ชาวเน็ตไทย โพสต์แซะ ใส่รองเท้าแตะขึ้น BTS เสียภาพลักษณ์ประเทศ
ผู้ใช้โซเชียลมีเดียแชร์ภาพผู้โดยสารสวมแบบรัดส้นในขบวนรถไฟฟ้าเมื่อ 30 มี.ค. 69 พร้อมวิจารณ์เรื่องภาพลักษณ์เมืองหลวง ล่าสุดสังคมออนไลน์แห่คอมเมนต์ตีกลับอย่างหนัก
สำนักข่าวสยามนิวส์รายงานประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2569 ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียรายหนึ่งโพสต์ภาพผู้โดยสารบนขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) พร้อมระบุข้อความวิจารณ์การแต่งกาย
เจ้าของโพสต์เขียนข้อความระบุว่า “เอาจริงจากใจ ไม่โอเคกับคนที่ใส่รองเท้าแบบนี้ขึ้น BTS อะ นี่มันเมืองหลวง อายต่างชาติ ใครเห็นด้วยเมนต์อย่าให้กูคิดแค่คนเดียวเพราะมันคือภาพลักษณ์ประเทศ”
นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังเขียนคำบรรยายภาพเพิ่มเติมไว้ว่า “อุ… รองเท้าผ้าใบหัดใส่”
ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นผู้โดยสารจำนวนสองคน คนแรกสวมรองเท้าแบบรัดส้น และอีกคนสวมรองเท้าแตะยืนอยู่ภายในขบวนรถไฟฟ้า
หลังจากเจ้าของบัญชีเผยแพร่โพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตจำนวนมากต่างส่งต่อโพสต์นี้และเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม ผู้คนบนโลกออนไลน์ต่างแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวคิดและคำวิจารณ์ของเจ้าของโพสต์ดังกล่าว
ล่าสุดทีมข่าว The Thaiger ได้ตรวจสอบโพสต์ดังกล่าว พบว่าเจ้าตัวได้ปิดช่องทางการติดต่อแล้ว ต้องรอติดตามว่าหลังจากนี้จะมีการชี้แจงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมหรือไม่
