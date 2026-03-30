ดราม่า ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ในหลวงร.9 วาดภาพไม่ขอ ช่างภาพเปิดใจ กว่าจะได้ช็อตนี้มา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 16:32 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 16:32 น.
ช่างภาพ วสันต์ วณิชชากร เผยความรู้สึก หลังศิลปินนำผลงานภาพถ่ายในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เขาใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กว่าสิบปีไปวาดใหม่โดยไม่ให้เครดิต จนชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจท่วมท้น

เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นำผลงานศิลปะชื่อ เลนส์แห่งธรรม นำทางแผ่นดิน ไปมอบแก่นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ

ศิลปินวาดภาพชื่อ อาจารย์ดินหิน รักพงษ์อโศก ตั้งใจวาดภาพนี้ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จากนั้นเพจเฟซบุ๊กชื่อ น้ำเงินเข้ม นำภาพพิธีมอบผลงานดังกล่าวไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย

ต่อมาวันที่ 27 มีนาคม 2569 นายวสันต์ วณิชชากร ช่างภาพชื่อดัง แชร์โพสต์ของเพจน้ำเงินเข้มมายังเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษว่า Copyright : wason wanichakorn เพื่อแสดงสิทธิ์ว่าเขาคือเจ้าของภาพถ่ายต้นฉบับ

ภาพถ่ายนี้คืองานที่นายวสันต์บันทึกไว้เมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2544

นำไปสู่การตั้งคำถามจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมาก ผู้คนอยากทราบว่าศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดได้ขออนุญาตเจ้าของภาพถ่ายแล้วหรือไม่ พร้อมเรียกร้องให้ศิลปินเคารพสิทธิ์ของช่างภาพต้นฉบับ

หลังจากนั้นนายวสันต์โพสต์ข้อความระบายความรู้สึก ว่าช่างภาพต้องผ่านอุปสรรคมากมายกว่าจะได้ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า การที่ศิลปินนำภาพไปสร้างเป็นผลงานของตัวเองโดยไม่บอกกล่าวเจ้าของภาพถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสม เขาเสียความรู้สึกอย่างรุนแรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 นายวสันต์โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง เปิดเผยว่าตลอด 3 วันที่ผ่านมาเขายังคงเสียความรู้สึกอย่างมาก ศิลปินใหญ่ดัดแปลงภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงกล้องไปวาดใหม่โดยไม่เคยติดต่อขออนุญาตเขาเลย

นายวสันต์พยายามอยู่อย่างสงบ แต่คนรอบข้างเตือนสติว่าเขาไม่อาจนิ่งเฉยกับเรื่องนี้ได้ เนื่องจากภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต้องมีความชัดเจนบริสุทธิ์ การที่องค์กรใหญ่นำผลงานซึ่งมีที่มาไม่ถูกต้องไปมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น

นายวสันต์เล่าเบื้องหลังภาพประวัติศาสตร์นี้ว่า ตนใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์กว่าสิบปีจึงจะสามารถถ่ายภาพนี้ได้ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2544 เข้าไปรอรับเสด็จในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก ท่ามกลางช่างภาพจากสื่อไทยสื่อต่างประเทศกว่า 30 คน

คืนก่อนหน้านั้นตนคิดภาพในหัวว่าอยากได้ภาพขณะพระองค์ทรงยกกล้องขึ้นเล็ง แม้ตนเคยถวายงานมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เคยถ่ายภาพมุมนี้ได้ เมื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาถึง พระองค์ทรงงานทอดพระเนตรแนวเขาจนถึงช่วงค่ำ ตลอดงานพระองค์ทรงยกกล้องขึ้นถ่ายภาพเพียง 3 ครั้ง นายวสันต์สามารถบันทึกภาพจังหวะดังกล่าวได้ 2 ครั้ง ภาพต้นฉบับที่เป็นประเด็นนี้คือภาพที่สวยที่สุด

ที่ผ่านมานายวสันต์อนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ นำภาพนี้ไปใช้ทำหนังสือหรือป้ายเทิดพระเกียรติโดยไม่เคยคิดค่าใช้จ่าย ร้านถ่ายภาพของเพื่อนก็นำภาพไปพรินต์แจกจ่ายประชาชนได้ แต่ครั้งนี้ศิลปินกลับนำภาพไปละเมิดโดยไม่บอกกล่าว ทั้งที่ภาพต้นฉบับมีลายน้ำชื่อของเขาประทับอยู่

นายวสันต์ยืนยันว่าตนไม่ได้ต้องการเรียกร้องสิ่งใด เพียงแค่อยากบอกเล่าความรู้สึกเมื่อมีคนละเมิดสิทธิ์ หวังให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผลงาน มีมารยาทในการใช้ภาพตามมาตรฐานสากลเรื่องลิขสิทธิ์

หลังจากการชี้แจงเบื้องหลังภาพประวัติศาสตร์ ชาวเน็ตต่างช่วยกันแชร์ข้อความของนายวสันต์ออกไปอย่างกว้างขวาง ผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความชื่นชมความงดงามของภาพถ่ายต้นฉบับ ส่งกำลังใจให้ช่างภาพ

ประชาชนยังแสดงความคิดเห็นตำหนิการกระทำของศิลปินที่นำผลงานคนอื่นไปใช้โดยไม่ขออนุญาต พวกเขามองว่าศิลปินควรมีมารยาททางสังคม รู้จักให้เกียรติเจ้าของผลงานต้นฉบับ ควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปในสังคม

เปิดสูตร &quot;ซัมลอร์ กอร์โก&quot; ซุปผักของคนเขมร ปะทังชีวิตช่วงเขมรแดง ฮิตมาจนทุกวันนี้ อาหาร

เปิดสูตร “ซัมลอร์ กอร์โก” ซุปผักเขมร ปะทังชีวิตช่วงเขมรแดง ฮิตมาจนทุกวันนี้

19 นาที ที่แล้ว
แค่นี้ก็ผิด? ผู้ใช้โซเชียล โพสต์แซะ คนใส่รองเท้าแตะขึ้น BTS อ้าง เสียภาพลักษณ์ประเทศ ข่าว

ชาวเน็ตไทย โพสต์แซะ ใส่รองเท้าแตะขึ้น BTS เสียภาพลักษณ์ประเทศ

21 นาที ที่แล้ว
ร้อนนรกแตก! ต้นเดือนเมษายน 69 ดัชนีความร้อน พุ่งสูงถึง 60 องศาฯ ข่าว

ร้อนนรกแตก! ต้นเดือนเมษายน 69 ดัชนีความร้อน พุ่งสูงถึง 60 องศาฯ

36 นาที ที่แล้ว
คอนโดติดรถไฟฟ้า โซนสุขุมวิท-พระราม 4 เศรษฐกิจ

5 คอนโดติดรถไฟฟ้า โซนสุขุมวิท-พระราม 4 ทำเลศักยภาพ เดินทางสะดวก

40 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค. 69 ครั้งที่ 17 ทองรูปพรรณพุ่ง 71,100 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค. 69 ปิดตลาดเย็นพุ่ง 400 บาท รูปพรรณขายออก 71,300

43 นาที ที่แล้ว
สุดเศร้า! วัน อยู่บำรุง เผยข่าวเศร้า คุณแม่ลำเนา อยู่บำรุง จากไปอย่างสงบ ข่าว

สุดเศร้า! วัน อยู่บำรุง แจ้งข่าวร้าย คุณแม่ลำเนา อยู่บำรุง ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

53 นาที ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ดแม่จำเนียร ย้อนหลัง 7 งวด เจาะเลขดังรับ 1 เม.ย. 69 เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ดแม่จำเนียร ย้อนหลัง 7 งวด เจาะเลขดังรับ 1 เม.ย. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 30 มี.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 30 มี.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำนาน ดาบวิชัยปลูกต้นตาล คนบ้าวีรบุรุษ ดราม่า ตัดต้นตาลทิ้งขยายถนน ข่าว

ตำนาน ดาบวิชัยปลูกต้นตาล คนบ้าวีรบุรุษ ดราม่า ตัดต้นตาลทิ้งขยายถนน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ในหลวงร.9 วาดภาพไม่ขอ ช่างภาพเปิดใจ กว่าจะได้ช็อตนี้มา

&quot;ปู มัณฑนา&quot; ขึ้นศาลสู้คดี ทนายแก้ว ฟ้องหมื่น ยัน &quot;ไอ้แก้ว&quot; แค่ตัวละครหนังตะลุง บันเทิง

