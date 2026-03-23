แชตสุดท้าย ผู้การเด็ด วีรบุรุษชายแดนใต้ ไม่ทิ้งลูกน้อง สุภาพสมชาตรี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 09:30 น.
น้ำตาซึมทั้งชายแดนใต้! เปิดบทสนทนาสุดท้าย “ผู้การเด็ด” ผบ.ทพ.11 ทิ้งทวนแก้ปัญหาให้ลูกน้องแม้ลาพัก ก่อนด่วนจากไปกะทันหัน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์และแวดวงทหารพรานต่างร่วมแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปอย่างกะทันหันของ พ.อ.ป้องรัฐ แย้มงามเรียบ หรือ “ผู้การเด็ด” ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 11 (ผบ.กรม ทพ.11) จาเหตุร่มไม่กางขณะฝึกดิ่งพสุธา สร้างความตกใจและเสียใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

เพจเฟซบุ๊ก กรมทหารพรานที่ 11 ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่รัก ข้อความสุดซึ้งว่า “กรมทหารพรานที่ 11 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ พ.อ. ป้องรัฐ แย้มงามเรียบ ผบ.กรม ทพ.11 ขอกุศลผลบุญนำดวงวิญญาณท่านสู่สุคติ… จากวันที่ท่านก้าวเข้ามา จนถึงวันที่ท่านจากไป รอยยิ้ม ความทุ่มเท และความเสียสละของท่าน จะอยู่ในใจพวกเราทหารพราน 11 และจะส่องสว่างอยู่ในความทรงจำตลอดกาล”

ทางด้านเพจ Mi-17V5 Team Thailand ได้ร่วมโพสต์แสดงความเสียใจ พร้อมบอกเล่าความทรงจำความประทับใจในภารกิจสุดท้ายที่ได้ร่วมงานกัน นั่นคือภารกิจบินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยทางเพจได้เผยประโยคพูดคุยที่เป็นกันเองของผู้การเด็ดว่า “กูเป็นนักกระโดดร่มนะ แต่นั่ง Mi-17 บินภารกิจนี้กูยังกลัวเลย บินกันเก่งมาก” ซึ่งเป็นคำพูดที่สะท้อนถึงความถ่อมตัว การให้เกียรติ และการยกย่องการทำงานของเพื่อนร่วมภารกิจได้เป็นอย่างดี

คำอาลัยจากคนสนิทถึง “ผู้การเด็ด”

ขณะเดียวกัน เพจ ร่วมด้วยช่วย 3 จว.ชายแดนใต้ ซึ่งมีความสนิทสนมและคุ้นเคยกับพื้นที่ ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างกะทันหัน โดยระบุข้อความอำลาว่า “จากกันตลอดกาลนะน้องเด็ด… ขอบคุณนะน้องสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง พี่จะจดจำน้องตลอดไป ดีใจที่ได้รู้จักน้องนะ” พร้อมทั้งส่งกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมไปยังครอบครัว “แย้มงามเรียบ” ให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาอันแสนยากลำบากและโศกเศร้าในครั้งนี้ไปให้ได้

นอกจากนี้ยังได้ เปิดเผยเรื่องราวสุดประทับใจที่เพิ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนหน้าโศกนาฏกรรม เล่าว่า เมื่อช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา มีกำลังพลของกรมทหารพรานที่ 11 เข้ามาขอความช่วยเหลือให้เพจเป็นตัวกลางช่วยสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนไปถึงผู้บังคับบัญชา แอดมินเพจจึงตัดสินใจโทรศัพท์สายตรงหา “ผู้การเด็ด” แม้จะทราบดีว่าท่านกำลังอยู่ในช่วงลาพักก็ตาม

สิ่งที่ทำให้แอดมินเพจและลูกน้องต้องซาบซึ้งใจ คือทันทีที่ผู้การเด็ดรับทราบเรื่องราว ท่านไม่ได้เพิกเฉยหรือปล่อยผ่านเพราะติดวันหยุด แต่กลับลงมือแก้ไขปัญหาให้ลูกน้องในทันทีจนเสร็จสิ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที

ท่านยังได้กล่าวคำพูดที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชาจากใจจริงว่า “ผมต้องขอบคุณพี่เหมียวมากๆ นะครับพี่ที่แจ้งปัญหามายังทางหน่วย คอยดูแลลูกน้องผม มีอะไรโทรหาผมได้ตลอดเลยนะครับพี่” ซึ่งไม่มีใครคาดคิดเลยว่า บทสนทนาที่เต็มไปด้วยความสุภาพและจริงใจในคืนวันศุกร์ จะกลายเป็นเสียงสุดท้ายที่ได้ยินก่อนที่ท่านจะจากไปตลอดกาลในวันอาทิตย์

ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พ.อ.ป้องรัฐ คือ “นายทหารน้ำดี” อย่างแท้จริง ท่านเป็นคนธรรมะธัมโม มีศีลธรรม อ่อนโยน และมีอุดมการณ์อันแรงกล้าในการทำงานเพื่อชาติและประชาชน ถือเป็นแบบอย่างของผู้บังคับบัญชาที่ลูกน้องรักและพร้อมจะฝากชีวิตไว้ด้วย

แม้วันนี้ “ผู้การเด็ด” จะเดินทางกลับคืนสู่สรวงสวรรค์แล้ว แต่คุณงามความดี ความเสียสละ และความห่วงใยที่ท่านทิ้งทวนไว้ จะยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขาน และประทับอยู่ในความทรงจำของกำลังพลและพี่น้องชาวชายแดนใต้ตลอดไป

ภาพจาก: ร่วมด้วยช่วย 3 จว.ชายแดนใต้

ข่าวล่าสุด
ยายหูหนวกขอผ่อนมือถือเดือนละ 500 ร้านใจดีรวมเงินแจกเครื่องใหม่ ข่าว

โซเชียลซึ้ง! ยายหูหนวกขอผ่อนมือถือเดือนละ 500 ร้านใจดีรวมเงินแจกเครื่องใหม่

19 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

จบดราม่า ขาสั้นงานศพ”แจ๊ส” ยิงมุกถาม “พี่เท่ง” งานพี่ผมใส่ได้มั้ย เจอคำตอบสุดซึ้งปนฮา

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กต.สหรัฐฯ แจ้งเตือนพลเมืองที่พำนักต่างประเทศ ให้เพิ่มความระมัดระวัง

15 นาที ที่แล้ว
สื่อนอกตีข่าว หนุ่มมัลดีฟส์ ดับปริศนาคาคุกไทย หลังถูกจับขนยาเสพติดเข้าดอนเมือง ข่าว

สื่อนอกตีข่าว หนุ่มมัลดีฟส์ ดับปริศนาคาคุกไทย หลังถูกจับขนยาเสพติดเข้าดอนเมือง

19 นาที ที่แล้ว
เปิดเงินรางวัล &quot;เอฟวัน เทพไชยา&quot; หลังซิวแชมป์ สนุกเกอร์ เวิลด์ โอเพ่น 2026 ข่าวกีฬา

เปิดเงินรางวัล “เอฟวัน เทพไชยา” หลังซิวแชมป์ สนุกเกอร์ เวิลด์ โอเพ่น 2026

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จองอึน” ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำอีกสมัย แลนด์สไลด์เลือกตั้ง เตรียมถกนโยบายชาติ

29 นาที ที่แล้ว
จบสวย! สาวหัวร้อน โร่ขอโทษตำรวจ หลังโวยท้าตีท้าต่อย ปมโดนใบสั่งรถภาษีขาด ข่าว

จบสวย! สาวหัวร้อน โร่ขอโทษตำรวจ หลังโวยท้าตีท้าต่อย ปมโดนใบสั่งรถภาษีขาด

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดีอี” สั่ง NT รับมือหากอิหร่านตัดสายเคเบิลใต้ทะเล ยันไม่กระทบต่อเน็ตไทย

43 นาที ที่แล้ว
เปิดอายุจริง มาดามแป้ง ฉลองวันเกิด 21 มี.ค. 69 ข่าว

เปิดอายุจริง มาดามแป้ง ฉลองวันเกิด 21 มี.ค. สวยเหนือกาลเวลา อนุทิน ขึ้นเวทีร่วมร้องเพลง

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สภ.เมืองอุทัยธานี ปัดฝุ่นนำจักรยานมาใช้ รับมือวิกฤติน้ำมันขาดแคลน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์กำลังใจสำคัญ เอฟ นครนายก หลังโค่นตำนานสนุกเกอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;กรณ์&quot; ตีแผ่ปั๊มใต้คิวล้น ชาวบ้านโอด ต้องรอเติมน้ำมัน จี้รัฐทำไมยังไม่ออกจากคลัง ข่าว

“กรณ์” ตีแผ่ปั๊มใต้คิวล้น ต้องแจกบัตรรอเติมน้ำมัน จี้รัฐทำไมยังไม่ออกจากคลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลีย วอนประชาชนขับรถช้าๆ ลดการใช้น้ำมัน ประหยัดพลังงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อี๊ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการ &quot;น้องแวว&quot; หลังผ่าตัดกระดูกใบหน้าผิดรูป เตรียมศัลยกรรมเพิ่ม บันเทิง

อี๊ด เชิญยิ้ม แจ้งข่าวดี “น้องแวว” หลังผ่าตัดกระดูกใบหน้าผิดรูป เตรียมศัลยกรรมเพิ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กระดาษ Double A ไม่ปรับราคาสินค้า แม้ต้นทุนสูงขึ้น ท่ามกลางวิกฤติน้ำมัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทพไชยา อุ่นหนู สนุกเกอร์เวิลด์โอเพ่น 2026 ข่าวกีฬา

รอนนี่ เปิดใจหลังพ่าย “เอฟวัน” ยกย่องจอมคิวไทยพรสวรรค์มหัศจรรย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า 12 ปี วงโยฯ บุกยืมเงินคุณตัน 3.1 ล้าน ปี 2569 คืนหรือยัง? ข่าว

สรุปดราม่า 12 ปี วงโยฯ บุกยืมเงินคุณตัน 3.1 ล้าน ปี 2569 คืนหรือยัง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกศรัทธา ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวัดดังโคราช ผงะ เจอ &quot;เซ็กซ์ทอย-หนังสือโป๊&quot; ข่าว

ช็อกศรัทธา ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวัดดังโคราช ผงะ เจอ “เซ็กซ์ทอย-หนังสือโป๊”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 23 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม เบนซิน-ดีเซล ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 23 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม เบนซิน-ดีเซล ราคาล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจเยอรมันคุม วัยรุ่นคลั่งรัก ขโมยรถบัสขับข้ามเมือง ส่งแฟนไปโรงเรียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชตสุดท้าย ผู้การเด็ด วีรบุรุษชายแดนใต้ ไม่ทิ้งลูกน้อง สุภาพสมชาตรี ข่าว

แชตสุดท้าย ผู้การเด็ด วีรบุรุษชายแดนใต้ ไม่ทิ้งลูกน้อง สุภาพสมชาตรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานส่งอาหาร อายุ 78 ปี ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลน้ำตาซึม “ตาวัย 78” ทำงานส่งอาหารหาค่ายาเมีย บริจาคพุ่ง 35 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ 2569 ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือน มีนาคม เช็กที่นี่ เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ 2569 มีนาคม ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือน เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุฯ เตือนกลางวันอากาศร้อน บางพื้นที่อุณหภูมิแตะ 40 องศา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 23 มี.ค. 69 เปิดตลาดดิ่งแรง 1,850 บาท รูปพรรณขายออก 69,400 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 มี.ค. 69 เปิดตลาดดิ่งแรง 1,850 บาท รูปพรรณขายออก 69,400 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จบดราม่า ขาสั้นงานศพ”แจ๊ส” ยิงมุกถาม “พี่เท่ง” งานพี่ผมใส่ได้มั้ย เจอคำตอบสุดซึ้งปนฮา

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569

กต.สหรัฐฯ แจ้งเตือนพลเมืองที่พำนักต่างประเทศ ให้เพิ่มความระมัดระวัง

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
เปิดเงินรางวัล &quot;เอฟวัน เทพไชยา&quot; หลังซิวแชมป์ สนุกเกอร์ เวิลด์ โอเพ่น 2026

เปิดเงินรางวัล “เอฟวัน เทพไชยา” หลังซิวแชมป์ สนุกเกอร์ เวิลด์ โอเพ่น 2026

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569

“คิม จองอึน” ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำอีกสมัย แลนด์สไลด์เลือกตั้ง เตรียมถกนโยบายชาติ

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
