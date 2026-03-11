วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 2569 วิธีขอพรเรียกเงิน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ไหน
วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 2569 เทศกาลมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า วันเปิดคลังสมบัติเจ้าแม่กวนอิม เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่มีต้นกำเนิดจากชาวฮ่องกง ชาวจีนเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมจะเปิดพระคลังสมบัติให้ผู้คนมาขอยืมเงินทองไปเป็นทุนทำมาค้าขาย ผู้คนเชื่อว่าการร่วมทำพิธีนี้จะช่วยเสริมโชคลาภทางการเงิน
กำหนดการขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ในปี 2569
เทศกาลมีเพียงปีละหนึ่งครั้ง ใช้วิธีนับจากวันตรุษจีนไปอีก 26 วันตามปฏิทินจันทรคติจีน สำหรับปี 2569 ฤกษ์มงคลในการขอยืมเงินมีดังนี้
-
เริ่มต้นฤกษ์: 13 มีนาคม 2569 เวลา 23.00 น.
-
สิ้นสุดฤกษ์: 14 มีนาคม 2569 เวลา 20.00 น.
สิ่งที่ขอยืมไม่ใช่เงินสดจริง
คนทั่วไปอาจเข้าใจผิดว่าวัดแจกเงินสด พิธีกรรมจริงๆ แล้วเป็นเพียงสัญลักษณ์ทางความเชื่อ ทางวัดจะเตรียมซองแดงไว้ให้ผู้เข้าร่วมพิธี ภายในซองมีกระดาษเขียนตัวเลขจำนวนเงินจำลอง บางสถานที่อาจมอบเหรียญจีนโบราณ ถั่วลิสง ซองแดงนี้ถือเป็นเงินขวัญถุงให้นำกลับไปเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ ตู้เซฟ หิ้งพระ เพื่อเรียกทรัพย์
เมื่อคุณยืมเงินจำลองไปแล้ว คุณมีหน้าที่ต้องนำมาคืนในช่วงปลายปี หรือก่อนจะถึงวันเปิดคลังสมบัติในรอบปีถัดไป การคืนเงินทำได้ด้วยการนำกระดาษเงินกระดาษทองไปเผาถวายคืนให้เจ้าแม่กวนอิมตามวัดที่จัดงาน หากไม่สะดวกเดินทางไปวัดเดิม คุณสามารถเผากระดาษเงินกระดาษทองถวายที่ศาลเจ้าใกล้บ้านได้
เคล็ดลับการขอพรให้ได้ผล
ผู้ขอพรต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนทำพิธี หลายคนนิยมกินเจล่วงหน้า แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เมื่อเริ่มสวดมนต์ขอพร ต้องบอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ให้ชัดเจน จากนั้นระบุจำนวนเงินที่ต้องการยืมให้แน่ชัด บอกจุดประสงค์จะเอาเงินไปใช้อะไรให้ละเอียด เช่น นำไปลงทุนขยายกิจการร้านกาแฟ นำไปหมุนเวียนในธุรกิจ ข้อห้ามสำคัญคือห้ามขอพรเรื่องการพนัน ห้ามขอพรเกินความเป็นจริง
ทำพิธี ขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ได้ที่ไหน
ต้นตำรับของ พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม คือ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ในเขตเกาลูน ประเทศฮ่องกง
สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทาง สามารถทำพิธีเองได้ที่บ้านโดยจัดโต๊ะบูชาหน้าเทวรูปเจ้าแม่กวนอิม และเตรียมของไหว้ตามความเชื่อ หรือในปัจจุบันมีบริการรับฝากไหว้จากกลุ่มสายมูหรือบริษัททัวร์สำหรับผู้ที่ต้องการทำพิธีที่วัดฮ่องฮำแต่ไม่ได้เดินทางไปเอง
รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมในประเทศไทย ไหว้ตามลายแทง
องค์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย
วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวขนาดมหึมา สูงประมาณ 79 เมตร (เทียบเท่าตึก 26 ชั้น) ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถขึ้นลิฟต์ไปชมวิวที่ชั้นบนได้
