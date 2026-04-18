เปิดบทสนทนา ดราม่า เงินบริจาคน้องเบญ 3.1 ล้าน “เมศ” เข้าขอโทษ ผอ.โรงเรียน
ปิดบัญชีทางการยอดบริจาคพุ่งเกินคาด! หน่วยงานรัฐระดมพลจัดระเบียบเงินล้าน พร้อมแฉข้อมูล “พ่อไม่ได้ติดเตียง 16 ปี” ด้านคนนำเสนอข่าวโร่ขอโทษหลังโดนจี้ถามกลางที่ประชุม
จากกรณีวานนี้ (17 เม.ย. 69) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตาม ดราม่าในโลกโซเชียลเกี่ยวกับ “น้องเบญ” ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก “เมศ เจ้าชายน้อย” ได้ออกมาโพสต์สรุปยอดเงินบริจาคและประกาศปิดบัญชีรับบริจาคอย่างเป็นทางการ หลังจากก่อนหน้านี้ได้ปิดรับยอดไว้ที่ประมาณ 1.1 ล้านบาท แต่ยังคงมีผู้มีจิตศรัทธาทยอยโอนเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดรวม ณ วันที่ 15 เม.ย. 69 เพิ่มขึ้นเป็น 3,110,932 บาท
โดยมี ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี, นายภาณุพงศ์ ปลอดกระโทก ปลัดอำเภอปากเกร็ด, น.ส.สุภาวดี น้ำหอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางวาริน วีระสุนทร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี, นายปรเมศร์ มีสมภพ หรือ “เมศ เจ้าชายน้อย”
รวมถึงคณะครูและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ เข้าร่วมประชุมติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการเงินบริจาคให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย พร้อมทั้งมีการชี้แจงเรื่องทุนการศึกษาที่โรงเรียนมอบให้จำนวน 25,000 บาท
ด้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เจ๊มอย V+” ได้ออกมาสรุประเด็นของบทสนทนา ดราม่า 3.1 ล้านนี้ไว้อย่างน่าสนใจ รายละเอียดตามเนื้อหาด้านล่างนี้
เมศ : วันนี้ตั้งใจมาที่โรงเรียนมากจริงๆ ตอนนี้ผมต้องอยู่ภาคเหนือแล้วนะครับมีอีก 15-16 เคสที่รอผม และเรื่องราว พวกเราได้ฟังจนชินหูเกี่ยวกับน้องเบญ และ จะมีคำพูดพวกนี้เสมอ ผมได้ฟังจากคุณแม่น้อง คุณพ่อให้ข้อมูลมาแบบนี้ และถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ อยู่ตลอดบ่อย กันพลาดเสมอ
ผอ. : เราคุยกันดีๆได้ คุณโทรหา ผอ. ผอ. อธิบายไปให้ฟังหมดแล้ว แต่ทำไมคุณยังลงว่า ค่าเทอมเท่านี้ๆ มันจะไปพออะไร คุณใส่ร้ายโรงเรียนไม่หยุด
เมศ : อันนั้นความเข้าใจผมเองครับ
ผอ. : คุณเมศ คุณอ่านหนังสือไม่ออกหรอ ตามที่คุณลงข่าวมันทำให้กระแสมาทางโรงเรียน ก็ทางครูอมรรัตน์ ก็ได้ชี้แจงความจริงคุณก็โทรฯหา ผอ. เลย คุณเป็นพนักงานราชการ สังกัดอะไร
เมศ : ทหารอาการครับ สัญญาจ้าง 4 ปี ครับ
ผอ. หลุดชี้หน้าไปว่าคุณเมศ
ผอ. : คุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ มันคือช่องทางทำมาหากินของคุณ และคุณตอบ ผอ. มา คุณเคยรู้จักครอบครัวนี้มาก่อนไหม
เมศ : ไม่รู้จักครับ ผมได้รับเรื่องมาตอน สิงหาคม
ผอ. : ไม่จริง คุณยังพาเขาไปออกรายการอยู่เลย สัมภาษณ์เขาด้วย
เมศ : อ่อ ผมไปเป็นพิธีกรร่วม ( ยกมือไหว้พร้อมขอโทษทุกคน )
ย้อนกลับไปเรื่องครูอมรรัตน์ ก่อนจะขึ้น เมศอ่าน ข้อความที่ครูอมรรัตน์ส่งให้ ประมาณว่า ขออ่านนะครับไม่อยากเปิดเผยทั้งหมด
ผอ. : จะเปิดก็ได้ ผอ. มีแชทที่เราคุยกัน ไม่เห็นว่ามีอะไรที่แซะน้อง คุณยังมีการมาสั่งให้ ผอ. สั่งครูให้ลบ เพราะกลัวขาดความน่าเชื่อถือ
เมศ : ผมขอโทษทุกคนตรงนี้ได้เลยครับ
ผอ. : คุณไปจัดการ ตอนโจมตีโรงเรียนทำได้ เอาแค่คุณกับโรงเรียนก็พอ ไม่ต้องมีบุคคลที่ 3
เมศ : ผมจะพิมพ์ขอโทษตอนนี้เลยครับ
ปลัด : ไม่เป็นไรๆ ครับเอาแค่นี้ก็พอ
อบต. : เขาก็ไม่ได้ติดเตียง 16 ปี เขาเป็นแบบนี้ปี 66 ครับ
ตำรวจ : รู้จักพ่อตั้งแต่ปี 48 เขาเกิดอุบัติเหตุตอนปี 66 ผมเข้ามาช่วยเขาตอนนั้น ขอเงินผม 200 300 700 มากสุดคือค่าเทอม ผมโดนไปเทอมนึง ขอบ่อยถี่ บางทีอาทิตย์ละ 2 ครั้ง จนผมก็คิดว่า ผมเป็นคนในครอบครัวไปแล้ว เครื่องซักผ้ามาบอกผมว่าซื้อมา ผม ก็เชื่อ เพราะผมไม่ได้ดูทีวีเลย ขายผม 4,000 ผมก็ลงช่วยเขาขายในกลุ่มตำรวจ ผมว่าต้องหยุดที่ตัวแม่.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: