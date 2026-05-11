ข่าว

น่าสงสารมาก เฟิร์ส นิษฐกานต์ ร่ำไห้หนัก ปมเทไส้กรอกแดงให้ปลากิน

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 11:09 น.
56

เฟิร์ส นิษฐกานต์ แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังหลั่งน้ำตา อัดคลิปขอโทษสังคม หลังนำไส้กรอกแดงยอดตีกลับหลักแสน ไปโยนให้ปลาตอดริมน้ำ ยืนยันทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แฟนคลับแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจล้นหลาม

เกิดประเด็นดราม่าบนโลกออนไลน์ เฟิร์ส นิษฐกานต์ ครีเอเตอร์กับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง โพสต์คลิปวิดีโอร้องไห้อย่างหนักเพื่อขอโทษสังคม

ต้นเรื่องดราม่า เริ่มจากเฟิร์สอัปโหลดคลิปนำไส้กรอกแดงจำนวนมากไปโยนให้อาหารปลา ในคลิปนั้นเฟิร์ส เล่าว่ามีเด็กกดสั่งไส้กรอกเล่น ยอดรวมเกือบหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท ลูกค้าปฏิเสธการรับจนสินค้าตีกลับมา เธอขอร้องชาวเน็ตอย่าทำพฤติกรรมสั่งของเล่นแบบนี้อีก

ต่อมามีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การนำไส้กรอกไปให้ปลา เฟิร์สจึงออกมาอัดคลิปชี้แจงพร้อมน้ำตา พูดขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีเจตนาทำลายสิ่งแวดล้อม คิดเพียงว่าไส้กรอกแดงสามารถนำไปเป็นอาหารปลาได้

แม่ค้าคนดังอธิบายเพิ่มเติมว่าบริเวณริมน้ำนั้นมีปลาอาศัยอยู่เยอะมาก เมื่อก่อนเธอเคยให้อาหารปลาด้วยขนมปังหรืออาหารเม็ด ไส้กรอกของร้านเธอผ่านกระบวนการอบรีดไล่น้ำมันออกหมดแล้ว หากนำไปแช่น้ำจะไม่มีคราบน้ำมันลอยขึ้นมา เมื่อสินค้าตีกลับมาเป็นจำนวนมาก ตนไม่กล้านำของกินไปแจกให้คนอื่นกินต่อ จึงตัดสินใจนำไปให้ปลาแทน

เฟิร์สยืนยันว่าฝูงปลากินไส้กรอกหมดอย่างรวดเร็ว ไม่มีเศษอาหารหรือคราบน้ำมันหลงเหลือจนทำให้น้ำเน่าเสีย เฟิร์สพูดขอโทษสังคมซ้ำๆ พร้อมบอกว่าตอนนั้นเธอไม่รู้จะจัดการกับสินค้าตีกลับจำนวนมากอย่างไรดี

หลังจากเธอเผยแพร่คลิปขอโทษออกไป มีคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมาก แฟนคลับหลายคนพิมพ์ข้อความบอกให้เธอสู้ต่อไปพร้อมแสดงความเข้าใจถึงเจตนาของเธอ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สั่งปิดร้านขายอาหารเสริมดัง สวมเลข อย. ปลอม แนะเช็กข้อมูลก่อนซื้อ

5 วินาที ที่แล้ว
ผู้สมัคร สส.นราธิวาส แฉพฤติกรรมเสื่อม มุสลิม LGBT หมิ่นอัลกุรอาน สวมฮิญาบขายตัว ข่าว

ผู้สมัคร สส.นราธิวาส แฉพฤติกรรมเสื่อม สาวสองหมิ่นอัลกุรอาน สวมฮิญาบขายตัว

34 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สภาญี่ปุ่น โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ ปลดนายเล็กพ้นตำแหน่ง นอนป่วยไม่ได้สติ

7 นาที ที่แล้ว
พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง บันเทิง

พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

น่าสงสารมาก เฟิร์ส นิษฐกานต์ ร่ำไห้หนัก ปมเทไส้กรอกแดงให้ปลากิน

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดีอี ยืนยันเป็นข่าวจริงเจอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในค้างคาวฉะเชิงเทรา

34 นาที ที่แล้ว
โซเชียลแชร์ภาพ! คุณตา &quot;ทราย สก๊อต&quot; ผู้ยกมรดกให้หลานชาย ถอดแบบได้เป๊ะสุดๆ บันเทิง

โซเชียลแชร์ภาพ! คุณตา “ทราย สก๊อต” ผู้ยกมรดกให้หลานชาย ถอดแบบได้เป๊ะสุดๆ

39 นาที ที่แล้ว
สาวใจสลาย แอบอ่าน แฟนแชต ChatGPT เก็บของหนีกลางดึกทันที ข่าวต่างประเทศ

