เตือนคนกรุงวันนี้ ดัชนีความร้อนอยู่ในเกณฑ์ “อันตราย” คนทั่วไปคอยสังเกตอาการ
สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร เตือนค่าดัชนีความร้อน กทม.วันนี้ อยู่ในเกณฑ์ อันตราย บุคคลทั่วไปให้หมั่นสังเกตอาการตนเอง กลุ่มเสี่ยง ผิดปกติให้รีบพบแพทย์
เมื่อเวลา 09.05 น. วันที่ 12 เม.ย.69 สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ข้อความ แจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2569 โดยระบุค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์ “อันตราย”
สำหรับบุคคลทั่วไปให้หมั่นสังเกตอาการตนเอง
กลุ่มเสี่ยง : หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์
ทั้งนี้ สามารถติดตามการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ที่เว็บไซต์ airbkk.com และแอปพลิเคชัน AirBKK โดยวันเดียวกันนี้ทั่วเมืองต่างพากันจัดกิจกรรม อาทิ พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไปประดิษฐาน ณ ลานคนเมือง งานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งจะมีขบวนแห่ตามจุดต่างๆ
หรืออีกกิจกรรม “Maha Songkran World Water Festival 2026” ยกระดับมรดกโลกสู่เฟสติวัลระดับสากล 11-15 เม.ย. นี้ ที่สวนเบญจกิติ ซึ่งใครที่เตรียมร่สมกิจกรรมข้งาต้นก็ขอให้หมั่นตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีถ้าจำเป็นต้องออกเดินทางในช่วงที่แดดร้อนจัด.
