ตรวจหวยดิจิทัล L6 เป๋าตัง 16 มี.ค. 69 ตรงเป๊ะ วันดิถีธงชัย
เกาะติดผลรางวัลสลากดิจิทัล L6 และสลาก N3 บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2569 ลุ้นโฉมหน้าเศรษฐีรับทรัพย์ก้อนโต พร้อมแนะวิธีขึ้นเงินรางวัลที่รวดเร็วที่สุด
ต้อนรับวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 วันนี้ตรงกับ “ดิถีธงชัย” ตำราโหราศาสตร์ระบุว่าเกณฑ์นี้คือเครื่องหมายของความเจริญรุ่งเรือง วันนี้จึงเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ การทำกิจการมงคล และการเปิดรับโชคลาภ นอกจากนี้ ฤกษ์บนในช่วงเช้ายังตก “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งเป็นหมวดฤกษ์ที่ส่งเสริมเรื่องความมั่นคงและทรัพย์สินเงินทอง
บรรยากาศการลุ้นรางวัล “สลากดิจิทัล L6” บนแอปพลิเคชันเป๋าตังงวดนี้จึงคึกคักเป็นพิเศษ นักเสี่ยงโชคต่างจับตามองว่ารางวัลที่ 1 จะมีผู้โชคดีกี่ราย และใครจะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ที่กวาดรางวัลใหญ่คนเดียวรับทรัพย์ในวันดีเช่นนี้
ผลสลากดิจิทัล L6 งวดวันที่ 16 มี.ค. 69
(กรุณารออัปเดตผลรางวัลสดจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)
- รางวัลที่ 1: 833009
- เลขหน้า 3 ตัว: 510, 983
- เลขท้าย 3 ตัว: 439, 954
- เลขท้าย 2 ตัว: 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : สลากดิจิทัลเป๋าตัง ธนาคารกรุงไทย
ถูกรางวัลทำอย่างไร? วิธีเช็กผลและขึ้นเงินผ่านเป๋าตัง
ผู้ซื้อสลากดิจิทัลไม่ต้องตรวจเรียงเบอร์ด้วยตนเอง ระบบของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะส่งข้อความแจ้งเตือนทันทีหากผู้ใช้งานถูกรางวัล ผู้โชคดีสามารถดำเนินการตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
1. หลังประกาศผลรางวัล ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือน (Notification) มาที่แอปพลิเคชัน
2. ผู้ถูกรางวัลสามารถกดเลือกช่องทางการรับเงินรางวัลได้ด้วยตนเอง
- รับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (ที่ผูกบัญชีไว้)
- รับเงินผ่านบัญชีธนาคารอื่น
- รับเงินเข้า G-Wallet (เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายต่อ)
ระบบจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด โดยผู้รับเงินจะเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่ำมาก
ผู้ที่พลาดรางวัลในงวดนี้สามารถเริ่มต้นเสี่ยงโชคกับสลากดิจิทัลงวดถัดไป (งวด 1 เมษายน 2569) ได้ทันที แอปพลิเคชันเป๋าตังจะเปิดจำหน่ายสลากตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของวันที่ 17 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
ข้อมูลจาก : Krungthai Care
ติดตาม The Thaiger บน Google News: