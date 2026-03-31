เจ้าของบริษัทขนส่ง สั่งพนักงานงดเติมน้ำมัน PT ให้นำบัตรฟีดการ์ดมาคืน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 16:56 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 17:02 น.
เจ้าของบริษัทขนส่ง ประกาศงดเติมน้ำมัน PT หลังดูรายการกรรมกรข่าว 30 มี.ค. 69 เห็น “พิพัฒน์” ชี้แจงปมกั๊กน้ำมัน รู้สึกรัฐโทษประชาชน สั่งคืนบัตรฟีดการ์ด PT ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 เจ้าของบริษัทขนส่งรายหนึ่งที่ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ ก.เหล่าพิลัย ขนส่ง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อเวลา 08.11 น. สั่งการถึงพนักงานขับรถทุกคนในบริษัทให้งดเติมน้ำมันที่สถานีบริการ PT งดใช้บริการทุกประเภทของ PT และให้นำบัตรฟีดการ์ด PT ที่เหลืออยู่มาคืนทั้งหมด

เจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่า “ให้พนักงานขับรถบริษัทผมทุกท่าน งดเติมน้ำมัน PT งดใช้บริการใดๆ ของ PT และให้นำบัตรฟีดการ์ด PT ที่เหลือมาคืน”

พร้อมติดแฮชแท็ก #รวยไม่ไหวแล้วรวยแต่พวกมึง #งดเติมน้ำมันPT โดยเจ้าตัวบอกว่าดูรายการสรยุทธเมื่อวานแล้วรับไม่ได้ รู้สึกเหมือนรัฐบาลโทษว่าประชาชนเป็นฝ่ายผิด ทั้งที่ประชาชนก็เดือดร้อนจากสถานการณ์ราคาน้ำมัน

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 09.05 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ตอบคำถามของนายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กรณีมีการกั๊กน้ำมันก่อนประกาศขึ้นราคา 6 บาทต่อลิตรหรือไม่

นายพิพัฒน์ชี้แจงว่า ต้องแยกดู 2 ขั้นตอน ขั้นแรกคือกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน มีคำสั่งให้ผู้ค้าสำรองน้ำมันเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2569 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ผู้ค้าต้องสำรองน้ำมันเพิ่ม 0.5% จากเดิม 1% และเมื่อถึงสิ้นเดือนเมษายน 2569 ต้องสำรองเพิ่มอีก 1.5% รวมเป็น 3% ขณะที่ไทยไม่ได้นำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ผู้ค้าทุกรายจึงต้องเก็บสำรองตัวเลขเพิ่มขึ้นตามคำสั่ง

ภาพจาก : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว, .เหล่าพิลัย ขนส่ง

นายพิพัฒน์ยังกล่าวด้วยว่า หากผู้ค้ารายใดไม่ทยอยเก็บสำรองตามที่กำหนด เมื่อกระทรวงพลังงานไปตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งบริษัทและผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบ ถึงขั้นขึ้นศาลและจ่ายค่าปรับ ทุกบริษัทจึงมีความเครียดเรื่องนี้เหมือนกันหมด ไม่ใช่แค่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ต่อมานายพิพัฒน์เป็นผู้เสนอให้ยกเลิกการสำรองเพิ่ม 0.5% และ 1.5% คงเหลือเพียง 1% เพราะเกรงว่าผู้ค้าจะแบกรับภาระไม่ไหว เนื่องจากไม่มีการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป แต่ผู้ค้าต้องดูดซับน้ำมันจากตลาดในประเทศไปเก็บสำรอง ทั้งยังต้องคำนวณจากปริมาณยอดขายทั้งปี ไม่ใช่แค่เดือนใดเดือนหนึ่ง

ด้านนายกรณ์ตั้งคำถามกลับว่า หลังสั่งยกเลิกไปแล้วก็ยังขาดแคลนอยู่ดี การสั่งให้สำรองเพิ่มในสภาวการณ์เช่นนี้จึงยังเป็นคำถามที่ต้องตอบ นายพิพัฒน์กล่าวว่า รัฐบาลต้องสั่งเก็บสำรองเพิ่มเพราะไม่มั่นใจว่าจะหาน้ำมันเข้ามาได้เพียงพอ ต้องให้ผู้ค้าจัดหาน้ำมันสำรองเพื่อการันตีว่าประเทศมีน้ำมันใช้มากกว่า 60 วัน

