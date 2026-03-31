“พิพัฒน์” โพสต์หวานขอบคุณ “อนุทิน” ที่ยังไว้ใจ ไม่ยอมให้ลาออก
พิพัฒน์ โพสต์หวานขอบคุณ อนุทิน ที่ยังไว้ใจ ไม่ยอมให้ลาออก พร้อมเดินหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ยึดหลักการตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
จากกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เคยยื่นลาออกจากตำแหน่ง แต่ตนไม่ยอมอนุมัติ พร้อมกล่าวชื่นชมว่านายพิพัฒน์ ท่านทำงานหนักมาก และยืนยันว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆทั้งสิ้น
ท่านเคยเขียนใบลาออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ตนเป็นคนไม่อนุมัติให้ออก เพราะเป็นคนทำงานที่รู้กลไก และเราต้องใช้ประสบการณ์ของบุคคลเหล่านี้ ทำประโยชน์ให้กับประชาชน วันนี้ผู้สื่อข่าว ประชาชนรวมถึงนักวิชาการ และคอมเม้นต์เตเตอร์ รวมถึงผู้คนที่เป็นคณะรัฐมนตรี นั่งทำงานกันขนาดนี้ เป็นใครก็ไม่กล้าคิดถึงประโยชน์ของตนเองตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดนายพิพัฒน์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ขอขอบคุณท่านนายกฯ อนุทิน สำหรับความไว้วางใจและคำยืนยันที่มอบให้ครับ
การยื่นหนังสือลาออกก่อนหน้านี้ในฐานะ ผอ.ศบก. เป็นเจตนาที่ผมต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการทำงาน แต่เมื่อท่านนายกฯ ยังเห็นว่าผมสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มี ให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้ ผมก็พร้อมเดินหน้าทำหน้าที่ต่ออย่างเต็มกำลัง โดยยึดหลักการที่ชัดเจน การทำงานทุกขั้นตอนต้องตรวจสอบได้ และต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนครับ”
