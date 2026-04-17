กองทัพบก เปิดตัวเลขประชาชนเยี่ยมชม ปราสาทตาควาย-เนิน 350 ช่วงสงกรานต์ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ ทำให้กิจกรรมดำเนินอย่างเรียบร้อย
เพจเฟซบุ๊ก ทีมโฆษกกองทัพบก โพสต์ข้อความหลังจากที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 13–16 เม.ย. 69 ที่ผ่านมาได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมปราสาทตาควาย – เนิน 350
โดยทางกองทัพบกระบุว่า กองทัพบก โดย กองกำลังสุรนารี ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เปิดให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และพื้นที่สำคัญของประเทศ เนื่องในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2569 เวลา 07.00 – 13.00 น. ณ บริเวณปราสาทตาควาย และเนิน 350 ตำบลบักได อำเภอพนม ดงรัก จังหวัดสุรินทร์
โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 14,155 คน ครอบคลุมทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป แสดงถึงความสนใจของประชาชนต่อแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และพื้นที่ชายแดนของประเทศ
ประชาชนที่เข้าชมพื้นที่ได้กราบสักการะ สรงน้ำพระสมเด็จองค์ปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงความเคารพรำลึกถึงวีรชนทหารกล้าบริเวณอนุสาวรีย์นักรบกล้าเนิน 350 พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชายแดน ซึ่งมีคุณค่าในมิติประวัติศาสตร์ความมั่นคง และความสำคัญต่อประเทศ
ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน มูลนิธิ วัด และจิตอาสาในพื้นที่ โดยได้จัดตั้งกองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตาควาย–เนิน 350 เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
ในการนี้ หน่วยได้จัดกำลังพลร่วมดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางการเข้าชม การกำหนดช่วงเวลาในการเข้าพื้นที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร การให้ข้อมูล และประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถานอย่างเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น ส่งเสริมรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
ทั้งนี้ กองทัพบกขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง โดยภาพรวมการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชม หลังจากนี้จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมในครั้งต่อไป เพื่อร่วมเรียนรู้และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยร่วมกัน
