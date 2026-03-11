ระทึก! Air India Express ไถลรันเวย์สนามบินภูเก็ต เมนเกียร์ล้อหน้าหัก
Air India Express ไถลรันเวย์สนามบินภูเก็ต เมนเกียร์ล้อหน้าหัก เคราะห์ดีผู้โดยสารไม่ได้รับบาดเจ็บ และนำลงจากเครื่องเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สาคู และตำรวจท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุอากาศยานของสายการบิน Air India Express เที่ยวบิน IX938 เครื่องไถลในรันเวย์ ขณะทำการลงจอดบนทางวิ่ง ส่งผลให้เมนเกียร์ล้อหน้าหัก
สำหรับเที่ยวบิน IX938 เดินทางมาจากจากเมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย บนเครื่องมีผู้โดยสารรวม 133 คน ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ TAC พร้อมตำรวจท่องเที่ยวประจำสนามบินภูเก็ต ได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารทันที
ต่อมาเวลาประมาณ 11.55 น. ทางท่าอากาศยานภูเก็ตได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กยืนยันว่า เครื่องบินลำดังกล่าวเกิดเหตุ Hard Landing หรือการลงจอดอย่างรุนแรง ส่งผลให้ล้อหน้าของเครื่องบินได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมสถานการณ์และดำเนินการตรวจสอบโดยทันที พร้อมลำเลียงผู้โดยสารทั้งหมดลงจากเครื่องและนำไปยังห้องพักผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัย
เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางสนามบินได้ประกาศ ปิดรันเวย์ชั่วคราวเพื่อเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบความปลอดภัยของทางวิ่ง ส่งผลให้การปฏิบัติการบินบางส่วนอาจได้รับผลกระทบ