เทวาลัยพระศิวะ คู้บอน กรุงเทพฯ มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมปางหน่ำไห้ (ปางทะเลใต้) แกะสลักจากหินแกรนิตทั้งองค์ น้ำหนักรวมกว่า 3,500 ตัน ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในประเภทงานแกะสลักหิน
เจ้าแม่กวนอิมที่สำคัญ
ศาลเจ้าแม่กวนอิม (มูลนิธิเทียนฟ้า) เยาวราช กรุงเทพฯ ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร แกะสลักจากไม้เนื้อหอม ศิลปะราชวงศ์ซ่ง อายุเก่าแก่กว่า 800-900 ปี อัญเชิญมาจากประเทศจีน
วิหาร อี่ ทง เทียน ไท้ จ.ปราจีนบุรี ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากหยกขาวชิ้นเดียว ปางประทานพรยืนบนหลังมังกร มีความงดงามและละเอียดอ่อนมาก
วัดเกาะลอย จ.ชลบุรี องค์เจ้าแม่กวนอิมสีขาวขนาดใหญ่หันหน้าออกสู่ทะเล มีทัศนียภาพที่สวยงาม
อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม จ.สมุทรสาคร องค์เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรขนาดใหญ่ท่ามกลางสวนสวยงาม
เขาสามมุข จ.ชลบุรี มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีทององค์ใหญ่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา
ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ จ.นนทบุรี ประดิษฐานที่ วัดสพานสูง
ตำนานความเชื่อขอเงินกับเจ้าแม่กวนอิม
เจ้าแม่กวนอิมคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรตามความเชื่อในพุทธศาสนานิกายมหายาน พระองค์แทนสัญลักษณ์ของความเมตตากรุณา
เดิมทีในอินเดีย เจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้ชาย แต่เมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศจีน รูปลักษณ์ของพระองค์ผสมผสานกับตำนานท้องถิ่นจนเปลี่ยนเป็นผู้หญิง
ตำนานที่แพร่หลายที่สุดคือเรื่องราวของเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ลูกสาวองค์ที่ 3 ของกษัตริย์ผู้โหดร้าย ปฏิเสธการแต่งงานเพื่อออกบวชศึกษาธรรมะ พ่อโกรธมากจึงสั่งประหารชีวิตแต่มีเทพยดามาช่วยเหลือไว้ได้ ในเวลาต่อมาพ่อป่วยหนัก เธออุทิศดวงตากับแขนเพื่อปรุงยาจนพ่อหายขาด ความกตัญญูอันยิ่งใหญ่นี้ส่งผลให้ตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ
สาเหตุที่เจ้าแม่กวนอิมโดดเด่นเรื่องการขอเงินทองเกี่ยวข้องกับตำนานวันเปิดคลังสมบัติ ตำนานพื้นบ้านของจีนเล่าว่ามีพระอรหันต์ 500 องค์ต้องการทดสอบตบะความเมตตาของพระองค์ พระอรหันต์ทั้งหมดจึงแปลงกายเป็นพระสงฆ์เดินทางมาบิณฑบาต
เจ้าแม่กวนอิมล่วงรู้ความมุ่งหมายนี้จึงเปิดคลังสมบัติของพระองค์ นำทรัพย์สินมาจัดเตรียมอาหารเจชุดใหญ่เลี้ยงดูพระสงฆ์ทั้ง 500 รูป เมื่อพระอรหันต์ฉันอาหารเสร็จสิ้น ทรัพย์สมบัติในคลังยังคงเหลืออยู่อีกมาก พระองค์จึงนำทรัพย์สินเหล่านั้นไปแจกจ่ายให้คนยากจนในพื้นที่
เหตุการณ์เปิดคลังสมบัติเพื่อแจกจ่ายทานตรงกับวันที่ 26 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติจีน ผู้คนจึงยึดถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันเปิดคลังสมบัติเจ้าแม่กวนอิม ชาวจีนเชื่อมั่นว่าในวันนี้พระองค์จะเปิดพระคลังประทานพรด้านโชคลาภความมั่งคั่งเป็นพิเศษ ผู้ศรัทธาจึงนิยมไปทำพิธีขอยืมเงินเพื่อนำมาเป็นต้นทุนชีวิตประกอบอาชีพให้เจริญรุ่งเรือง
