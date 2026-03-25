รวบ 8 คนร้าย บุกใช้ไม้-เหล็กทุบหัว “คาปิบารา” ปางตาย แพทย์ดูแลอาการใกล้ชิด
จับ 8 วัยรุ่น ใช้เหล็กรุมตีหัว คาปิบารา อาการสาหัส เลือดออกในสมอง-ตาซ้าย แพทย์เผย บาดเจ็บรุนแรงเท่าที่เป็นสัตวแพทย์มา 22 ปี
เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่คนรักสัตว์ทั่วโลกเป็นอย่างมาก เมื่อกลุ่มวัยรุ่นในนครรีโอเดจาเนโร บราซิล ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกาย คาปิบารา จนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ได้โดยกล้องวงจรปิดในย่าน Ilha do Governador เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2569 กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง 8 ราย ได้นำไม้และท่อนเหล็กเข้ารุมทุบตีคาปิบาราเพศผู้ น้ำหนักกว่า 65 กิโลกรัม อย่างบ้าคลั่งทั้ง ๆ ที่คาปิบาราตัวนั้นยังไม่ได้ทำร้ายใด ๆ ก่อนเลย
ตำรวจใช้หลักฐานจากวิดีโอแกะรอยจนสามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดภายในวันเดียว ด้านผู้บัญชาการตำรวจที่ดูแลคดี ระบุว่า เหตุการณ์นี้ถือเป็น “อาชญากรรมที่โหดร้ายและสร้างความตกตะลึงให้กับสังคม”
ขณะที่ทางสัตวแพทย์ จากมหาวิทยาลัย Estacio (CRAS) แพทย์เจ้าของไข้ผู้ให้การรักษา คาปิบารา ตัวดังกล่าว เปิดเผยว่า คาปิบารา ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกรุมทุบตีอย่างรุนแรง มีอาการเลือดออกในสมอง บริเวณดวงตาซ้ายบวมและมีเลือดออกภายใน รวมถึงมีแผลแตกพุพองทั่วบริเวณแผ่นหลัง ตอนนี้อาการเริ่มทรงตัว แต่ยังต้องอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์
หมอ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตลอดเวลา 22 ปีที่เป็นสัตวแพทย์มาไม่เคยเห็นคาปิบาราถูกทำร้ายรุนแรงขนาดนี้มาก่อน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความตื่นตัวเรื่องสิทธิสัตว์ในบราซิล หลังจากเมื่อต้นปีเพิ่งมีเหตุการณ์สุนัขจรจัดถูกทำร้ายจนเสียชีวิต ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงแก่สาธารณชน สำหรับคาปิบารานั้นถือเป็นสัตว์ที่เป็น “ขวัญใจโซเชียล” ทั่วโลก การทารุณกรรมครั้งนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่สังคมเรียกร้องให้มีการลงโทษผู้ก่อเหตุอย่างถึงที่สุด
อ้างอิงจาก : theguardian
