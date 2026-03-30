กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 12:16 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 11:21 น.
กัมพูชาโต้ข้อมูล IQAir ยันคุณภาพอากาศยังเกณฑ์ดี ชี้เครื่องมือวัดต่างชาติคลาดเคลื่อน

กระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชาแถลงปฏิเสธผลการประเมินคุณภาพอากาศจาก IQAir อ้างว่าข้อมูลม่สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประเทศ กังวลต่อการนำเสนอข่าวของสื่อต่างประเทศอย่าง วิทยุฝรั่งเศสเสรี (RFI) ที่อ้างอิงดัชนีมลพิษจากแหล่งข้อมูลสากลเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดแก่สาธารณชนเนื่องจากผลการตรวจวัดไม่สอดคล้องกับค่าที่วัดได้จากสถานีตรวจวัดในพื้นที่จริง

นายขวาย อะทิตยา โฆษกกระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชา ชี้แจงว่ากัมพูชามีเครือข่ายสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งทำหน้าที่วัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 โดยตรงจากหลายจุด ขณะที่ IQAir ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและการจำลองแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ร่วมด้วย จึงไม่ได้เป็นตัวแทนของสถานการณ์จริงทั้งหมด

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระบบดาวเทียมมักมีอุปสรรคในการจับสภาพมลพิษในพื้นที่เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะเขตเมืองอย่างกรุงพนมเปญ และสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงอาจทำให้ระบบจำแนกหมอกควันผิดพลาดจนส่งผลให้ค่ามลพิษสูงเกินจริง

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงฤดูหนาวที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 28 ถึง 29 มีนาคม พบว่าค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองอยู่ที่ 25.32 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากและต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอย่างมาก

ทั้งนี้กระทรวงสิ่งแวดล้อมได้เรียกร้องให้องค์กรสื่อใช้ความระมัดระวังในการรายงานข่าว ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เป็นทางการของรัฐบาลควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกที่เกินกว่าเหตุและเพื่อให้การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างถูกต้อง

คนขับรถไฟด่วนญี่ปุ่น หลับใน พุ่งสปีดเข้าสถานีนาโกย่า 180 ชีวิตระทึก

47 วินาที ที่แล้ว
กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

4 นาที ที่แล้ว
ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ บันเทิง

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

36 นาที ที่แล้ว
กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติ 10 ล้าน เงินเยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร ข่าว

กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติเงิน 10 ล้าน เยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร

44 นาที ที่แล้ว
เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569 เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานศาล รธน. ขอให้เข้าใจ บินไปดูงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นการไปพักผ่อน

56 นาที ที่แล้ว
&quot;สส.ตี๋&quot; บี้ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติ ฝุ่นเหนือ ระวังเจอ ม.157 หากไม่ทำ ข่าวการเมือง

“สส.ตี๋” บี้ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติ ฝุ่นเหนือ ระวังเจอ ม.157 หากไม่ทำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถาปนิกแจง อาคาร สน.สุทธิสาร ปิดบันไดชั้น 2 เพราะคนป่วยจิตเวชบุกพังห้องประชุม ข่าว

สถาปนิกแจง อาคาร สน.สุทธิสาร ปิดบันไดชั้น 2 คนป่วยจิตเวชบุกพังห้องประชุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบบัญชีม้าแก๊งสแกมเมอร์ หลอกคนไทย จ่าย 2 หมื่น แลกตู้เซฟ “ซัดดัม ฮุสเซน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทแสนดี ให้พนักงาน ลาหยุดเพิ่ม 10 วัน ถ้าทำงานไม่มีความสุข ข่าวต่างประเทศ

บริษัทแสนดี ให้พนักงาน ลาหยุดเพิ่ม 10 วัน ถ้าทำงานไม่มีความสุข

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;พลอย ชวพร&quot; แฟชั่นนิสต้าตัวแม่ ทายาทอดีตรัฐมนตรี บันเทิง

ประวัติ “พลอย ชวพร” แฟชั่นนิสต้าตัวแม่ ทายาทอดีตรัฐมนตรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทรนด์ฮิต สีเล็บเจล สงกรานต์ 2569 สวยทน สู้ฉ่ำ ท้าแดดร้อน แฟชั่นและความงาม

เทรนด์ฮิต สีเล็บเจล สงกรานต์ 2569 สวยทน สู้ฉ่ำ ท้าแดดร้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดือด! &quot;หมอของขวัญ&quot; ประกาศกร้าว ปลุกเทพีสงคราม หลังโดน &quot;สุชาติ&quot; แจกหมายศาล ข่าว

เดือด! “หมอของขวัญ” ประกาศ ปลุกเทพีสงคราม หลังโดน “สุชาติ” แจกหมายศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผยรายชื่อ ครม. เรียบร้อยดี นำขึ้นทูลเกล้าฯได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหตุการณ์ ไฟป่าเชียงใหม่ แม่แตงหนักสุด ฝุ่น PM2.5 อันดับ 1 โลก ข่าว

สรุปเหตุการณ์ ไฟป่าเชียงใหม่ แม่แตงหนักสุด ฝุ่น PM2.5 อันดับ 1 โลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เด็กเลือดกำเดาไหล วิกฤติฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ ถามต้องรอให้ใครตายก่อนไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนสท์เล่เตือนระวังของโจร! คนร้ายดักปล้น &#039;คิทแคท&#039; รุ่น F1 ล็อตใหญ่ 12 ตัน ข่าวต่างประเทศ

เนสท์เล่เตือนระวังของโจร! คนร้ายดักปล้น ‘คิทแคท’ รุ่น F1 ล็อตใหญ่ 12 ตัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชียงใหม่วิกฤตหนัก ฝุ่น PM2.5 พุ่งอันดับ 1 โลก เหนือ-อีสาน ยังเกินมาตรฐาน ข่าว

เชียงใหม่วิกฤตหนัก! ฝุ่น PM2.5 พุ่งอันดับ 1 โลก เหนือ-อีสาน ยังเกินมาตรฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลส่งเสริมทางเลือก ใช้น้ำมันดีเซล B20 ราคาถูกกว่า สู้วิกฤติพลังงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมร่มด่วน! กรมอุตุฯ เตือน ฝนฟ้าคะนองถล่ม กทม. เย็นนี้ เลี่ยงเส้นทางรถติด ข่าว

เตรียมร่มด่วน! กรมอุตุฯ เตือน ฝนฟ้าคะนองถล่ม กทม. เย็นนี้ เลี่ยงเส้นทางรถติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลือ! “เวอร์สแตพเพ่น” แชมป์โลกสี่สมัย หมดไฟอาจเลิกแข่ง F1 หลังจบฤดูกาลนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวเทศกาล สงกรานต์ พะยา 2569 Bubble Wave Phayao สาดน้ำริมกว๊าน ท่องเที่ยว

สงกรานต์ 2569 พะเยา คอนเสิร์ตริมกว๊าน จัดเต็มนักร้องดัง 3 วัน 3 คืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตไทยในอิสราเอลแจ้งด่วน สั่งปิดน่านฟ้าจนถึงวันที่ 16 เมษายน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยกันบริจาค โรงพยาบาลอุ้มผาง วิกฤตหนักรอบ 35 ปี ไม่พอจ่ายเงินเดือนหมอ-พยาบาล ข่าว

ช่วยกันบริจาค โรงพยาบาลอุ้มผาง วิกฤตหนักรอบ 35 ปี ไม่พอจ่ายเงินเดือนหมอ-พยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569

ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติ 10 ล้าน เงินเยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร

กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติเงิน 10 ล้าน เยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569

เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
Back to top button