ทั้งนี้ นายพิพัฒน์เป็นผู้ก่อตั้งสถานีบริการน้ำมัน PT หรือบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน PTG มีนายพิทักษ์ รัชกิจประการ น้องชายของนายพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขณะที่ PT เป็นผู้ค้าตามมาตรา 7 ที่ไม่มีโรงกลั่นของตนเอง จึงต้องทำสัญญาซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นหลายแห่ง

เช่น ไทยออยล์ IRPC และบางจาก มีแฟรนไชส์กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างตำแหน่ง รมว.คมนาคม ผู้กำกับดูแลนโยบายด้านพลังงานขนส่ง กับตระกูลที่เป็นเจ้าของธุรกิจสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ เป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามมาอย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤตน้ำมัน

ข่าวล่าสุด
ประวัติ คริสติน กุลสตรี นางแบบลูกครึ่ง 3 สาย สู่นักแสดงซีรีส์แซฟฟิก บันเทิง

ประวัติ คริสติน กุลสตรี นางแบบลูกครึ่ง 3 สาย สู่นักแสดงซีรีส์แซฟฟิก

34 วินาที ที่แล้ว
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เผยข้อมูลคนไทย 66 ล้านคนหลุด ข่าวการเมือง

ข้อมูลคนไทย 66 ล้าน หลุดว่อนตลาดมืด นายกฯ ก็ไม่รอด ขายแค่ 1650 บาท

2 นาที ที่แล้ว
&quot;ไอซ์ รักชนก&quot; แซะแรง &quot;อนุทิน&quot; ส่ง &quot;สุชาติ&quot; แก้วกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” แซะแรง “อนุทิน” ส่ง “สุชาติ” แก้วิกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ

26 นาที ที่แล้ว
แด๊กร้องไห้ บันเทิง

แด๊กซ์ เล่าใครร้องก่อน หลังกระแสคืนมิตรภาพ “Big Ass” รอบ 15 ปี

39 นาที ที่แล้ว
เจ้าของบริษัทขนส่ง สั่งพนักงานงดเติมน้ำมัน PT ให้นำบัตรฟีดการ์ดมาคืน ข่าว

เจ้าของบริษัทขนส่ง สั่งพนักงานงดเติมน้ำมัน PT ให้นำบัตรฟีดการ์ดมาคืน

42 นาที ที่แล้ว
งูเห่าโรงแรมกระบี่ ข่าว

“โรงแรมไทย” ดังกระฉ่อน สื่อนอกตีไวรัล นทท.เจองูเลื้อยผ่านคอบนที่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คริสติน กุลสตรี ถูกล่วงละเมิดทางเพศในห้องพัก บันเทิง

คริสติน กุลสตรี นางแบบคนดัง ถูกล่วงละเมิดในห้องพัก ขอความช่วยเหลือด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพชรประเสริฐทัวร์ แจ้งปิดจองตั๋วล่วงหน้า 6-20 เม.ย. 69 รอปรับราคาใหม่ หลังน้ำมันแพง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤตหนัก! เชียงใหม่ ประกาศ 2 อำเภอ &quot;สะเมิง-ฮอด&quot; เป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินไฟป่า ข่าว

วิกฤตหนัก! เชียงใหม่ ประกาศ 2 อำเภอ “สะเมิง-ฮอด” เป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินไฟป่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเกณฑ์เยียวยาน้ำมัน รถบรรทุก-บัส-ไรเดอร์ รับสิทธิ์อุดหนุน เริ่ม 1-30 เม.ย.นี้ เศรษฐกิจ

เช็กเกณฑ์เยียวยาน้ำมัน รถบรรทุก-บัส-ไรเดอร์ รับสิทธิ์อุดหนุน เริ่ม 1-30 เม.ย.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คกก.เรือนจำคลองเปรม มีมติให้ “ทักษิณ” ติด 1 ใน 10 ผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตั้งข้อสงสัยสต็อกน้ำมันเก่าอัปราคา ทำกำไร ข่าว

ณวัฒน์ สงสัย เก็บสต๊อกน้ำมันเก่าอัปราคา ฟันกำไรเพิ่ม ชาวเน็ตเมนต์สนั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของบ้านติดป้ายวางยาเบื่อหมา ฉะเชิงเทรา ข่าว

