ข่าว

เปิดโพสต์ “ลุงเนวิน” ปลุกกองเชียร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ปีนี้ต้อง 4 แชมป์

เผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 13:59 น.| อัปเดต: 04 เม.ย. 2569 13:59 น.
96
ลุงเนวิน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ภาพ @Facebook

เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ลั่นปีนี้ต้อง 4 แชมป์ ก่อนลงสนามเกมนัดสำคัญ ถ้าคว้า 3 แต้ม การันตีแชมป์ไทยลีกทันที แม้จะเหลืออีก 5 นัด

วันนี้ (4 เม.ย.) เฟซบุ๊กกแฟนเพจ “ลุงเนวิน” ของเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ออกมาเขียนข้อความกระตุ้นแรงเชียร์ของสาวกเซาะกราวซึ่งวันนี้ มีเดิมพันที่หากคว้าชัยได้จะการันตีแชมป์ไทยลีกทันที พร้อมเปิดบันทึกหน้าใหม่ประวัติสาสตร์วงการลูกหนังสโมสรไทย

ทีมล่าแชมป์ คนล่าฝันวันนี้ เราจะมาร่วมสร้างแชมป์ไทยลีก สมัยที่ 11 ให้กับทีมของเรา และพวกเราทุกคนวันนี้ เราจะมาเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทยลีก และ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เรามาถึงวันนี้ได้ ด้วยพลังสนับสนุนของแฟนๆ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทั้งขาประจำและขาจร เรามาถึงวันนี้ได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจ และรวมพลังของแฟนๆ ผู้สนับสนุน และทีมงานทุกคน

ทำให้บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นสโมสรฟุตบอลประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และจะยังคงเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ๆ กันต่อๆ ไปอีกยาวนาน ตราบเท่าที่แฟนๆ ยังคงให้การสนับสนุน นาทีนี้ การมาเยือน ราชบุรี เอฟซี เพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการ และเพื่อเป็นแชมป์ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ฤดูกาลนี้ เราผ่านเรื่องยากๆ เราก้าวข้ามเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ มาได้หลายเรื่อง หลายครั้ง

วันนี้ จะเป็นอีกเกมที่พวกเราต้องทำให้ได้ เราต้องรวมพลังกันสร้างปรากฏการณ์เป็นแชมป์ไทยลีก มากที่สุด และเร็วที่สุด ถ้าวันนี้ เราชนะ เราจะเป็นแชมป์ไทยลีก สมัยที่ 11 ทันที โดยเป็นแชมป์ก่อนจบฤดูกาล 5 แมตช์

แฟ้มภาพ @BURIRAM UNITED

วันนี้ มาเยือน ราชบุรี เอฟซี จึงต้องชนะ เท่านั้น จบนัดนี้ เรามีเกมสำคัญที่รออยู่ วันพุธที่ 8 เมษายน นี้ ต้องเจอกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด รอบรองชนะเลิศ เมืองไทยคัพ ใครสะดวก เชิญไปให้กำลังใจกันที่ ชลบุรี ไดกิ้น สเตเดียม เรามีเป้าหมายจะเอาแชมป์เมืองไทยคัพ หรือ ลีกคัพ สมัยที่ 9 มาให้แฟนๆ ได้ฉลองร่วมกับแชมป์ไทยลีก เหมือนฤดูกาลที่แล้ว เสร็จจากศึกเมืองไทยคัพ จะเป็นการเข้าสู่เส้นทางแห่งความฝัน ความหวัง ที่จะต้องสู้ให้เป็นความจริงของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เราจะบินไปสู้ศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชีย หรือ เอซีแอล อีลิท รอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่ ซาอุดีอาระเบีย เพื่อจะพาตราสโมสรทีมในไทยลีก ไปให้ได้ไกลที่สุด ในรายการนี้

วันแรกของการสร้างทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เราวางแผน จะเป็น TOP 5 ของเอเชีย เป้าหมายนี้ เคยใกล้ และเคยห่าง ถูกหัวเราะเยาะเย้ย มากกว่าเสียงชื่นชมให้กำลังใจ
วันนี้ เราเข้ามาใกล้อีกครั้ง และครั้งนี้ เรามั่นใจมากว่า เราจะไปถึงเป้าหมายได้

ขอกำลังใจจากแฟนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พาทีมของเราไปให้ถึงเป้าหมาย ที่เราต้องช่วยกันสร้างให้เป็นความจริง เป้าหมายปีนี้ต้อง 4 แชมป์ และรอบ 4 ทีมสุดท้าย ของเอเชีย เราต้องทำให้ได้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด #สู้ทุกลมหายใจ #BuriramUnited #RatchaburiFC #สารลุง

ทั้งนี้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มีคิวลงสนามในช่วงค่ำวันนี้ (4 เม.ย.) กับ ราชบุรี เอฟซี ในเกมนัดที่ 27 ลงเตะเวลา 19:00 น.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 13:59 น.| อัปเดต: 04 เม.ย. 2569 13:59 น.
96
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

