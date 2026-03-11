เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน

ทำความรู้จัก บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด รายได้พุ่งทะยาน ขุมพลังเบื้องหลัง GeneLab ที่ขอโบกมือลา GMM Music สู่เส้นทางใหม่ตามฝัน
จากกรณีข่าวช็อกวงการเพลงร็อก โอม ปัณฑพล ประกาศยุติบทบาทการบริหารค่ายเพลง GeneLab กับค่าย 19 ภายใต้สังกัด GMM Music อย่างเป็นทางการ
สำหรับคนที่ไม่เคยทราบข้อมูลมาก่อน ค่ายเพลง GeneLab ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการขยายฐานผลิตศิลปินรุ่นใหม่ โอมเสนอรูปแบบการทำงานด้วยการตั้งบริษัทชื่อครึ่งเก้าขึ้นมารับจ้างบริหารค่ายเพลงแบบเอกเทศ รูปแบบนี้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำการตลาด ทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์เพลง สัญญาศิลปิน ยังคงเป็นของ GMM Music ทั้งหมด
หลายคนอาจจะอยากรู้จักบริษัทครึ่งเก้าให้มากขึ้น วันนี้ไทยเกอร์มาย่อยเรื่องราวสไตล์คนดนตรีให้อ่านกันแบบสนุกๆ และเข้าใจง่ายกัน
ครึ่งเก้า ยอดนักบริหารค่ายเพลง-ศิลปิน
ย้อนกลับไปตอนที่ GMM Music อยากปั้นศิลปินหน้าใหม่และทดลองวิธีการทำงานแบบแหกกรอบเดิมๆ จึงได้เกิดไอเดียตั้งนิติบุคคลอิสระขึ้นมาชื่อว่า “ครึ่งเก้า” ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทลูกในเครือ GMM นะครับ
ตลอดเวลาหลายปี ทีมงานบริษัทครึ่งเก้าปลุกปั้นศิลปินจนมีชื่อเสียงโด่งดังมากมาย ตัวอย่างเช่น hree Man Down, Tilly Birds, Only Monday, The Darkest Romance, Hard Boy โดยที่สิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นชื่อค่าย สัญญาศิลปิน หรือลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมด ยังคงเป็นของ GMM Music 100%
ผลงานการบริหารของ ครึ่งเก้า นั้นเรียกได้ว่าระดับมาสเตอร์พีซ เพราะคือทีมผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินตัวท็อปในยุคนี้มากมาย
มากกว่า GeneLab คืออาณาจักรดนตรีที่ซ่อนอยู่
นอกจากรับจ้างบริหารให้ GMM แล้ว ครึ่งเก้” ยังมีของเล่นและโปรเจกต์ในมืออีกเพียบ ทั้งการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์สุดมันส์ที่เราหลายคนน่าจะเคยไปกระโดดกันมาแล้ว รวมถึงการปั้นค่ายเพลงอิสระของตัวเองที่ร่วมหุ้นกับพาร์ทเนอร์ตัวตึงในวงการ ได้แก่
มักจี (MACHg): ค่ายเพลงลูกทุ่งและไทยร่วมสมัย ที่จับมือกับ ก้อง ห้วยไร่ และ แบงค์ รัฐวิชญ์
Ennead: ค่ายที่เน้นศิลปินสายครบเครื่อง (ร้อง เล่น เต้น แสดง) ทำร่วมกับ ปอนด์ กฤษดา จาก Be On Cloud
9อัคคัญญ์: ค่ายเพลงเพื่อชีวิต อินดี้ และร็อกสุดเข้มข้น ที่ลุยร่วมกับ จ๋าย TaitosmitH
เหตุผลหลักของการแยกทางกับ Genelab โอมบอกว่าเป็นเรื่องของ แพสชัน จังหวะเวลา สไตล์การทำงานของทีมครึ่งเก้านั้นขึ้นชื่อเรื่องความไว ชอบคิดปุ๊บทำปั๊บ และอยากลองอะไรใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งโมเดลการ “รับจ้างบริหาร” แม้จะดีแค่ไหนก็ยังคงมี กรอบบางอย่างครอบอยู่ ทำให้ขยับตัวได้ไม่สุดทาง
ประกอบกับศิลปินใน GeneLab ตอนนี้เติบโตจนมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งและมีระบบการทำงานที่อยู่ตัวแล้ว ทีมครึ่งเก้าจึงมองว่านี่คือจังหวะที่ลงตัวที่สุด ที่จะปล่อยมือให้ค่ายเดินหน้าต่อ แล้วเอาพลังงานและไอเดียที่พลุ่งพล่านของตัวเอง ออกไปลุยสร้างสิ่งใหม่ๆ ในวงการเพลงแบบไม่มีอะไรมากั้น
เปิดสถิติรายได้ “บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด” เติบโตก้าวกระโดด
จากภาพข้อมูลผลประกอบการของ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด อ้างอิงงบการเงินปีล่าสุด 2567 ต้องบอกเลยว่าตัวเลขน่าประทับใจ แสดงถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการศิลปินได้อย่างชัดเจนมาก
รายได้รวม ปี 2567 สูงถึง 151,262,406 บาท เติบโตพุ่งพรวดถึง 105.52% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
กำไรสุทธิ ปี 2567 ฟันกำไรไปถึง 19,081,587 บาท คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 232.79%
สินทรัพย์รวม ปี 2567 มีมูลค่ารวม 37,582,593 บาท เติบโตขึ้น 113.61% จากทุนจดทะเบียน 900,000 บาท
บทวิเคราะห์จากกราฟ
หากดูจากกราฟสถิติย้อนหลัง 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2561 – 2567) จะเห็นได้ว่าบริษัทมีทิศทางการเติบโตที่เป็นบวกมาโดยตลอด แต่จุดพีคที่สุดคือช่วงรอยต่อระหว่างปี 2566 ถึง 2567 ที่กราฟรายได้และกำไรพุ่งทะยานขึ้นเป็นเส้นชัน ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ศิลปินในความดูแล (เช่น Three Man Down, Tilly Birds, TaitosmitH ฯลฯ) มีชื่อเสียงติดลมบนและมีงานคอนเสิร์ตใหญ่มากมาย
ตัวเลขระดับร้อยล้านนี้ เป็นเครื่องการันตีฝีมือของ “พี่โอม” กับทีมงานครึ่งเก้าได้เป็นอย่างดีเลยครับว่าทำไมพวกเขาถึงพร้อมที่จะก้าวออกมาลุยโปรเจกต์ใหม่ๆ ด้วยตัวเอง