“ปู มัณฑนา” ขึ้นศาลสู้คดี ทนายแก้ว ฟ้องหมื่น ยัน “ไอ้แก้ว” แค่ตัวละครหนังตะลุง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามไส้! สาวไทยวัย 30 เมาแล้วขับ BMW ชนรถจอดรอไฟแดงในเกาหลีใต้ ข่าว

งามไส้! สาวไทย เมาแล้วขับ BMW ชนรถจอดรอไฟแดงในเกาหลีใต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกณฑ์ทหาร 2569 วันไหน ใบแดงกี่ใบ เอกสารใบ สด. โรคไม่ต้องเป็นทหาร ข่าว

เกณฑ์ทหาร 2569 วันไหน ใบแดงกี่ใบ เอกสารใบ สด. โรคไม่ต้องเป็นทหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง เศรษฐกิจ

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
UNGC ร่วมกับ Grab – Kantar เผยงานวิจัยคนขับหญิงทั่วภูมิภาค สร้างมูลค่า 2.8 หมื่นล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอง ผบ.ตร. ตกใจเจอชื่อ “ไชน่าเรลเวย์” ร่วมก่อสร้างตึกใหม่ สน.สุทธิสาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ ข่าว

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน เสนอรัฐบาล 4 ด้าน แผนรับมือวิฤกติราคาน้ำมันแพง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย ข่าวการเมือง

สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ เตรียมตั้ง &quot;โบว์ ณัฏฐา&quot; นั่งโฆษก ศบก. หลังโผล่สังเกตการณ์ทำเนียบ ข่าวการเมือง

นายกฯ เตรียมตั้ง “โบว์ ณัฏฐา” นั่งโฆษก ศบก. หลังโผล่สังเกตการณ์ทำเนียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ก.เพื่อไทย โวย พรรคทิ้งสนาม กทม. ชี้ ไม่ส่งเลือกตั้งทำเสียความเชื่อมั่น ข่าวการเมือง

ส.ก.เพื่อไทย โวย พรรคทิ้งสนาม กทม. ชี้ ไม่ส่งเลือกตั้งทำเสียความเชื่อมั่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพภาค 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดถ่ายภาพ การเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ลั่น! รู้ตัวคนทำแล้ว ยัน &quot;แตงโม&quot; ไม่ได้จมน้ำ พร้อมจ่อเปิดตัวละครลับ คนสนิทกระติก บันเทิง

แม่ลั่น! รู้ตัวคนทำ “แตงโม” แล้ว เชื่อตัวละครลับ คนสนิท “กระติก” พลิกคดีได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ทรัมป์” เผยอยากยึดน้ำมันอิหร่าน อวดสามารถยึดเกาะคาร์กได้ง่ายๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่า AQI ปายพุ่ง 1,956 &quot;อันตราย&quot; วิกฤตฝุ่นพิษหนักสุดในรอบปี ข่าว

ปอดพังหมดแล้ว! ค่า AQI ปายพุ่ง 1,956 “อันตราย” วิกฤตฝุ่นพิษหนักสุดในรอบปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 16:32 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 16:32 น.
67
Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดสูตร &quot;ซัมลอร์ กอร์โก&quot; ซุปผักของคนเขมร ปะทังชีวิตช่วงเขมรแดง ฮิตมาจนทุกวันนี้

เปิดสูตร “ซัมลอร์ กอร์โก” ซุปผักเขมร ปะทังชีวิตช่วงเขมรแดง ฮิตมาจนทุกวันนี้

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
คอนโดติดรถไฟฟ้า โซนสุขุมวิท-พระราม 4

5 คอนโดติดรถไฟฟ้า โซนสุขุมวิท-พระราม 4 ทำเลศักยภาพ เดินทางสะดวก

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค. 69 ครั้งที่ 17 ทองรูปพรรณพุ่ง 71,100 บาท

ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค. 69 ปิดตลาดเย็นพุ่ง 400 บาท รูปพรรณขายออก 71,300

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
สถิติเลขเด็ดแม่จำเนียร ย้อนหลัง 7 งวด เจาะเลขดังรับ 1 เม.ย. 69

สถิติเลขเด็ดแม่จำเนียร ย้อนหลัง 7 งวด เจาะเลขดังรับ 1 เม.ย. 69

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
