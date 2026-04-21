ร้านขนมไทยแฉ หน่วยงานรัฐ สั่งขนมแต่ขอให้เขียนบิลปลอม สุดท้ายโดนรีวิว 1 ดาว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 11:55 น.
ร้านขนมไทยดังแฉ หน่วยงานรัฐสั่งขนม 4 พันแต่ขอให้ออกบิล 6,500 บาท พอร้านปฏิเสธกลับโดนรีวิว 1 ดาว กล่าวหาบริการยอดแย่

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก Baan Dok Pud : บ้านดอกพุด -คาเฟ่ขนมไทยโบราณ สูตรต้นตำหรับฉบับลาดพร้าว โพสต์คลิปวิดีโอเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งได้สั่งขนมกับทางร้าน โดยให้เขียนบิลเท็จ สุดท้ายทางร้านได้รีวิวเพียง 1 ดาว อ้างว่าบริการแย่

เจ้าของร้านเล่าว่า มีลูกค้ารายหนึ่งทักแชตมาสั่งขนมเบรกประมาณ 50 ชุด โดยลูกค้าสอบถามว่าสามารถเขียนออกบิลเกินที่สั่งได้หรือไม่ ตนก็รู้สึกเอะใจเนื่องจากปกติตนไม่ค่อยรับงานจากหน่วยงานราชการ ส่วนมากจะรับงานจากบริษัทซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องบิล ตนจึงได้ตอบปฏิเสธไปเนื่องจากทางร้านไม่มีนโยบายการทำเช่นนั้น เพราะจะดูเป็นการทุจริต พร้อมบอกว่าหากไม่สะดวกสามารถสั่งที่ร้านอื่นได้

ทางลูกค้าเหมือนจะโอเค แต่เมื่อหลังจากที่ทางร้านส่งขนมไปแล้ว ลูกค้าได้สอบถามเรื่องบิลอีกครั้งว่าบิลราคา 4,000 บาท อยากให้เขียนเป็น 6,500 บาท โดยตนได้เน้นย้ำว่าเราสามารถกรอกบิลได้ตามจริงเท่านั้น หลังจากที่ส่งงานตามปกติ ลูกค้าได้รีวิวกลับมาโดยให้คะแนนเพียง 1 ดาว เนื่องจากบริการยอดแย่ ซึ่งตนไม่ได้ให้ความหมายหรือคุณค่ามาก และให้เจอกันในศาลดีกว่า

เจ้าของร้านขนมไทยบ้านดอกพุดชี้แจงกรณีถูกขอให้ออกบิลเท็จ
FB/ Baan Dok Pud : บ้านดอกพุด -คาเฟ่ขนมไทยโบราณ สูตรต้นตำหรับฉบับลาดพร้าว

เจ้าของร้านจึงตั้งข้อสังเกตว่า แม้เงินส่วนต่างต่อครั้งอาจดูไม่มาก แต่หากมีการทำเช่นนี้ในหลายหน่วยงาน หรือเดือนหนึ่งมีงานจัดเลี้ยงสัก 10 งาน เงินภาษีประชาชนอาจถูกยักยอกไปได้สูงถึง 25,000 บาทต่อเดือน โดยที่ร้านค้าต้องแบกรับความเสี่ยงทางภาษีและกฎหมายแทน

จากคลิปดังกล่าวได้มีผู้คนแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งระบุว่า “ส่วนใหญ่ราชการทั้งนั้น ร้านที่ได้รับออเดอร์ในปัจจุบัน เเทบจะต้องไปก้มกราบ ใส่ซองตามเทศกาล กระเช้านานา คนดีอยู่ยากขึ้นทุกวัน” , “เยี่ยมคะ ชื่นชมคะ ไม่งั้นตรวจสอบขึ้นมา เราจะอาจจะโดนหางเร่ ดีแล้วคะ” , “บ้านเราเป็นร้านค้า มาซื้อเบียร์ 10 ลังแต่ขอให้ออกบิล15 ลัง เราก็ปฏิเสธนะบอกขอออกตามความเป็นจริงนะคะ มีงอนอ่าก็ขำๆ ดี”

บันเทิง

ไอซ์ เมีย เหน่ง เหม่งจ๋าย แซะแรง “เอาสามีฉันไปหากิน” ชาวเน็ตสงสัยสื่อถึงใคร?

2 นาที ที่แล้ว
นักวิเคราะห์กัมพูชา ตอบโต้ Wall Street Journal ข่าว

กัมพูชาเดือด! ซัด “วอลล์สตรีทเจอร์นัล” ใช้คำเหยียด “Scambodia” จงใจเยาะเย้ย

9 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

รีวิวแรก The Devil Wears Prada 2 ยกนิ้วให้ คุ้มค่าการรอคอย

15 นาที ที่แล้ว
นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือนเพื่อนร่วมชาติ &quot;อย่ามาเที่ยวไทย&quot; เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ ข่าว

นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือน “อย่ามาเที่ยวไทย” เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ

23 นาที ที่แล้ว
ไทยโต้กัมพูชา ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC ข่าว

ไทยโต้กัมพูชา! ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC

54 นาที ที่แล้ว
สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 ข่าว

สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 เช็กวิธียืนยันตัวตน วันรายงานตัว

59 นาที ที่แล้ว
เดอะวอลสตรีทเจอร์นัล ตีข่าว Ssambodia ข่าว

สื่อใหญ่สหรัฐ หล่นคำโปรย ประเทศ “Scambodia” ปีเดียว คนมะกันสูญ 1 หมื่นล้านดอลลาร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง สีกาเก็น ก็ไม่รอด ข่าว

ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง เล่นพนัน สีกาเก็น ก็ไม่รอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเปิดให้เอง-เหมาลอตเตอรี่เกลี้ยงแผง บันเทิง

เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเหมาลอตเตอรี่เลขท้ายเกลี้ยงแผง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์&quot; ผู้ค้านตัดงบอาหารสภาฯ โปรไฟล์น่าสนใจเพียบ ข่าวการเมือง

ประวัติ “ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์” ผู้ค้านตัดงบอาหารสภาฯ โปรไฟล์น่าสนใจเพียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นผวา ระวังแผ่นดินไหวซ้ำ คาดเขย่าระดับ 8 พร้อมรับมือภัยพิบัติ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นผวา ระวังแผ่นดินไหวใหญ่ซ้ำ คาดเขย่าระดับ 8 พร้อมรับมือภัยพิบัติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอง สว สืบสวน ยิงอดีตภรรยา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโต้น ข่าวอาชญากรรม

เปิดปมเลือด “รองสารวัตรสืบสวน” รัวดับอดีตเมีย 4 นัด พิษคำเหน็บแนม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนูแหม่ม โพสต์อาลัย แดนนี่ ศรีภิญโญ เพื่อนแท้คนแรกในวงการบันเทิง บันเทิง

หนูแหม่ม โพสต์อาลัย แดนนี่ ศรีภิญโญ เพื่อนแท้คนแรกในวงการบันเทิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซานดารา พัค อดีตสมาชิก 2NE1 เล่นคอนเสิร์ตที่เขมร ข่าวต่างประเทศ

ซานดาร่า โชว์คอนเสิร์ตฉลองปีใหม่เขมร เที่ยวนครวัด โพสต์ซึ้งขอบคุณแฟน ๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดยาว พฤษภาคม 69 ใครบ้างได้หยุด 4 วันรวด เศรษฐกิจ

วันหยุดยาว พฤษภาคม 69 ใครบ้างได้หยุด 4 วันรวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสี่ยวเอส ร่ำไห้เปิดใจ โทษตัวเองชวน ต้าเอส พี่สาว เที่ยวญี่ปุ่นจนเสียชีวิต บันเทิง

เสี่ยวเอส ร่ำไห้เปิดใจ โทษตัวเองชวน ต้าเอส พี่สาว เที่ยวญี่ปุ่นจนเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กวาง พจนีย์ ภรรยาแดนนี่ศรีภิญโญ บันเทิง

คลิปที่มีน้ำตา ภรรยา “แดนนี่ ศรีภิญโญ” โพสต์ข้อความอาลัย-พร้อมคำสั่งเสียสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านขนมไทยแฉ หน่วยงานรัฐ สั่งขนมแต่ขอให้เขียนบิลปลอม สุดท้ายโดนรีวิว 1 ดาว ข่าว

ร้านขนมไทยแฉ หน่วยงานรัฐ สั่งขนมแต่ขอให้เขียนบิลปลอม สุดท้ายโดนรีวิว 1 ดาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ ข่าว

เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอยชอบถ่ายรูป อินฟลูเอนเซอร์สาวท่องเที่ยววัย 27 ปี ข่าว

โพสต์สุดท้าย อินฟลูฯ สาวเสียชีวิตกะทันหัน บีบหัวใจ จากไปอายุยังน้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตัวการทำลายตับ ไม่ใช่แค่เหล้า บุหรี่ ไลฟ์สไตล์

ไม่ใช่แค่เหล้า-บุหรี่ “เครื่องดื่มเดียว” ทำลายตับ คนไทยบริโภคทุกวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายการ ชิงช้าสวรรค์ แจงดรามา แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย บันเทิง

ชิงช้าสวรรค์ แจงดรามาร้อน แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ใช่เรื่องไกลตัว! หมอเจด เผยพฤติกรรมเสี่ยง &quot;ไตวายฉับพลัน&quot; ภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทย สุขภาพและการแพทย์

อย่ามองข้าม! หมอเจด เผยพฤติกรรมเสี่ยง ไตวายเฉียบพลัน ภัยเงียบที่คร่าชีวิตไม่รู้ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่างชาติแจงดราม่าซื้อบ้านหรูภูเก็ต 56 ล้าน ยืนยันทำกฎหมาย ข่าวต่างประเทศ

ต่างชาติซื้อบ้านภูเก็ต 56 ล้าน อ้างอยู่ไทยไม่จำกัด เสียภาษี 0% เจ้าตัวแจงแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บางเสร่ฉาวหนักมาก ถอดโชว์กลางถนน คนพื้นที่สุดทนขอตร.ล่าตัวลงโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไอซ์ เมีย เหน่ง เหม่งจ๋าย แซะแรง “เอาสามีฉันไปหากิน” ชาวเน็ตสงสัยสื่อถึงใคร?

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569

รีวิวแรก The Devil Wears Prada 2 ยกนิ้วให้ คุ้มค่าการรอคอย

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
เดอะวอลสตรีทเจอร์นัล ตีข่าว Ssambodia

สื่อใหญ่สหรัฐ หล่นคำโปรย ประเทศ “Scambodia” ปีเดียว คนมะกันสูญ 1 หมื่นล้านดอลลาร์

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง สีกาเก็น ก็ไม่รอด

ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง เล่นพนัน สีกาเก็น ก็ไม่รอด

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
