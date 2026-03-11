ภูเก็ตอัมพาต! ปิดสนามบินถึง 6 โมงเย็น หลังเครื่อง Air India ลงจอดกระแทกแรง ไร้คนเจ็บ
ท่าอากาศยานภูเก็ตชี้แจงกรณีเที่ยวบินจากไฮเดอราบัดเกิดเหตุลงจอดกระแทก (Hard Landing) ขวางทางวิ่ง เร่งเคลียร์พื้นที่ตามมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมเตือนผู้โดยสารเช็กสถานะเที่ยวบินด่วนก่อนเดินทางมาสนามบิน
วันที่ 11 มีนาคม 2569 อัปเดตสถานการณ์หลังเกิดเหตุขัดข้องที่ท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT) เมื่อเที่ยวบินของสายการบิน Air India Express เกิดอุบัติเหตุระหว่างทำการลงจอด ล่าสุดทางท่าอากาศยานได้ออกมาชี้แจงสถานการณ์ โดยยืนยันว่า ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) สั่งปิดการใช้งานทางวิ่ง (รันเวย์) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 12.08 น. ไปจนถึง 18.00 น. ของวันนี้ โดยได้ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์และเร่งกู้เครื่องบินตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
เหตุการณ์ปิดรันเวย์นี้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกอื่นๆ ขอความกรุณาผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในวันนี้ “ติดต่อสายการบินของท่านโดยตรง” เพื่อตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและรายละเอียดการเดินทาง ก่อนเดินทางมายังท่าอากาศยาน เพื่อป้องกันความล่าช้าและการพลาดเที่ยวบินครับ
