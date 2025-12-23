เกมส์

แฟนเกมเศร้า! “วินซ์ แซมเพลลา” ผู้ให้กำเนิด Call of Duty เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 09:59 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 09:59 น.
ข่าวเศร้าวงการเกม เมื่อมีรายงานว่า วินซ์ แซมเพลลา หนึ่งในผู้สร้างเกมชื่อดังอย่าง Call of Duty เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

วินซ์ แซมเพลลา (Vince Zampella) ผู้ร่วมให้กำเนิดเกมซีรีส์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Call of Duty เสียชีวิตแล้วในวัย 55 ปี จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยบริษัท Electronic Arts (EA) ซึ่งเป็นเจ้าของสตูดิโอ Respawn Entertainment ที่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ได้ออกมายืนยันข่าวการสูญเสียครั้งนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะที่แซมเพลลาเดินทางไปกับรถเฟอร์รารี่พร้อมกับผู้ร่วมทางอีกหนึ่งคน รถได้ประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับสิ่งกีดขวางและเกิดไฟลุกท่วมบนทางหลวงในลอสแอนเจลิส

โฆษกของ Electronic Arts กล่าวว่า “นี่คือความสูญเสียที่เกินจะจินตนาการได้ หัวใจของเราอยู่กับครอบครัวของวินซ์ คนรักของเขา และทุกคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของเขา”

เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนียให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า รถของเขาเสียหลักพุ่งออกนอกเส้นทาง ชนเข้ากับแบริเออร์คอนกรีตอย่างแรงจนไฟลุกท่วมทั้งคัน มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย โดยผู้โดยสารกระเด็นออกมานอกรถ ส่วนคนขับติดอยู่ภายในซากรถที่ถูกไฟคลอก ทั้งนี้ยังไม่มีการระบุชัดเจนว่าแซมเพลลาเป็นผู้ขับขี่หรือไม่ และอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตคือใคร

วินซ์ แซมเพลลา ร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่าง เจสัน เวสต์ และ แกรนท์ คอลเลียร์ สร้างเกม Call of Duty ขึ้นในปี 2003 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเกมนี้กลายเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ทำกำไรมหาศาลที่สุดในโลก มียอดขายรวมกว่า 500 ล้านก๊อปปี้ และกำลังจะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ฉบับคนแสดงในอนาคต

นอกจาก Call of Duty แล้ว เขายังอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเกมยอดฮิตอีกมากมาย ทั้ง Medal of Honor, Titanfall, Apex Legends และ Battlefield 6

เส้นทางอาชีพของแซมเพลลาไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ในปี 2010 เขาและ เจสัน เวสต์ ถูกไล่ออกจากบริษัท Activision (ผู้จัดจำหน่าย Call of Duty) จนนำไปสู่การฟ้องร้องอันยาวนานก่อนจะตกลงกันได้นอกศาลในปี 2012 จากนั้นเขาได้ย้ายมาร่วมงานกับ EA และสร้างความสำเร็จครั้งใหม่กับสตูดิโอ Respawn Entertainment

อ้างอิง : www.bbc.com

 

