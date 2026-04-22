ข่าว

พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 20:45 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 17:47 น.
51
พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน พื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อน 23-25 เม.ย. 69 จะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

23 เม.ย. 69

จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง

ภาคเหนือ: จังหวัดน่าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดบึงกาฬ สกลนคร นครพนม

จังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลาง

ภาคเหนือ: จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดหนองคาย อุดรธานี มุกดาหาร

ภาคตะวันออก: จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

24 เม.ย. 69

จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง

ภาคเหนือ: จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองคาย สกลนคร

ภาคตะวันออก: จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี

จังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลาง

ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก จันทบุรี ตราด

25 เม.ย. 69

จังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลาง

ภาคเหนือ: จังหวัดลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมามหาสารคาม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด

พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69 ข่าว

พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 20:45 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 17:47 น.
51
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

