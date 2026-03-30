รอง ผบ.ตร. ตกใจเจอชื่อ “ไชน่าเรลเวย์” ร่วมก่อสร้างตึกใหม่ สน.สุทธิสาร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 15:24 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 15:25 น.
55

รอง ผบ.ตร. ยอมรับว่าตกใจเจอชื่อ ไชน่าเรลเวย์ ร่วมก่อสร้างตึกใหม่ สน.สุทธิสาร วอนประชาชนใช้วิจารณญาณ ก่อนนำภาพไปโจมตีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จากกรณีไวรัลที่มีการเผยแพร่ภาพ ตึกใหม่ สน.สุทธิสาร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง ซึ่งพบว่าทางขึ้นชั้น 2 โดนปิดตาย จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคำถามถึงการออกแบบ ก่อนที่ในเวลาต่อมา พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. จะรายงานว่าเป็นการนำผ้ามาป้องกันบุคคลเร่ร่อนที่ได้เคยเข้ามาใน สน.แห่งใหม่นั้น

พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านบริหาร ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมระบุถึงสาเหตุความล่าช้าของโครงการก่อสร้างอาคารทดแทนที่ยืดเยื้อมากว่า 2 ปี

อาคารดังกล่าวยังไม่ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการ ภาพการปิดกั้นพื้นที่บริเวณบันไดที่ปรากฏในสื่อโซเชียลนั้น เป็นเพียงการปูฝ้าชั่วคราว ไม่ใช่การก่อปูนปิดทึบแบบถาวรแต่อย่างใด สาเหตุที่ต้องดำเนินการเช่นนั้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีคนเร่ร่อนลักลอบเข้าไปนอนและเกิดเหตุสิ่งของสูญหาย ผู้รับเหมาจึงจำเป็นต้องปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าไปยังพื้นที่ก่อสร้างชั้นบนที่ยังไม่แล้วเสร็จ พร้อมฝากข้อคิดเห็นถึงผู้ที่นำภาพไปโพสต์ว่า ควรใช้วิจารณญาณและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนนำไปเผยแพร่เพื่อโจมตีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับสาเหตุที่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ พล.ต.ท.กรไชย กล่าวว่า ปัญหาหลักอยู่ที่ระบบไฟฟ้ายังไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าภายในอาคารได้ เนื่องจากแนวถนนรัชดาภิเษก-พระราม 9 อยู่ระหว่างการดำเนินการของไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ซึ่งตนในฐานะบอร์ด กฟน. ทราบดีว่ากระบวนการนี้อยู่ระหว่างการจัดทำข้อกำหนด (TOR) จึงต้องรอให้การนำสายไฟลงดินเรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถเดินสายไฟเข้าสู่ตัวอาคาร สน.สุทธิสาร ใหม่ได้

ส่วนกรณีที่โครงการก่อสร้างมีความล่าช้ากว่ากำหนดสัญญามาแล้วกว่า 2 ปีนั้น พล.ต.อ.กรไชย กล่าวว่า สำนักงานส่งกำลังบำรุงตำรวจ (สกบ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่ผู้ผิดสัญญา และแบบการก่อสร้างทั้งหมดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบอย่างถูกต้องโดยทีมวิศวกรและสถาปนิก

“ตนจะนำเรื่องนี้ไปตรวจสอบอย่างละเอียด หากพบว่าความล่าช้าเกิดจากความผิดของผู้รับเหมา ทางผู้รับเหมาจะต้องถูกดำเนินการปรับเป็นรายวันตามสัญญาโดยไม่มีข้อยกเว้น แต่หากความล่าช้าเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อระบบไฟจากหน่วยงานอื่น หรือเหตุสุดวิสัย ก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับและวิศวกรจะต้องตรวจสอบความพร้อมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน“ พล.ต.อ.กรไชย กล่าว

เมื่อถามย้ำว่า ปัญหาการนำระบบไฟฟ้าเข้าสู่อาคารเป็นความผิดของใคร พล.ต.อ.กรไชย ได้ตั้งคำถามกลับว่าโควิด ภัยพิบัติ สึนามิ ใครผิด? พร้อมระบุว่าขอให้เข้าใจถึงปัจจัยที่มีข้อยกเว้น และยืนยันว่าหากพบความผิดพลาดจากฝั่งใด ก็ต้องดำเนินการปรับและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามระเบียบ

ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่ปรากฏชื่อบริษัท ไชน่า เรลเวย์เป็นหนึ่งในกิจการร่วมค้าที่รับเหมาก่อสร้าง รอง ผบ.ตร. กล่าวยอมรับว่า รู้สึกตกใจเช่นกันที่ปรากฏชื่อบริษัทดังกล่าว แต่ตนไม่ทราบรายละเอียดว่าบริษัทแห่งนี้มีโครงการอื่นกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกหรือไม่ โดยยืนยันว่าตลอด 2 ปีที่ดำรงตำแหน่ง ตนได้เร่งรัดการส่งมอบงานตามกรอบเวลามาโดยตลอด และในฐานะที่ดูแลฝ่ายบริหารต้องกำกับดูแลทุกโครงการอย่างใกล้ชิดแม้หลายโครงการจะเซ็นสัญญาก่อสร้างก่อนตนรับตำแหน่ง

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง เศรษฐกิจ

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง

21 วินาที ที่แล้ว
UNGC ร่วมกับ Grab – Kantar เผยงานวิจัยคนขับหญิงทั่วภูมิภาค สร้างมูลค่า 2.8 หมื่นล้าน

9 นาที ที่แล้ว
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ ข่าว

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ

52 นาที ที่แล้ว
พรรคประชาชน เสนอรัฐบาล 4 ด้าน แผนรับมือวิฤกติราคาน้ำมันแพง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย ข่าวการเมือง

สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ เตรียมตั้ง &quot;โบว์ ณัฏฐา&quot; นั่งโฆษก ศบก. หลังโผล่สังเกตการณ์ทำเนียบ ข่าวการเมือง

นายกฯ เตรียมตั้ง “โบว์ ณัฏฐา” นั่งโฆษก ศบก. หลังโผล่สังเกตการณ์ทำเนียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ก.เพื่อไทย โวย พรรคทิ้งสนาม กทม. ชี้ ไม่ส่งเลือกตั้งทำเสียความเชื่อมั่น ข่าวการเมือง

ส.ก.เพื่อไทย โวย พรรคทิ้งสนาม กทม. ชี้ ไม่ส่งเลือกตั้งทำเสียความเชื่อมั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพภาค 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดถ่ายภาพ การเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ลั่น! รู้ตัวคนทำแล้ว ยัน &quot;แตงโม&quot; ไม่ได้จมน้ำ พร้อมจ่อเปิดตัวละครลับ คนสนิทกระติก บันเทิง

แม่ลั่น! รู้ตัวคนทำ “แตงโม” แล้ว เชื่อตัวละครลับ คนสนิท “กระติก” พลิกคดีได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ทรัมป์” เผยอยากยึดน้ำมันอิหร่าน อวดสามารถยึดเกาะคาร์กได้ง่ายๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่า AQI ปายพุ่ง 1,956 &quot;อันตราย&quot; วิกฤตฝุ่นพิษหนักสุดในรอบปี ข่าว

ปอดพังหมดแล้ว! ค่า AQI ปายพุ่ง 1,956 “อันตราย” วิกฤตฝุ่นพิษหนักสุดในรอบปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม็อบ No Kings ประชาชน 8 ล้านคนลงถนน ประท้วงต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์ ข่าวต่างประเทศ

ม็อบ No Kings ประชาชน 8 ล้านคนลงถนน ประท้วงต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“พินทองทา” เผย “ทักษิณ” ตาแดง คาดเกิดจากความดัน แต่ไม่มีอะไรน่าห่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค. 69 ครั้งที่ 17 ทองรูปพรรณพุ่ง 71,100 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค. 69 ครั้งที่ 17 รูปพรรณขายออก 71,100 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกซ้ำสอง! เมียน้อยบุกกราบเท้า &quot;แม่ตั๊ก&quot; สารภาพ แอบแซ่บฝ่ายชายถึงเรือนหอ บันเทิง

ช็อกซ้ำสอง! เมียน้อยบุกกราบเท้า “แม่ตั๊ก” สารภาพ แอบแซ่บอดีตสามีถึงเรือนหอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชนระทึก ป.ป.ช. เตรียมยื่นศาล กรณี 44 สส. ลงชื่อแก้ ม.112

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาร้อน คลิปร้านค้าแบนนักท่องเที่ยวอิสราเอล อ้างถ่ายในเวียดนาม ใส่ร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับรถไฟด่วนญี่ปุ่น หลับใน พุ่งสปีดเข้าสถานีนาโกย่า 180 ชีวิตระทึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ บันเทิง

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติ 10 ล้าน เงินเยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร ข่าว

กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติเงิน 10 ล้าน เยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569 เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธานศาล รธน. ขอให้เข้าใจ บินไปดูงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นการไปพักผ่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569

UNGC ร่วมกับ Grab – Kantar เผยงานวิจัยคนขับหญิงทั่วภูมิภาค สร้างมูลค่า 2.8 หมื่นล้าน

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569

พรรคประชาชน เสนอรัฐบาล 4 ด้าน แผนรับมือวิฤกติราคาน้ำมันแพง

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย

สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
Back to top button