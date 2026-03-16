ตรวจหวยดิจิทัล L6 เป๋าตัง 16 มี.ค. 69 ตรงเป๊ะ วันดิถีธงชัย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 15:59 น.
แอปพลิเคชันเป๋าตังเตรียมประกาศผลสลากดิจิทัล L6 และสลาก N3 งวดวันที่ 16 มีนาคม 2569 ตรงกับวันดิถีธงชัย ภูมิปาโลฤกษ์ คอหวยเช็กผลรางวัลและวิธีขึ้นเงินได้ที่นี่

เกาะติดผลรางวัลสลากดิจิทัล L6 และสลาก N3 บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2569 ลุ้นโฉมหน้าเศรษฐีรับทรัพย์ก้อนโต พร้อมแนะวิธีขึ้นเงินรางวัลที่รวดเร็วที่สุด

ต้อนรับวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 วันนี้ตรงกับ “ดิถีธงชัย” ตำราโหราศาสตร์ระบุว่าเกณฑ์นี้คือเครื่องหมายของความเจริญรุ่งเรือง วันนี้จึงเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ การทำกิจการมงคล และการเปิดรับโชคลาภ นอกจากนี้ ฤกษ์บนในช่วงเช้ายังตก “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งเป็นหมวดฤกษ์ที่ส่งเสริมเรื่องความมั่นคงและทรัพย์สินเงินทอง

บรรยากาศการลุ้นรางวัล “สลากดิจิทัล L6” บนแอปพลิเคชันเป๋าตังงวดนี้จึงคึกคักเป็นพิเศษ นักเสี่ยงโชคต่างจับตามองว่ารางวัลที่ 1 จะมีผู้โชคดีกี่ราย และใครจะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ที่กวาดรางวัลใหญ่คนเดียวรับทรัพย์ในวันดีเช่นนี้

ผลสลากดิจิทัล L6 งวดวันที่ 16 มี.ค. 69

(กรุณารออัปเดตผลรางวัลสดจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)

  • รางวัลที่ 1: 833009
  • เลขหน้า 3 ตัว: 510, 983
  • เลขท้าย 3 ตัว: 439, 954
  • เลขท้าย 2 ตัว: 64

รายละเอียดเพิ่มเติม : สลากดิจิทัลเป๋าตัง ธนาคารกรุงไทย

ถูกรางวัลทำอย่างไร? วิธีเช็กผลและขึ้นเงินผ่านเป๋าตัง

ผู้ซื้อสลากดิจิทัลไม่ต้องตรวจเรียงเบอร์ด้วยตนเอง ระบบของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะส่งข้อความแจ้งเตือนทันทีหากผู้ใช้งานถูกรางวัล ผู้โชคดีสามารถดำเนินการตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. หลังประกาศผลรางวัล ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือน (Notification) มาที่แอปพลิเคชัน
2. ผู้ถูกรางวัลสามารถกดเลือกช่องทางการรับเงินรางวัลได้ด้วยตนเอง

  • รับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (ที่ผูกบัญชีไว้)
  • รับเงินผ่านบัญชีธนาคารอื่น
  • รับเงินเข้า G-Wallet (เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายต่อ)

ระบบจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด โดยผู้รับเงินจะเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่ำมาก

ผู้ที่พลาดรางวัลในงวดนี้สามารถเริ่มต้นเสี่ยงโชคกับสลากดิจิทัลงวดถัดไป (งวด 1 เมษายน 2569) ได้ทันที แอปพลิเคชันเป๋าตังจะเปิดจำหน่ายสลากตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของวันที่ 17 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก : Krungthai Care

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

