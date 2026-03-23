แชตสุดท้าย ผู้การเด็ด วีรบุรุษชายแดนใต้ ไม่ทิ้งลูกน้อง สุภาพสมชาตรี
น้ำตาซึมทั้งชายแดนใต้! เปิดบทสนทนาสุดท้าย “ผู้การเด็ด” ผบ.ทพ.11 ทิ้งทวนแก้ปัญหาให้ลูกน้องแม้ลาพัก ก่อนด่วนจากไปกะทันหัน
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์และแวดวงทหารพรานต่างร่วมแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปอย่างกะทันหันของ พ.อ.ป้องรัฐ แย้มงามเรียบ หรือ “ผู้การเด็ด” ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 11 (ผบ.กรม ทพ.11) จาเหตุร่มไม่กางขณะฝึกดิ่งพสุธา สร้างความตกใจและเสียใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง
เพจเฟซบุ๊ก กรมทหารพรานที่ 11 ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่รัก ข้อความสุดซึ้งว่า “กรมทหารพรานที่ 11 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ พ.อ. ป้องรัฐ แย้มงามเรียบ ผบ.กรม ทพ.11 ขอกุศลผลบุญนำดวงวิญญาณท่านสู่สุคติ… จากวันที่ท่านก้าวเข้ามา จนถึงวันที่ท่านจากไป รอยยิ้ม ความทุ่มเท และความเสียสละของท่าน จะอยู่ในใจพวกเราทหารพราน 11 และจะส่องสว่างอยู่ในความทรงจำตลอดกาล”
ทางด้านเพจ Mi-17V5 Team Thailand ได้ร่วมโพสต์แสดงความเสียใจ พร้อมบอกเล่าความทรงจำความประทับใจในภารกิจสุดท้ายที่ได้ร่วมงานกัน นั่นคือภารกิจบินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยทางเพจได้เผยประโยคพูดคุยที่เป็นกันเองของผู้การเด็ดว่า “กูเป็นนักกระโดดร่มนะ แต่นั่ง Mi-17 บินภารกิจนี้กูยังกลัวเลย บินกันเก่งมาก” ซึ่งเป็นคำพูดที่สะท้อนถึงความถ่อมตัว การให้เกียรติ และการยกย่องการทำงานของเพื่อนร่วมภารกิจได้เป็นอย่างดี
คำอาลัยจากคนสนิทถึง “ผู้การเด็ด”
ขณะเดียวกัน เพจ ร่วมด้วยช่วย 3 จว.ชายแดนใต้ ซึ่งมีความสนิทสนมและคุ้นเคยกับพื้นที่ ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างกะทันหัน โดยระบุข้อความอำลาว่า “จากกันตลอดกาลนะน้องเด็ด… ขอบคุณนะน้องสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง พี่จะจดจำน้องตลอดไป ดีใจที่ได้รู้จักน้องนะ” พร้อมทั้งส่งกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมไปยังครอบครัว “แย้มงามเรียบ” ให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาอันแสนยากลำบากและโศกเศร้าในครั้งนี้ไปให้ได้
นอกจากนี้ยังได้ เปิดเผยเรื่องราวสุดประทับใจที่เพิ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนหน้าโศกนาฏกรรม เล่าว่า เมื่อช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา มีกำลังพลของกรมทหารพรานที่ 11 เข้ามาขอความช่วยเหลือให้เพจเป็นตัวกลางช่วยสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนไปถึงผู้บังคับบัญชา แอดมินเพจจึงตัดสินใจโทรศัพท์สายตรงหา “ผู้การเด็ด” แม้จะทราบดีว่าท่านกำลังอยู่ในช่วงลาพักก็ตาม
สิ่งที่ทำให้แอดมินเพจและลูกน้องต้องซาบซึ้งใจ คือทันทีที่ผู้การเด็ดรับทราบเรื่องราว ท่านไม่ได้เพิกเฉยหรือปล่อยผ่านเพราะติดวันหยุด แต่กลับลงมือแก้ไขปัญหาให้ลูกน้องในทันทีจนเสร็จสิ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ท่านยังได้กล่าวคำพูดที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชาจากใจจริงว่า “ผมต้องขอบคุณพี่เหมียวมากๆ นะครับพี่ที่แจ้งปัญหามายังทางหน่วย คอยดูแลลูกน้องผม มีอะไรโทรหาผมได้ตลอดเลยนะครับพี่” ซึ่งไม่มีใครคาดคิดเลยว่า บทสนทนาที่เต็มไปด้วยความสุภาพและจริงใจในคืนวันศุกร์ จะกลายเป็นเสียงสุดท้ายที่ได้ยินก่อนที่ท่านจะจากไปตลอดกาลในวันอาทิตย์
ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พ.อ.ป้องรัฐ คือ “นายทหารน้ำดี” อย่างแท้จริง ท่านเป็นคนธรรมะธัมโม มีศีลธรรม อ่อนโยน และมีอุดมการณ์อันแรงกล้าในการทำงานเพื่อชาติและประชาชน ถือเป็นแบบอย่างของผู้บังคับบัญชาที่ลูกน้องรักและพร้อมจะฝากชีวิตไว้ด้วย
แม้วันนี้ “ผู้การเด็ด” จะเดินทางกลับคืนสู่สรวงสวรรค์แล้ว แต่คุณงามความดี ความเสียสละ และความห่วงใยที่ท่านทิ้งทวนไว้ จะยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขาน และประทับอยู่ในความทรงจำของกำลังพลและพี่น้องชาวชายแดนใต้ตลอดไป
ภาพจาก: ร่วมด้วยช่วย 3 จว.ชายแดนใต้
