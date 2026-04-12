วันนี้แล้ว มาขอพรด้วยกัน เช็กเส้นทางขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์กลางกรุง

วันนี้แล้วน้าา มาขอพร !! ด้วยกัน เช็กเส้นทางขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์กลางกรุง! ขอเชิญประชาชนร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ในงานสงกรานต์บางกอก 2569 พร้อมขบวนอัญเชิญฯ ที่จะเคลื่อนผ่านใจกลางกรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีไทยอย่างใกล้ชิด ในวันที่ 12 เมษายน 2569
เริ่มต้นจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มุ่งหน้าสู่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดจอดให้ประชาชนร่วมสรงน้ำ ดังนี้
สวนสันติชัยปราการ เวลา 09.40 น. จอดให้ร่วมสรงน้ำ 20 นาที
วัดชนะสงคราม (เขตพระนคร)
- เวลา 10.10 น.
- จอดให้ร่วมสรงน้ำ 20 นาที
ปากคลองตลาด (จุดหลัก)
- เวลา 11.00 น.
- จอดให้ร่วมสรงน้ำ 40 นาที
ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. (ปลายทาง)
- เวลา 11.40 น.
ร่วมสัมผัสบรรยากาศสงกรานต์แบบไทยแท้ ทั้งความงดงามของขบวนอัญเชิญ และร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล ขบวนอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ (ขากลับ) วันที่ 14 เมษายน 2569 เวลา 15.00 – 16.00 น. เส้นทาง: ลานคนเมือง ไปถึง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แนะนำวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และเลือกจุดที่สะดวก แล้วออกมาร่วมสรงน้ำพระไปด้วยกัน.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: