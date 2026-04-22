พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน พื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อน 23-25 เม.ย. 69 จะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
23 เม.ย. 69
จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง
ภาคเหนือ: จังหวัดน่าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดบึงกาฬ สกลนคร นครพนม
จังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลาง
ภาคเหนือ: จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดหนองคาย อุดรธานี มุกดาหาร
ภาคตะวันออก: จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
24 เม.ย. 69
จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง
ภาคเหนือ: จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองคาย สกลนคร
ภาคตะวันออก: จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี
จังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลาง
ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก จันทบุรี ตราด
25 เม.ย. 69
จังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลาง
ภาคเหนือ: จังหวัดลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมามหาสารคาม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออก: จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด
