ใจหาย ส้มเช้งปิดร้านก๋วยเตี๋ยว แบกค่าแรงไม่ไหว พิษเศรษฐกิจ
ส้มเช้ง สามช่า เตรียมปิดร้าน “ส้มเช้งเตี๋ยวในบ้าน” หลังเจอเศรษฐกิจซบ ค่าไฟแรง ต้นทุนสูง ขาดทุนต่อเนื่องหลายเดือน แถมยังต้องดูแลค่าแรงลูกน้อง 12 ชีวิต
เป็นอีกข่าวที่ทำเอาแฟน ๆ และสายกินใจหาย เมื่อ ส้มเช้ง สามช่า หรือ บุญญาวัลย์ พงษ์สุวรรณ ตลกหญิงชื่อดัง ออกมาเปิดใจเตรียมปิดกิจการร้านก๋วยเตี๋ยว หลังพยายามประคองธุรกิจอาหารมาระยะหนึ่ง แต่สุดท้ายต้องยอมถอย เพราะต้นทุนไม่ไหวจริง ๆ
รายการ APOP TODAY ของอมรินทร์ทีวีรายงานว่า ส้มเช้งเตรียมปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 โดยให้เหตุผลหลักมาจากพิษเศรษฐกิจ ค่าไฟแพง และต้นทุนต่าง ๆ ที่พุ่งสูงขึ้น จนร้านขาดทุนต่อเนื่องหลายเดือน ก่อนตัดสินใจปิดเพื่อกลับมาตั้งหลักใหม่
ร้านที่เป็นประเด็นล่าสุดคือ “ส้มเช้งเตี๋ยวในบ้าน” หรือ “ส้มเช้งเตี๋ยวในบ้านคาเฟ่” ซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ส้มเช้งทำต่อหลังย้ายจากร้านเดิม โดยผลค้นหาจาก APOP TODAY ใช้แฮชแท็กเกี่ยวกับร้านนี้ชัดเจนว่าเป็นประเด็น “เตรียมปิดร้านก๋วยเตี๋ยว” และ “ส้มเช้งเตี๋ยวในบ้าน”
ก่อนหน้านี้ ส้มเช้งเคยเจอปัญหากับร้าน “ส้มเช้งเตี๋ยวริมน้ำ” ที่ซอยวัดไทรม้า จังหวัดนนทบุรี หลังเจ้าตัวเคยประกาศว่าร้านเดิมเปิดถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2568 เพราะเจ้าของพื้นที่ต้องการที่คืน แม้ร้านยังมีลูกค้าและคนมาอุดหนุนต่อเนื่องก็ตาม
หลังจากนั้น ส้มเช้งย้ายร้านและเปลี่ยนชื่อเป็น “ส้มเช้ง เตี๋ยวในบ้าน” ตามข้อมูลจากโพสต์ของรายการบันเทิงช่อง 7 ที่ระบุว่า ร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำกำลังปิดตัวเพราะโดนไล่ที่ และจะย้ายร้านใหม่พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “ส้มเช้ง เตี๋ยวในบ้าน”
แต่ธุรกิจรอบใหม่ก็ยังไม่ง่าย APOP TODAY ระบุว่า ส้มเช้งยอมรับว่าแบกภาระค่าใช้จ่ายหนัก ทั้งค่าแรงลูกน้อง 12 ชีวิต และภาระในร้าน จนเครียดถึงขั้นกินอะไรไม่ลง ขณะที่อีกคลิปรายงานว่าเหตุผลสำคัญคือเศรษฐกิจและค่าไฟที่พุ่งขึ้น
ประเด็นนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวดาราปิดร้านอาหาร แต่เป็นภาพของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องเจอปัญหาเดียวกันหลายด้าน ทั้งค่าไฟ ค่าแรง วัตถุดิบ และกำลังซื้อของลูกค้าที่ไม่แน่นอน ต่อให้เป็นคนดัง มีฐานแฟน มีลูกค้าเข้าร้าน ก็ไม่ได้แปลว่าธุรกิจจะรอดเสมอไป ตัวเลขหลังบ้านไม่เคยเกรงใจชื่อเสียงใคร
ส้มเช้งไม่ได้เพิ่งล้มกับธุรกิจครั้งเดียว แต่พยายามเดินหน้าต่อจากร้านเดิมที่ต้องย้ายเพราะปัญหาพื้นที่ จนมาถึงร้านใหม่ในบ้าน ก่อนเจอแรงกดดันจากต้นทุนรอบใหม่อีกครั้ง ทำให้การปิดร้านวันที่ 12 พฤษภาคมนี้กลายเป็นการตัดสินใจเพื่อหยุดเลือด ไม่ใช่แค่เลิกเพราะหมดใจ
สำหรับแฟน ๆ ที่อยากให้กำลังใจ ควรติดตามประกาศจากช่องทางของส้มเช้งโดยตรงอีกครั้ง ว่าหลังปิดร้านแล้วจะพักกิจการชั่วคราว ย้ายรูปแบบใหม่ หรือกลับมาเปิดอีกเมื่อสถานการณ์พร้อมกว่าเดิม เพราะจากข้อมูลตอนนี้ยังชัดเพียงว่าเจ้าตัวเตรียมปิดกิจการร้านก๋วยเตี๋ยววันที่ 12 พ.ค. 2569 จากภาระต้นทุนและสภาพเศรษฐกิจ
