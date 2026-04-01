ม.รังสิตตั้ง อ.ปานเทพ เป็นศาสตราภิชาน ความเก่งเป็นที่ประจักษ์

เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 10:36 น.
มหาวิทยาลัยรังสิตแต่งตั้ง ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ นั่งตำแหน่งศาสตราภิชาน สาขาการแพทย์บูรณาการ

วันที่ 30 มีนาคม 2569 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ ว.105/2569 เรื่อง แต่งตั้งให้บุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จากมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิตจากการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราภิชาน สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการการแพทย์แผนไทยรวมถึงการแพทย์ทางเลือก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

ทำความรู้จัก “ศาสตราภิชาน” ปรมาจารย์แห่งโลกวิชาการ

คำว่า “ศาสตราภิชาน” ถ้าให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ ก็เหมือนกับ “ปรมาจารย์รับเชิญ” ที่มหาวิทยาลัยส่งเทียบเชิญมาเพื่อถ่ายทอดวิทยายุทธให้กับนักศึกษา อารมณ์คล้ายๆ ตำแหน่ง Distinguished Scholar, Chair Professor หรือ Visiting Professor ในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยจะสงวนไว้ให้เฉพาะตัวจริงเสียงจริง ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเก๋าประสบการณ์ในสายอาชีพนั้นๆ จนคนทั้งวงการต้องซูฮกและให้การยอมรับอย่างกว้างขวาง

ภารกิจหลักของศาสตราภิชาน

  • มาเป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายเนื้อหาแบบเจาะลึกสุดๆ หรือร่วมสอนในหัวข้อที่ตัวเองเชี่ยวชาญ แบบหาคนจับตัวยาก

  • คอยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับทั้งคณาจารย์ประจำและนักศึกษา เพื่อปั้นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นจริง

  • ช่วยชี้เป้าและวางทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ล้ำสมัย ก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับในระดับกว้างมากขึ้น

ความแตกต่าง ศาสตราจารย์ทั่วไป ศาสตราภิชาน

  • ศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำที่ต้องเก็บเลเวลตามสายพานวิชาการเป๊ะๆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ➡️ รองศาสตราจารย์ ➡️ ศาสตราจารย์ ต้องผลิตผลงานวิจัย เขียนตำรา และผ่านด่านการประเมินตามเกณฑ์ของกระทรวง อว.

  • ศาสตราภิชาน ไม่ต้องเป็นอาจารย์ประจำที่ไต่แรงก์ตามระบบปกติ มหาวิทยาลัยจะใช้วิธี “เชิญ” ยอดฝีมือจากภายนอกที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพมานั่งแท่นตำแหน่งนี้เป็นวาระไป เช่น คราวละ 1-3 ปี มักจะมีกองทุนหรือเงินบริจาคพิเศษคอยสนับสนุนตำแหน่งนี้โดยเฉพาะด้วย

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

