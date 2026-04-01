วิกฤต PM2.5 อ่วม 31 จังหวัด เหนือ-อีสานยังจมฝุ่น แม่ฮ่องสอน พุ่งทะลุ 800 มคก.
วันที่ 1 เม.ย. 2569 ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ได้รายงานรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2569 ณ 07:00 น สรุปดังนี้
ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.บึงกาฬ จ.หนองคาย จ.เลย จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.หนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.อำนาจเจริญ จ.ชัยภูมิ และ จ. อุบลราชธานี
- ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 38.8 – 293.1 มคก./ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 26.1 – 95.7 มคก./ลบ.ม.
- ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18.8 – 39.7 มคก./ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 15.6 – 28.1 มคก./ลบ.ม.
- ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10.2 – 19.0 มคก./ลบ.ม.
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.9 – 30.7 มคก./ลบ.ม.
คำแนะนำทางสุขภาพ
- ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
- ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์
ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU CCDC) รายงานปริมาณฝุ่น PM2.5 รายชั่วโมง ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น. พบพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองพุ่งสูงอยู่ในระดับวิกฤต 10 อันดับแรก ดังนี้
- รพ.สต.เมืองแปง จ.แม่ฮ่องสอน 834 มคก./ลบ.ม.
- รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง จ.เชียงใหม่ 809 มคก./ลบ.ม.
- รพ.สต.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่ 725 มคก./ลบ.ม.
- ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 692 มคก./ลบ.ม.
- รพ.ปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 662 มคก./ลบ.ม.
- รพ.สต.บ้านปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 657 มคก./ลบ.ม.
- รร.บ้านน้ำฮู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 641 มคก./ลบ.ม.
- ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 จ.แม่ฮ่องสอน 612 มคก./ลบ.ม.
- อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 606 มคก./ลบ.ม.
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 606 มคก./ลบ.ม.
