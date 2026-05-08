เพจดังแฉ! รร. บังคับให้ซื้อ ชุดลูกเสือ แบบเต็มยศ ผู้ปกครองโอด ต้องแบกภาระหนัก
เพจดังแฉ! รร. บังคับให้ซื้อ ชุดลูกเสือเต็มยศ ผู้ปกครองโอด ต้องแบกภาระหนัก สวนทางนโยบายรัฐ แจ้งเรื่องไปแล้วเงียบ
เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์เรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองรายหนึ่ง พร้อมแนบภาพบิลเงินสดค่าชุดลูกเสือที่ประกอบด้วยชุดลูกเสือ เข็มขัด ผ้าผูกคอ และอื่น ๆ โดยระบุว่า “มีเรื่องรบกวนให้จ่าช่วยเป็นกระบอกเสียง เป็นตัวแทนของ ผปค.ค่ะ ทาง ร.ร. มัธยมยังให้ นร. ใส่ชุดลูกเสือ แบบเต็มยศ ซึ่งทางร.ร. มีลูกเสือหลายเหล่า ทั้งเหล่าเสนา, เหล่าสมุทร, เหล่าอากาศ
ซึ่งนอกจากชุดแล้วก็ต้องซื้อรองเท้าเพิ่มอีกให้เข้าชุดตามระเบียบ มองว่าเป็นภาระผปค.ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ แจ้งให้ทางครูทราบเพื่อนำเสียงเล็ก ๆ นี้ไปถึงผู้บริหาร แต่ก็เงียบ กระทรวงศึกษาขอความร่วมมือ แต่ยังไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ”
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตจำนวนมาก โดยหลายคนต่างแสดงความเห็นในทำนองเดียวกันว่าปัญหานี้เกิดขึ้นในหลายโรงเรียน บางความเห็นระบุว่า “อันที่จริง ใส่ชุดนักเรียนปกติแล้วเพิ่ม หมวกกับผ้าพันคอก็พอแล้ว” , “ที่ รร ลูกชายเราใส่รองเท้านักเรียนสีดำ รองเท้าพละสีขาว ยังต้องซื้อรองเท้าน้ำตาลเพิ่มเพื่อใส่กับลูกเสือ ถามว่าใส่สีดำได้ไหมตอบไม่ได้ ต้องสีน้ำตาล สุดท้ายโรงเรียนก็เอาเต็มยศอยู่ดี”
“โรงเรียนลูกก็ให้ใส่ ทั้งที่ปีที่แล้วก็ผูกแค่ผ้าพันคอ พอเปลี่ยน ผอ. ปุ๊ป ให้ใส่เฉย นี่ก็เพิ่งบ่นไป เป็นโรงเรียนสังกัด อว. นะ เลยไม่รู้จะยังไง ยึดตามใคร เอาไงกันแน่ ความชัดเจนเท่ากับ 0 ทั้งที่เถียงกันมา 3 ปีแล้ว”
ก่อนหน้านี้ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ โดยในส่วนของชุดลูกเสือ-เนตรนารีนั้น ระบุชัดเจนว่า “ไม่บังคับจัดซื้อชุดเต็มรูปแบบ โดยสามารถใช้เฉพาะผ้าผูกคอและหมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศธ.ผุดวาระรับเปิดเทอม ยกเลิกชุดลูกเสือ-เนตรนารี ผปค.โวย ทำได้จริงหรือแค่ลมปาก?
- ศธ. ย้ำ ไม่ได้ยกเลิกชุดลูกเสือ เปิดทางให้โรงเรียนตัดสินใจเองอย่างเหมาะสม
- ข่าวดี ศธ.ไ่ฟเขียว ยกเลิกบังคับ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ลดภาระผู้ปกครอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: