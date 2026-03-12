ข่าว

ผู้ว่าสงขลา แจงปมเยียวยาน้ำท่วม 240 บาท ชี้ผู้ยื่นกรอกข้อมูลไม่ครบ

เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 08:05 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 08:05 น.
ผู้ว่าสงขลา แจงปมเยียวยาน้ำท่วมหาดใหญ่ 240 บาท จากค่าซ่อมบ้าน 7 หมื่น ชี้ผู้ยื่นกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน สั่งสำรวจใหม่แล้ว

ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ออกมาโพสต์ร้องเรียน หลังได้ยื่นขอเงินชดเชยน้ำท่วมหาดใหญ่ 70,000 บาท แต่ได้กลับมาแค่ 240 บาทถ้วน จนกลายเป็นประเด็นฮือฮาและวิพากษ์วิจารณ์ไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดนายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เทศบาลเมืองคลองแห ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหาย โดยผู้ได้รับผลกระทบได้ส่งข้อมูลตามแบบสำรวจแต่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดความเสียหายส่วนอื่นลงในแบบสำรวจ ต่อมาเทศบาลเมืองคลองแห ได้จัดส่งข้อมูลให้อำเภอหาดใหญ่ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ ก.ช.ภ.อ. ในเบื้องต้น และอยู่ระหว่างเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ก.ช.ภ.จ. ซึ่งมีกำหนดประชุมในสัปดาห์หน้า

โดยทางจังหวัดสงขลาได้มีข้อสั่งการให้ เทศบาลเมืองคลองแห ดำเนินการสำรวจข้อมูลความเสียหายในพื้นที่ใหม่ทั้งหมด โดยมอบหมายให้ นายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ซึ่งได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้ว

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

