เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 14:39 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 14:40 น.
ทำความรู้จัก บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด รายได้พุ่งทะยาน ขุมพลังเบื้องหลัง GeneLab ที่ขอโบกมือลา GMM Music สู่เส้นทางใหม่ตามฝัน

จากกรณีข่าวช็อกวงการเพลงร็อก โอม ปัณฑพล ประกาศยุติบทบาทการบริหารค่ายเพลง GeneLab กับค่าย 19 ภายใต้สังกัด GMM Music อย่างเป็นทางการ

สำหรับคนที่ไม่เคยทราบข้อมูลมาก่อน ค่ายเพลง GeneLab ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการขยายฐานผลิตศิลปินรุ่นใหม่ โอมเสนอรูปแบบการทำงานด้วยการตั้งบริษัทชื่อครึ่งเก้าขึ้นมารับจ้างบริหารค่ายเพลงแบบเอกเทศ รูปแบบนี้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำการตลาด ทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์เพลง สัญญาศิลปิน ยังคงเป็นของ GMM Music ทั้งหมด

หลายคนอาจจะอยากรู้จักบริษัทครึ่งเก้าให้มากขึ้น วันนี้ไทยเกอร์มาย่อยเรื่องราวสไตล์คนดนตรีให้อ่านกันแบบสนุกๆ และเข้าใจง่ายกัน

ครึ่งเก้า ยอดนักบริหารค่ายเพลง-ศิลปิน

ย้อนกลับไปตอนที่ GMM Music อยากปั้นศิลปินหน้าใหม่และทดลองวิธีการทำงานแบบแหกกรอบเดิมๆ จึงได้เกิดไอเดียตั้งนิติบุคคลอิสระขึ้นมาชื่อว่า “ครึ่งเก้า” ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทลูกในเครือ GMM นะครับ

ตลอดเวลาหลายปี ทีมงานบริษัทครึ่งเก้าปลุกปั้นศิลปินจนมีชื่อเสียงโด่งดังมากมาย ตัวอย่างเช่น hree Man Down, Tilly Birds, Only Monday, The Darkest Romance, Hard Boy โดยที่สิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นชื่อค่าย สัญญาศิลปิน หรือลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมด ยังคงเป็นของ GMM Music 100%

ผลงานการบริหารของ ครึ่งเก้า นั้นเรียกได้ว่าระดับมาสเตอร์พีซ เพราะคือทีมผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินตัวท็อปในยุคนี้มากมาย

มากกว่า GeneLab คืออาณาจักรดนตรีที่ซ่อนอยู่

นอกจากรับจ้างบริหารให้ GMM แล้ว ครึ่งเก้” ยังมีของเล่นและโปรเจกต์ในมืออีกเพียบ ทั้งการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์สุดมันส์ที่เราหลายคนน่าจะเคยไปกระโดดกันมาแล้ว รวมถึงการปั้นค่ายเพลงอิสระของตัวเองที่ร่วมหุ้นกับพาร์ทเนอร์ตัวตึงในวงการ ได้แก่

  • มักจี (MACHg): ค่ายเพลงลูกทุ่งและไทยร่วมสมัย ที่จับมือกับ ก้อง ห้วยไร่ และ แบงค์ รัฐวิชญ์

  • Ennead: ค่ายที่เน้นศิลปินสายครบเครื่อง (ร้อง เล่น เต้น แสดง) ทำร่วมกับ ปอนด์ กฤษดา จาก Be On Cloud

  • 9อัคคัญญ์: ค่ายเพลงเพื่อชีวิต อินดี้ และร็อกสุดเข้มข้น ที่ลุยร่วมกับ จ๋าย TaitosmitH

เหตุผลหลักของการแยกทางกับ Genelab โอมบอกว่าเป็นเรื่องของ แพสชัน จังหวะเวลา สไตล์การทำงานของทีมครึ่งเก้านั้นขึ้นชื่อเรื่องความไว ชอบคิดปุ๊บทำปั๊บ และอยากลองอะไรใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งโมเดลการ “รับจ้างบริหาร” แม้จะดีแค่ไหนก็ยังคงมี กรอบบางอย่างครอบอยู่ ทำให้ขยับตัวได้ไม่สุดทาง

ประกอบกับศิลปินใน GeneLab ตอนนี้เติบโตจนมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งและมีระบบการทำงานที่อยู่ตัวแล้ว ทีมครึ่งเก้าจึงมองว่านี่คือจังหวะที่ลงตัวที่สุด ที่จะปล่อยมือให้ค่ายเดินหน้าต่อ แล้วเอาพลังงานและไอเดียที่พลุ่งพล่านของตัวเอง ออกไปลุยสร้างสิ่งใหม่ๆ ในวงการเพลงแบบไม่มีอะไรมากั้น

เปิดสถิติรายได้ “บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด” เติบโตก้าวกระโดด

จากภาพข้อมูลผลประกอบการของ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด อ้างอิงงบการเงินปีล่าสุด 2567 ต้องบอกเลยว่าตัวเลขน่าประทับใจ แสดงถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการศิลปินได้อย่างชัดเจนมาก

  • รายได้รวม ปี 2567 สูงถึง 151,262,406 บาท เติบโตพุ่งพรวดถึง 105.52% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

  • กำไรสุทธิ ปี 2567 ฟันกำไรไปถึง 19,081,587 บาท คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 232.79%

  • สินทรัพย์รวม ปี 2567 มีมูลค่ารวม 37,582,593 บาท เติบโตขึ้น 113.61% จากทุนจดทะเบียน 900,000 บาท

บทวิเคราะห์จากกราฟ

หากดูจากกราฟสถิติย้อนหลัง 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2561 – 2567) จะเห็นได้ว่าบริษัทมีทิศทางการเติบโตที่เป็นบวกมาโดยตลอด แต่จุดพีคที่สุดคือช่วงรอยต่อระหว่างปี 2566 ถึง 2567 ที่กราฟรายได้และกำไรพุ่งทะยานขึ้นเป็นเส้นชัน ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ศิลปินในความดูแล (เช่น Three Man Down, Tilly Birds, TaitosmitH ฯลฯ) มีชื่อเสียงติดลมบนและมีงานคอนเสิร์ตใหญ่มากมาย

ตัวเลขระดับร้อยล้านนี้ เป็นเครื่องการันตีฝีมือของ “พี่โอม” กับทีมงานครึ่งเก้าได้เป็นอย่างดีเลยครับว่าทำไมพวกเขาถึงพร้อมที่จะก้าวออกมาลุยโปรเจกต์ใหม่ๆ ด้วยตัวเอง

เศรษฐกิจ

