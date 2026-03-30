กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

กัมพูชาโต้ข้อมูล IQAir ยันคุณภาพอากาศยังเกณฑ์ดี ชี้เครื่องมือวัดต่างชาติคลาดเคลื่อน
กระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชาแถลงปฏิเสธผลการประเมินคุณภาพอากาศจาก IQAir อ้างว่าข้อมูลม่สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประเทศ กังวลต่อการนำเสนอข่าวของสื่อต่างประเทศอย่าง วิทยุฝรั่งเศสเสรี (RFI) ที่อ้างอิงดัชนีมลพิษจากแหล่งข้อมูลสากลเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดแก่สาธารณชนเนื่องจากผลการตรวจวัดไม่สอดคล้องกับค่าที่วัดได้จากสถานีตรวจวัดในพื้นที่จริง
นายขวาย อะทิตยา โฆษกกระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชา ชี้แจงว่ากัมพูชามีเครือข่ายสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งทำหน้าที่วัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 โดยตรงจากหลายจุด ขณะที่ IQAir ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและการจำลองแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ร่วมด้วย จึงไม่ได้เป็นตัวแทนของสถานการณ์จริงทั้งหมด
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระบบดาวเทียมมักมีอุปสรรคในการจับสภาพมลพิษในพื้นที่เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะเขตเมืองอย่างกรุงพนมเปญ และสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงอาจทำให้ระบบจำแนกหมอกควันผิดพลาดจนส่งผลให้ค่ามลพิษสูงเกินจริง
สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงฤดูหนาวที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 28 ถึง 29 มีนาคม พบว่าค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองอยู่ที่ 25.32 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากและต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอย่างมาก
ทั้งนี้กระทรวงสิ่งแวดล้อมได้เรียกร้องให้องค์กรสื่อใช้ความระมัดระวังในการรายงานข่าว ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เป็นทางการของรัฐบาลควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกที่เกินกว่าเหตุและเพื่อให้การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างถูกต้อง
