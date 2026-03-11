ข่าวต่างประเทศ

คู่รักเปิดฉากสยิว บันไดหนีไฟหอพัก พยานแฉยับ เสี้ยนมาก “ทำมา 3 คืนติด!”

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 23:19 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 15:28 น.
ไวรัลสุดอื้อฉาว ทำเอาชาวเน็ตฝั่งฮ่องกงถึงกับอ้าปากค้างไปตามๆ กัน แพลตฟอร์ม Threads และเว็บบอร์ดชื่อดังอย่าง LIHKG มีการแชร์คลิปวิดีโอพฤติกรรมสุดฉาวของคู่รักชายหญิงคู่หนึ่ง ที่อุตริใช้พื้นที่ “บันไดหนีไฟ” ของแฟลตการเคหะ (Public Housing) เป็นสถานที่บรรเลงเพลงรักอย่างโจ่งครึ่มโดยไม่อายฟ้าดิน

วิดีโอความยาว 21 วินาที เผยให้เห็นมุมกล้องแอบถ่ายจากมุมมืดไปยังบริเวณโถงบันไดหนีไฟที่มีแสงไฟส่องสว่างจัดจ้าน ปรากฏภาพชายสวมเสื้อยืดสีขาวถอดกางเกงลง ในขณะที่ฝ่ายหญิงผมยาวคุกเข่าอยู่กับพื้นและกำลังทำออรัลเซ็กซ์ให้อย่างต่อเนื่อง ทั้งคู่ไม่มีท่าทีสะทกสะท้านหรือระแวดระวังว่าจะมีใครเดินผ่านมาเจอเลยแม้แต่น้อย จนชาวเน็ตหลายคนอดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ว่า “ห้องพักก็อยู่แค่ชั้นบนแท้ๆ ทำไมถึงไม่ยอมกลับไปทำที่บ้าน!”

เรื่องราวความฉาวยิ่งทวีความพีคขึ้นไปอีกระดับ เมื่อมีพยานผู้เห็นเหตุการณ์อีกรายทนไม่ไหว เข้ามาร่วมวงแฉพร้อมงัดคลิปวิดีโออีก 2 มุมมาโพสต์สมทบ พร้อมทิ้งระเบิดลูกใหญ่ไว้ในคอมเมนต์ว่า “ขอร่วมแจมด้วยคน นี่ผมเห็นมา 3 คืนติดแล้วนะ!”

ทันทีที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้าง ชาวเน็ตต่างเข้ามาถล่มวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงถึงความไม่เหมาะสม ทั้งคอมเมนต์ที่ว่า “พื้นตรงนั้นไม่สกปรกหรือไง?”, “อารมณ์ค้างจนทนไม่ไหวขนาดนั้นเลยเหรอ?”, “ศีลธรรมเสื่อมทรามสุดๆ” และ “นี่มันพื้นที่สาธารณะนะ!”

นอกจากความอับอายแล้ว การกระทำลักษณะนี้ยังเข้าข่ายความผิดทางอาญาของฮ่องกงอย่างชัดเจน ซึ่งกฎหมายได้ระบุบทลงโทษไว้ ข้อหาทำอนาจารในที่สาธารณะ ผู้ใดเปลือยกายหรือทำพฤติกรรมลามกอนาจารในพื้นที่สาธารณะ มีโทษปรับ 2,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 9,000 บาท) และจำคุกสูงสุด 6 เดือน

ข้อหาเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร สำหรับชาวเน็ตหรือผู้ที่แชร์คลิปวิดีโอดังกล่าวต่อไป ไม่ว่าจะรู้หรือไม่ว่าเป็นสื่อลามก ก็มีความผิดร้ายแรง โทษปรับสูงสุดถึง 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 4.5 ล้านบาท) และจำคุก 3 ปี

