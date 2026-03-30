รอง ผบ.ตร. ตกใจเจอชื่อ “ไชน่าเรลเวย์” ร่วมก่อสร้างตึกใหม่ สน.สุทธิสาร
รอง ผบ.ตร. ยอมรับว่าตกใจเจอชื่อ ไชน่าเรลเวย์ ร่วมก่อสร้างตึกใหม่ สน.สุทธิสาร วอนประชาชนใช้วิจารณญาณ ก่อนนำภาพไปโจมตีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จากกรณีไวรัลที่มีการเผยแพร่ภาพ ตึกใหม่ สน.สุทธิสาร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง ซึ่งพบว่าทางขึ้นชั้น 2 โดนปิดตาย จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคำถามถึงการออกแบบ ก่อนที่ในเวลาต่อมา พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. จะรายงานว่าเป็นการนำผ้ามาป้องกันบุคคลเร่ร่อนที่ได้เคยเข้ามาใน สน.แห่งใหม่นั้น
พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านบริหาร ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมระบุถึงสาเหตุความล่าช้าของโครงการก่อสร้างอาคารทดแทนที่ยืดเยื้อมากว่า 2 ปี
อาคารดังกล่าวยังไม่ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการ ภาพการปิดกั้นพื้นที่บริเวณบันไดที่ปรากฏในสื่อโซเชียลนั้น เป็นเพียงการปูฝ้าชั่วคราว ไม่ใช่การก่อปูนปิดทึบแบบถาวรแต่อย่างใด สาเหตุที่ต้องดำเนินการเช่นนั้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีคนเร่ร่อนลักลอบเข้าไปนอนและเกิดเหตุสิ่งของสูญหาย ผู้รับเหมาจึงจำเป็นต้องปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าไปยังพื้นที่ก่อสร้างชั้นบนที่ยังไม่แล้วเสร็จ พร้อมฝากข้อคิดเห็นถึงผู้ที่นำภาพไปโพสต์ว่า ควรใช้วิจารณญาณและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนนำไปเผยแพร่เพื่อโจมตีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับสาเหตุที่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ พล.ต.ท.กรไชย กล่าวว่า ปัญหาหลักอยู่ที่ระบบไฟฟ้ายังไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าภายในอาคารได้ เนื่องจากแนวถนนรัชดาภิเษก-พระราม 9 อยู่ระหว่างการดำเนินการของไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ซึ่งตนในฐานะบอร์ด กฟน. ทราบดีว่ากระบวนการนี้อยู่ระหว่างการจัดทำข้อกำหนด (TOR) จึงต้องรอให้การนำสายไฟลงดินเรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถเดินสายไฟเข้าสู่ตัวอาคาร สน.สุทธิสาร ใหม่ได้
ส่วนกรณีที่โครงการก่อสร้างมีความล่าช้ากว่ากำหนดสัญญามาแล้วกว่า 2 ปีนั้น พล.ต.อ.กรไชย กล่าวว่า สำนักงานส่งกำลังบำรุงตำรวจ (สกบ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่ผู้ผิดสัญญา และแบบการก่อสร้างทั้งหมดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบอย่างถูกต้องโดยทีมวิศวกรและสถาปนิก
“ตนจะนำเรื่องนี้ไปตรวจสอบอย่างละเอียด หากพบว่าความล่าช้าเกิดจากความผิดของผู้รับเหมา ทางผู้รับเหมาจะต้องถูกดำเนินการปรับเป็นรายวันตามสัญญาโดยไม่มีข้อยกเว้น แต่หากความล่าช้าเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อระบบไฟจากหน่วยงานอื่น หรือเหตุสุดวิสัย ก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับและวิศวกรจะต้องตรวจสอบความพร้อมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน“ พล.ต.อ.กรไชย กล่าว
เมื่อถามย้ำว่า ปัญหาการนำระบบไฟฟ้าเข้าสู่อาคารเป็นความผิดของใคร พล.ต.อ.กรไชย ได้ตั้งคำถามกลับว่าโควิด ภัยพิบัติ สึนามิ ใครผิด? พร้อมระบุว่าขอให้เข้าใจถึงปัจจัยที่มีข้อยกเว้น และยืนยันว่าหากพบความผิดพลาดจากฝั่งใด ก็ต้องดำเนินการปรับและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามระเบียบ
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่ปรากฏชื่อบริษัท ไชน่า เรลเวย์เป็นหนึ่งในกิจการร่วมค้าที่รับเหมาก่อสร้าง รอง ผบ.ตร. กล่าวยอมรับว่า รู้สึกตกใจเช่นกันที่ปรากฏชื่อบริษัทดังกล่าว แต่ตนไม่ทราบรายละเอียดว่าบริษัทแห่งนี้มีโครงการอื่นกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกหรือไม่ โดยยืนยันว่าตลอด 2 ปีที่ดำรงตำแหน่ง ตนได้เร่งรัดการส่งมอบงานตามกรอบเวลามาโดยตลอด และในฐานะที่ดูแลฝ่ายบริหารต้องกำกับดูแลทุกโครงการอย่างใกล้ชิดแม้หลายโครงการจะเซ็นสัญญาก่อสร้างก่อนตนรับตำแหน่ง
