วขับ ท้าต่อยกลาง 4 แยก ขับรถหนี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 13:01 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 13:17 น.
แฉยับ ผู้บริหารค่ายมือถือดัง เมาแล้วขับ ท้าต่อยกลาง 4 แยก ขับรถหนี หลายวันเพิ่งโผล่ อ้างไปผิดสถานีตำรวจ พบตำรวจยศใหญ่มาไกล่เกลี่ย

คุณเอกลักษณ์ ผู้เสียหายซึ่งเป็นพ่อค้าออนไลน์ เล่าว่า เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา จอดรถติดไฟแดงอยู่บริเวณสี่แยกประเสริฐมนูกิจ จากนั้นมีรถโตโยต้าคู่กรณีพุ่งมาชนท้ายอย่างแรง เมื่อลงไปเจรจา พบว่าคู่กรณี (ทราบภายหลังว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงของค่ายมือถือชื่อดัง) มีอาการเมาหนัก แทนที่จะพูดคุยกันดีๆ กลับด่าทอหยาบคายเข้ามาจับตัว พอคุณเอกลักษณ์หยิบมือถือมาถ่ายคลิป คู่กรณีก็ท้าชกต่อย ข่มขู่ว่ามีของ ไม่แน่ใจว่าเป็นอาวุธหรือเส้นสาย จนเกิดการปะทะกันกลางถนน

เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายเลื่อนรถแอบเข้าข้างทางเพื่อรอตำรวจ คู่กรณีกลับฉวยโอกาสนี้ขับรถหลบหนีไปทันที

ผ่านไป 3 วัน คู่กรณีเพิ่งเดินทางไปพบตำรวจ อ้างว่าวันเกิดเหตุไม่ได้หนี แต่ขับไปผิดโรงพัก”ทำให้ฝั่งผู้เสียหายเชื่อว่าเป็นการตั้งใจถ่วงเวลาเพื่อให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายลดลง

รื่องยุ่งยากขึ้นเมื่อมีสารวัตร สน.ลาดพร้าว นายหนึ่ง ซึ่งสนิทสนมกับคู่กรณี พยายามพูดจาหว่านล้อมให้คุณเอกลักษณ์ยอมความไม่ให้เอาเรื่อง ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อคุณเอกลักษณ์บอกว่าจะร้องเรียนไปทางบริษัทต้นสังกัดของคู่กรณี ทนายความฝั่งนั้นกลับท้าทายให้ส่งเรื่องไปได้เลย เดี๋ยวบริษัทก็ปัดตกไปเอง

เมื่อเห็นว่าสู้กับคนมีอิทธิพลทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม คุณเอกลักษณ์จึงนำคลิปกล้องวงจรปิดทั้งหมดไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอด

ทีมงานสายไหมต้องรอดมองว่าหลักฐานเอาผิดคู่กรณีชัดเจนมาก ทั้งเรื่องเมาแล้วขับ ชนแล้วหนี รวมถึงทำร้ายร่างกาย ตอนนี้เตรียมประสานไปยังผู้กำกับการ สน.ลาดพร้าว เพื่อดำเนินคดีคู่กรณีให้ถึงที่สุด ตลอดจนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของสารวัตรนายนั้นที่เข้ามาพยายามแทรกแซงคดีด้วยครับ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

