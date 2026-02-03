กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ คัมแบ็ก! หลังหายหน้าจากวงการ-ปิดโซเชียล 5 ปีเต็ม

ฮือฮา “กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” คัมแบ็กแล้ว หลังหายหน้าจากวงการ-ปิดโซเชียล 5 ปีเต็ม เพื่อน ๆ คนบันเทิงแห่คอมเมนต์แซว
เรียกได้ว่าไม่มีใครได้เจอหนุ่มคนนี้ทั้งในหน้าจอทีวี หรือแม้แต่สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ มานานมาก ๆ แล้ว สำหรับ พิธีกรดังและดีเจหนุ่มตี๋สุดหล่อ อย่าง กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าเขาในฐานะพิธีกรรายการคนอวดผีนั่นเอง ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าเจ้าตัวขอลดบทบาทจากคนเบื้องหน้า ไปโฟกัสงานเบื้องหลังแทน ทั้งยังปิดโซเชียลอีก ทำให้ไม่เห็นหนุ่มกฤษณ์ปรากฎตัวในงานไหนเลย
ล่าสุดพิธีกรดัง กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งในรอบ 5 ปีเต็มโดยการเปิดอินสตาแกรมส่วนตัวขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมโพสต์ภาพตัวเองยืนอยู่หน้าป้ายร้านไอศกรีมเจลาโต้ อีกหนึ่งธุรกิจของเขาเองที่กำลังจะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ “5 ปีเต็ม… กลับมาและครับ…เจอกันที่ร้าน PARAMETER วันที่ 6 มีนา (Siam Paragon ชั้น G) กับ Classic Refined Gelato & Granita”
การปรากฎตัวแบบเซอร์ไพรส์ของ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับและชาวเน็ตที่คิดถึงผลงานของเขา แต่เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงก็คิดถึงพิธีกรดังคนนี้ไม่น้อยเลย หลังจากเห็นโพสต์แรกในรอบ 5 ปีโผล่ขึ้นมา เกือบทุกคนในวงการบันเทิงรีบเข้ามาคอมเมนต์แซวดันยกใหญ่ อาทิ ป๋อมแป๋ม, เจี๊ยบ พิจิตรา, ดีเจต้นหอม และเอมี่ กลิ่นปทุม
อ้างอิงจาก : IG kris_srepoomseth
