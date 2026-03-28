ภาพล่าสุด พิศมัย วิไลศักดิ์ นั่งวีลแชร์ ทำชาวเน็ตคอมเมนต์เป็นห่วงหนัก

เกิดอะไรขึ้น? ภาพล่าสุด มี้ พิศมัย วิไลศักดิ์ นักแสดงรุ่นใหญ่ นั่งวีลแชร์ โดยมีตลกดัง จตุรงค์ มกจ๊ก ดูแลไม่ห่าง ทำชาวเน็ตคอมเมนต์เป็นห่วงหนัก
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมาโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปที่ตลกดัง จตุรงค์ มกจ๊ก โพสต์ลงในช่องติ๊กต็อก @klungrong เผยให้เห็นภาพล่าสุดของนักแสดงรุ่นใหญ่ มี้ พิศมัย วิไลศักดิ์ นั่งอยู่บนรถเข็นวีลแชร์ โดยมีตลกดังคอยดูแลไม่ห่าง
ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วงว่า มี้ พิศมัย เป็นอะไรขึ้นได้นั่งรถเข็น พร้อมอวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรง
ต่อมาไม่นานมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาตอบคำถามถึงสาเหตุที่ มี้ พิศมัย นั่งวีลแชร์ เนื่องจากหกล้มทำให้เดินไม่คล่องเท่าที่ควร จึงเลือกใช้การนั่งรถเข็นวีลแชร์แทน
อ้างอิงจาก : Tiktok @klungrong