สาวใจสลาย แอบอ่าน แฟนแชต ChatGPT เก็บของหนีกลางดึกทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสยอง เครื่องบินชนคนกลางรันเวย์ ขยี้ร่างจนเครื่องยนต์ไฟลุก ข่าวต่างประเทศ

คลิปสยอง เครื่องบินชนคนกลางรันเวย์ ขยี้ร่างจนเครื่องยนต์ไฟลุก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูทูบเบอร์วัย 28 โหมงานวันละ 20 ชม. ดับคาเตียง ข่าวต่างประเทศ

สาเหตุสลด ยูทูบเบอร์วัย 28 ดับคาเตียง โหมงานหนัก ไม่ทันได้ใช้เงิน จากไปอายุน้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! คนร้ายลอบวางระเบิดนราธิวาส ทหารพรานเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 1 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร้องหูย บอกดีใจ “ทักษิณ” ได้รับพักโทษ ยังไม่ตอบจะไปเยี่ยมหรือไม่?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมงานเตรียมพาสาวสองแจ้งความคนทำร้าย ข่าว

สาวสองเตรียมแจ้งความ เช็กบิลคนรุมทำร้าย ทั้งที่ขอโทษ ยอมโกนหัว-ตบหน้าตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อูนิโอน เบอร์ลิน” บุกชนะ “ไมนซ์” เป็นโค้ชหญิงคนแรกที่คุมทีมชายชนะ ใน 5 ลีคชั้นนำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

อุกอาจภูเก็ต 2 วัยรุ่น ดักทำร้ายหนุ่ม ฉุดแฟนสาว ไปข่มขืนในม่านรูด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กต. โต้สื่อเขมร แค่รับทราบเจตจำนง ใช้ UNCLOS ปมพื้นที่ทับซ้อน ยันไม่ได้เห็นชอบ ข่าวการเมือง

กต. โต้สื่อเขมร แค่รับทราบเจตจำนง ใช้ UNCLOS ปมพื้นที่ทับซ้อน ยันไม่ได้เห็นชอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เอม พินทองทา” โพสต์ภาพกอด “ทักษิณ” เป็นอ้อมกอดที่ดีที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊งอิ๊งค์โพสต์ภาพทักษิณหลังอิอกจากเรือนจำ ข่าวการเมือง

อุ๊งอิ๊งค์ ต้อนรับ ‘ทักษิณ’ กลับบ้าน โพสต์ซึ้ง พ่อไม่เคยทำให้ลูกลำบากใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจรวบหญิงมะกัน อายุ 28 ปลอมตัวเป็นวัยรุ่นอายุ 16 เรียนระดับชั้นมัธยมนาน 2 สัปดาห์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เฌนน์ AF เบรกดราม่าพูดภาษาอังกฤษโชว์ออฟ วอนโซเชียลอย่าตัดสินจากคลิปสั้น ข่าว

แม่น้องเฌนน์ โต้ดราม่ากรรมการ AF ติงพูดอังกฤษดูโชว์ออฟ ลั่น อย่าตัดสินคลิปไม่กี่นาที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้ ข่าว

หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมคุมประพฤติ เปิดกฏเหล็ก 11 ข้อ &quot;ทักษิณ&quot; สวมกำไล EM หลังได้สิทธิพักโทษ ข่าวการเมือง

เปิดกฎเหล็ก 11 ข้อ กรมคุมประพฤติ สวมกำไล EM “ทักษิณ” หลังได้สิทธิพักโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุสลิมเปิดใจ เหตุรับไม่ได้ กะเทยหมิ่นคัมภีร์ จนต้องบุกประท้วง ให้โกนหัว ข่าว

มุสลิมเปิดใจ เหตุรับไม่ได้ กะเทยหมิ่นคัมภีร์ จนต้องบุกประท้วง ให้โกนหัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทักษิณ” หยอกนักข่าว จำอะไรไม่ได้ เป็นอัลไซเมอร์หมดแล้ว หลังเข้ารายงานตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผบ.เรือนจำ ยืนยัน “ทักษิณ” ติดกำไล EM ข้อเท้าข้างซ้าย ก่อนได้รับพักโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 11:09 น.
56
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สภาญี่ปุ่น โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ ปลดนายเล็กพ้นตำแหน่ง นอนป่วยไม่ได้สติ

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง

พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
โซเชียลแชร์ภาพ! คุณตา &quot;ทราย สก๊อต&quot; ผู้ยกมรดกให้หลานชาย ถอดแบบได้เป๊ะสุดๆ

โซเชียลแชร์ภาพ! คุณตา “ทราย สก๊อต” ผู้ยกมรดกให้หลานชาย ถอดแบบได้เป๊ะสุดๆ

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
สาวใจสลาย แอบอ่าน แฟนแชต ChatGPT เก็บของหนีกลางดึกทันที

สาวใจสลาย แอบอ่าน แฟนแชต ChatGPT เก็บของหนีกลางดึกทันที

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
Back to top button