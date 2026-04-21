ร้านขนมไทยแฉ หน่วยงานรัฐ สั่งขนมแต่ขอให้เขียนบิลปลอม สุดท้ายโดนรีวิว 1 ดาว
ร้านขนมไทยดังแฉ หน่วยงานรัฐสั่งขนม 4 พันแต่ขอให้ออกบิล 6,500 บาท พอร้านปฏิเสธกลับโดนรีวิว 1 ดาว กล่าวหาบริการยอดแย่
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก Baan Dok Pud : บ้านดอกพุด -คาเฟ่ขนมไทยโบราณ สูตรต้นตำหรับฉบับลาดพร้าว โพสต์คลิปวิดีโอเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งได้สั่งขนมกับทางร้าน โดยให้เขียนบิลเท็จ สุดท้ายทางร้านได้รีวิวเพียง 1 ดาว อ้างว่าบริการแย่
เจ้าของร้านเล่าว่า มีลูกค้ารายหนึ่งทักแชตมาสั่งขนมเบรกประมาณ 50 ชุด โดยลูกค้าสอบถามว่าสามารถเขียนออกบิลเกินที่สั่งได้หรือไม่ ตนก็รู้สึกเอะใจเนื่องจากปกติตนไม่ค่อยรับงานจากหน่วยงานราชการ ส่วนมากจะรับงานจากบริษัทซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องบิล ตนจึงได้ตอบปฏิเสธไปเนื่องจากทางร้านไม่มีนโยบายการทำเช่นนั้น เพราะจะดูเป็นการทุจริต พร้อมบอกว่าหากไม่สะดวกสามารถสั่งที่ร้านอื่นได้
ทางลูกค้าเหมือนจะโอเค แต่เมื่อหลังจากที่ทางร้านส่งขนมไปแล้ว ลูกค้าได้สอบถามเรื่องบิลอีกครั้งว่าบิลราคา 4,000 บาท อยากให้เขียนเป็น 6,500 บาท โดยตนได้เน้นย้ำว่าเราสามารถกรอกบิลได้ตามจริงเท่านั้น หลังจากที่ส่งงานตามปกติ ลูกค้าได้รีวิวกลับมาโดยให้คะแนนเพียง 1 ดาว เนื่องจากบริการยอดแย่ ซึ่งตนไม่ได้ให้ความหมายหรือคุณค่ามาก และให้เจอกันในศาลดีกว่า
เจ้าของร้านจึงตั้งข้อสังเกตว่า แม้เงินส่วนต่างต่อครั้งอาจดูไม่มาก แต่หากมีการทำเช่นนี้ในหลายหน่วยงาน หรือเดือนหนึ่งมีงานจัดเลี้ยงสัก 10 งาน เงินภาษีประชาชนอาจถูกยักยอกไปได้สูงถึง 25,000 บาทต่อเดือน โดยที่ร้านค้าต้องแบกรับความเสี่ยงทางภาษีและกฎหมายแทน
จากคลิปดังกล่าวได้มีผู้คนแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งระบุว่า “ส่วนใหญ่ราชการทั้งนั้น ร้านที่ได้รับออเดอร์ในปัจจุบัน เเทบจะต้องไปก้มกราบ ใส่ซองตามเทศกาล กระเช้านานา คนดีอยู่ยากขึ้นทุกวัน” , “เยี่ยมคะ ชื่นชมคะ ไม่งั้นตรวจสอบขึ้นมา เราจะอาจจะโดนหางเร่ ดีแล้วคะ” , “บ้านเราเป็นร้านค้า มาซื้อเบียร์ 10 ลังแต่ขอให้ออกบิล15 ลัง เราก็ปฏิเสธนะบอกขอออกตามความเป็นจริงนะคะ มีงอนอ่าก็ขำๆ ดี”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: