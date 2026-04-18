เปิดบทสนทนา ดราม่า เงินบริจาคน้องเบญ 3.1 ล้าน “เมศ” เข้าขอโทษ ผอ.โรงเรียน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 เม.ย. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 18 เม.ย. 2569 15:32 น.
ปิดบัญชีทางการยอดบริจาคพุ่งเกินคาด! หน่วยงานรัฐระดมพลจัดระเบียบเงินล้าน พร้อมแฉข้อมูล “พ่อไม่ได้ติดเตียง 16 ปี” ด้านคนนำเสนอข่าวโร่ขอโทษหลังโดนจี้ถามกลางที่ประชุม

จากกรณีวานนี้ (17 เม.ย. 69) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตาม ดราม่าในโลกโซเชียลเกี่ยวกับ “น้องเบญ” ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก “เมศ เจ้าชายน้อย” ได้ออกมาโพสต์สรุปยอดเงินบริจาคและประกาศปิดบัญชีรับบริจาคอย่างเป็นทางการ หลังจากก่อนหน้านี้ได้ปิดรับยอดไว้ที่ประมาณ 1.1 ล้านบาท แต่ยังคงมีผู้มีจิตศรัทธาทยอยโอนเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดรวม ณ วันที่ 15 เม.ย. 69 เพิ่มขึ้นเป็น 3,110,932 บาท

โดยมี ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี, นายภาณุพงศ์ ปลอดกระโทก ปลัดอำเภอปากเกร็ด, น.ส.สุภาวดี น้ำหอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางวาริน วีระสุนทร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี, นายปรเมศร์ มีสมภพ หรือ “เมศ เจ้าชายน้อย”

รวมถึงคณะครูและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ เข้าร่วมประชุมติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการเงินบริจาคให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย พร้อมทั้งมีการชี้แจงเรื่องทุนการศึกษาที่โรงเรียนมอบให้จำนวน 25,000 บาท

ด้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เจ๊มอย V+” ได้ออกมาสรุประเด็นของบทสนทนา ดราม่า 3.1 ล้านนี้ไว้อย่างน่าสนใจ รายละเอียดตามเนื้อหาด้านล่างนี้

เมศ : วันนี้ตั้งใจมาที่โรงเรียนมากจริงๆ ตอนนี้ผมต้องอยู่ภาคเหนือแล้วนะครับมีอีก 15-16 เคสที่รอผม และเรื่องราว พวกเราได้ฟังจนชินหูเกี่ยวกับน้องเบญ และ จะมีคำพูดพวกนี้เสมอ ผมได้ฟังจากคุณแม่น้อง คุณพ่อให้ข้อมูลมาแบบนี้ และถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ อยู่ตลอดบ่อย กันพลาดเสมอ

ผอ. : เราคุยกันดีๆได้ คุณโทรหา ผอ. ผอ. อธิบายไปให้ฟังหมดแล้ว แต่ทำไมคุณยังลงว่า ค่าเทอมเท่านี้ๆ มันจะไปพออะไร คุณใส่ร้ายโรงเรียนไม่หยุด

เมศ : อันนั้นความเข้าใจผมเองครับ

ผอ. : คุณเมศ คุณอ่านหนังสือไม่ออกหรอ ตามที่คุณลงข่าวมันทำให้กระแสมาทางโรงเรียน ก็ทางครูอมรรัตน์ ก็ได้ชี้แจงความจริงคุณก็โทรฯหา ผอ. เลย คุณเป็นพนักงานราชการ สังกัดอะไร

เมศ : ทหารอาการครับ สัญญาจ้าง 4 ปี ครับ

ผอ. หลุดชี้หน้าไปว่าคุณเมศ

ผอ. : คุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ มันคือช่องทางทำมาหากินของคุณ และคุณตอบ ผอ. มา คุณเคยรู้จักครอบครัวนี้มาก่อนไหม

เมศ : ไม่รู้จักครับ ผมได้รับเรื่องมาตอน สิงหาคม

ผอ. : ไม่จริง คุณยังพาเขาไปออกรายการอยู่เลย สัมภาษณ์เขาด้วย

เมศ : อ่อ ผมไปเป็นพิธีกรร่วม ( ยกมือไหว้พร้อมขอโทษทุกคน )

ย้อนกลับไปเรื่องครูอมรรัตน์ ก่อนจะขึ้น เมศอ่าน ข้อความที่ครูอมรรัตน์ส่งให้ ประมาณว่า ขออ่านนะครับไม่อยากเปิดเผยทั้งหมด

ผอ. : จะเปิดก็ได้ ผอ. มีแชทที่เราคุยกัน ไม่เห็นว่ามีอะไรที่แซะน้อง คุณยังมีการมาสั่งให้ ผอ. สั่งครูให้ลบ เพราะกลัวขาดความน่าเชื่อถือ

เมศ : ผมขอโทษทุกคนตรงนี้ได้เลยครับ

ผอ. : คุณไปจัดการ ตอนโจมตีโรงเรียนทำได้ เอาแค่คุณกับโรงเรียนก็พอ ไม่ต้องมีบุคคลที่ 3

เมศ : ผมจะพิมพ์ขอโทษตอนนี้เลยครับ

ปลัด : ไม่เป็นไรๆ ครับเอาแค่นี้ก็พอ

อบต. : เขาก็ไม่ได้ติดเตียง 16 ปี เขาเป็นแบบนี้ปี 66 ครับ

ตำรวจ : รู้จักพ่อตั้งแต่ปี 48 เขาเกิดอุบัติเหตุตอนปี 66 ผมเข้ามาช่วยเขาตอนนั้น ขอเงินผม 200 300 700 มากสุดคือค่าเทอม ผมโดนไปเทอมนึง ขอบ่อยถี่ บางทีอาทิตย์ละ 2 ครั้ง จนผมก็คิดว่า ผมเป็นคนในครอบครัวไปแล้ว เครื่องซักผ้ามาบอกผมว่าซื้อมา ผม ก็เชื่อ เพราะผมไม่ได้ดูทีวีเลย ขายผม 4,000 ผมก็ลงช่วยเขาขายในกลุ่มตำรวจ ผมว่าต้องหยุดที่ตัวแม่.

เมศ เงินบริจาคน้องเบญ

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

