น่าสงสารมาก เฟิร์ส นิษฐกานต์ ร่ำไห้หนัก ปมเทไส้กรอกแดงให้ปลากิน
เฟิร์ส นิษฐกานต์ แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังหลั่งน้ำตา อัดคลิปขอโทษสังคม หลังนำไส้กรอกแดงยอดตีกลับหลักแสน ไปโยนให้ปลาตอดริมน้ำ ยืนยันทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แฟนคลับแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจล้นหลาม
เกิดประเด็นดราม่าบนโลกออนไลน์ เฟิร์ส นิษฐกานต์ ครีเอเตอร์กับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง โพสต์คลิปวิดีโอร้องไห้อย่างหนักเพื่อขอโทษสังคม
ต้นเรื่องดราม่า เริ่มจากเฟิร์สอัปโหลดคลิปนำไส้กรอกแดงจำนวนมากไปโยนให้อาหารปลา ในคลิปนั้นเฟิร์ส เล่าว่ามีเด็กกดสั่งไส้กรอกเล่น ยอดรวมเกือบหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท ลูกค้าปฏิเสธการรับจนสินค้าตีกลับมา เธอขอร้องชาวเน็ตอย่าทำพฤติกรรมสั่งของเล่นแบบนี้อีก
ต่อมามีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การนำไส้กรอกไปให้ปลา เฟิร์สจึงออกมาอัดคลิปชี้แจงพร้อมน้ำตา พูดขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีเจตนาทำลายสิ่งแวดล้อม คิดเพียงว่าไส้กรอกแดงสามารถนำไปเป็นอาหารปลาได้
แม่ค้าคนดังอธิบายเพิ่มเติมว่าบริเวณริมน้ำนั้นมีปลาอาศัยอยู่เยอะมาก เมื่อก่อนเธอเคยให้อาหารปลาด้วยขนมปังหรืออาหารเม็ด ไส้กรอกของร้านเธอผ่านกระบวนการอบรีดไล่น้ำมันออกหมดแล้ว หากนำไปแช่น้ำจะไม่มีคราบน้ำมันลอยขึ้นมา เมื่อสินค้าตีกลับมาเป็นจำนวนมาก ตนไม่กล้านำของกินไปแจกให้คนอื่นกินต่อ จึงตัดสินใจนำไปให้ปลาแทน
เฟิร์สยืนยันว่าฝูงปลากินไส้กรอกหมดอย่างรวดเร็ว ไม่มีเศษอาหารหรือคราบน้ำมันหลงเหลือจนทำให้น้ำเน่าเสีย เฟิร์สพูดขอโทษสังคมซ้ำๆ พร้อมบอกว่าตอนนั้นเธอไม่รู้จะจัดการกับสินค้าตีกลับจำนวนมากอย่างไรดี
หลังจากเธอเผยแพร่คลิปขอโทษออกไป มีคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมาก แฟนคลับหลายคนพิมพ์ข้อความบอกให้เธอสู้ต่อไปพร้อมแสดงความเข้าใจถึงเจตนาของเธอ