ขึ้นป้ายขู่วางยาสุนัข! มุมเจ้าของบ้านเปิดใจ ทนมา 6 ปี แมวตาย-สัตว์เลี้ยง 10 ตัวก็ไม่รอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่ายน้ำมันลิตรละ 71 บาท ข่าว

กระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่ายน้ำมันลิตรละ 71 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขับรถเมล์ ถูกชายหัวร้อน แค้นจัดบุกตบหน้า ฉุนโบกตั้งนานแล้วไม่จอดรับ ข่าว

พนักงานขับรถเมล์ ถูกชายหัวร้อน แค้นจัดบุกตบหน้า ฉุนโบกตั้งนานแล้วไม่จอดรับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเผยสาเหตุย้าย “น.อ.ธรรมนูญ” ถูกตั้งคำถามเอี่ยวเผชิญหน้าเขมรหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลาล่า อาร์สยาม ร่ำไห้ จับได้ หนุ่มฝรั่งเศส ควงสาวอื่น ลั่นวาจา &quot;ยอมแล้ว เอาไปเลย&quot; บันเทิง

ลาล่า อาร์สยาม ร่ำไห้ จับได้ หนุ่มฝรั่งเศส ควงสาวอื่น ลั่นวาจา “ยอมแล้ว เอาไปเลย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพื่อนบ้านดิ้น! “ใหม่ ดาวิกา” ห่มสไบชุดไทยศิวาลัย เคียงคู่วัดพระแก้ว สง่างามไร้ที่ติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยูโรวิชัน งานประกวดร้องเพลงนานาชาติเตรียมจัดแข่งเวอร์ชันเอเชีย ไทยเข้าร่วมด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออสเตรเลียสั่งหั่นภาษีน้ำมัน ช่วยประชาชนประหยัด เริ่ม 1 เมษายน 2569 ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลียสั่งหั่นภาษีน้ำมัน นาน 3 เดือน ช่วยประชาชน หลังวิกฤตสงคราม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถเช่าอนุทินสุ่มตรวจปั๊มน้ำมันในจ.นครพนม เลขเด็ด

ทะเบียนรถนายกฯ อนุทิน ขับสุ่มตรวจปั๊มน้ำมัน เลขเด็ดโค้งสุดท้าย งวด 1/4/69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีสาวลาว นนทบุรี กลิ่นศพ ข่าวอาชญากรรม

รุมชี้เป้า หลังเพจดังเปิดข้อมูลกลิ่นศพโชยเข้ารร. เหตุยังหาชิ้นส่วนไม่ครบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ออกโรงป้อง “ผู้กองโทนี่” ยืนยันไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรื่องเขมรก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตญี่ปุ่นเดือด! จวกคลิปต้มบะหมี่ก่อนจ่ายเงิน เสนอแบนเดินทางไทย-ญี่ปุ่น ข่าว

ชาวเน็ตญี่ปุ่นเดือด! จวกคลิปต้มบะหมี่ก่อนจ่ายเงิน เสนอแบนเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น.อ.ธรรมนูญ&quot; เปิดใจ น้อมรับคำสั่งเด้งฟ้าผ่า ลั่นรู้ตัวว่าดื้อ แต่ทำเพื่ออธิปไตยชาติ ข่าว

“น.อ.ธรรมนูญ” เปิดใจ หลังถูกสั่งเด้งฟ้าผ่า รู้ตัวว่าดื้อ แต่ทำเพื่ออธิปไตยชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 16:56 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 17:02 น.
62
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ คริสติน กุลสตรี นางแบบลูกครึ่ง 3 สาย สู่นักแสดงซีรีส์แซฟฟิก

ประวัติ คริสติน กุลสตรี นางแบบลูกครึ่ง 3 สาย สู่นักแสดงซีรีส์แซฟฟิก

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เผยข้อมูลคนไทย 66 ล้านคนหลุด

ข้อมูลคนไทย 66 ล้าน หลุดว่อนตลาดมืด นายกฯ ก็ไม่รอด ขายแค่ 1650 บาท

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
&quot;ไอซ์ รักชนก&quot; แซะแรง &quot;อนุทิน&quot; ส่ง &quot;สุชาติ&quot; แก้วกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ

“ไอซ์ รักชนก” แซะแรง “อนุทิน” ส่ง “สุชาติ” แก้วิกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
แด๊กร้องไห้

แด๊กซ์ เล่าใครร้องก่อน หลังกระแสคืนมิตรภาพ “Big Ass” รอบ 15 ปี

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
Back to top button