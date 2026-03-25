ช็อก ราคาน้ำมัน 26 มี.ค. ขึ้นพรวด 6 บาท/ลิตร ทั้งเบนซิน-ดีเซล

คนไทยกระเป๋าฉีก ราคาน้ำมันวันที่ 26 มีนาคม 2565 เบนซินและดีเซลขึ้นทีเดียว 6 บาทต่อลิตร
กบน. มีมติลดการอุดหนุนพลังงานเนื่องจากสงครามตะวันออกกลางดันต้นทุนพุ่งสูงบวกกับต้องแก้ปัญหาลักลอบขายข้ามพรมแดน รัฐบาลเตรียมออกมาตรการช่วยกลุ่มเปราะบาง
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติให้ปรับลดการชดเชยราคาน้ำมัน การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลกับกลุ่มเบนซินทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น 6 บาทต่อลิตร
สาเหตุหลักมาจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกแพงขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์พุ่งทะลุ 242 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยต้องแบกรับภาระจ่ายเงินชดเชยถึงวันละกว่า 2 พันล้านบาท กองทุนจึงขาดสภาพคล่องอย่างหนัก รัฐบาลจำเป็นต้องปรับลดการอุดหนุนเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนไว้ดูแลเสถียรภาพระยะยาว
ปัจจัยอีกด้านคือการปรับสมดุลราคาให้ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศมาเลเซียเพิ่งขยับราคาน้ำมันดีเซลขึ้นไปเกือบ 40 บาทต่อลิตร การรักษาราคาน้ำมันในไทยให้ต่ำเกินไปจะเกิดแรงจูงใจในการลักลอบนำน้ำมันออกไปขายข้ามพรมแดน การขึ้นราคาครั้งนี้จะช่วยลดปัญหาการกักตุนตักตวงผลประโยชน์ผิดกฎหมาย
รัฐบาลกำลังเตรียมมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ มาตรการเหล่านี้จะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเปราะบาง ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการรายย่อย ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำมันเท่าที่จำเป็นในช่วงที่ต้นทุนพลังงานมีความผันผวน
- น้ำมันเบนซิน
- อัตราเงินกองทุนฯ: เดิม 0.10 ปรับเป็น 2.50 (ผลต่าง 2.40)
- ราคาขายปลีก: เดิม 43.64 ปรับเป็น 49.64 (เพิ่มขึ้น 6.00)
- น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95
- อัตราเงินกองทุนฯ: เดิม (9.73) ปรับเป็น (3.26) (ผลต่าง 6.47)
- ราคาขายปลีก: เดิม 35.05 ปรับเป็น 41.05 (เพิ่มขึ้น 6.00)
- น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91
- อัตราเงินกองทุนฯ: เดิม (9.73) ปรับเป็น (3.26) (ผลต่าง 6.47)
- ราคาขายปลีก: เดิม 34.68 ปรับเป็น 40.68 (เพิ่มขึ้น 6.00)
- น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20
- อัตราเงินกองทุนฯ: เดิม (12.85) ปรับเป็น (5.94) (ผลต่าง 6.91)
- ราคาขายปลีก: เดิม 30.05 ปรับเป็น 36.05 (เพิ่มขึ้น 6.00)
- น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี85
- อัตราเงินกองทุนฯ: เดิม (4.28) ปรับเป็น 2.29 (ผลต่าง 6.57)
- ราคาขายปลีก: เดิม 26.79 ปรับเป็น 32.79 (เพิ่มขึ้น 6.00)
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา
- อัตราเงินกองทุนฯ: เดิม (26.99) ปรับเป็น 19.12 (ผลต่าง 7.78)
- ราคาขายปลีก: เดิม 32.94 ปรับเป็น 38.94 (เพิ่มขึ้น 6.00)
(หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ตัวเลขติดลบ หรือการชดเชยจากกองทุน)
