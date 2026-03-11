อบอุ่นหัวใจ ลูกสาว 91 ปี ร้องไห้อ้อนแม่ 113 ปี ชาวเน็ตแห่อิจฉา “อายุเท่านี้ยังมีแม่ให้กอด”

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 22:33 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 15:37 น.
อบอุ่นหัวใจ ไวรัลจีน ลูกสาววัย 91 ปี กลับบ้านไปร้องไห้อ้อนแม่วัย 113 ปี ชาวเน็ตแห่อิจฉา “อายุเท่านี้ยังมีแม่ให้กอด”

คลิปวิดีโอ เรียกน้ำตา สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนทั่วโลกออนไลน์เลย โซเชียลมีเดียของจีนแห่แชร์ภาพความผูกพันสุดซาบซึ้งจากมณฑลกวางตุ้ง พิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ เราก็ยังคงเป็นเด็ก ในสายตาของแม่อยู่เสมอ

กลับบ้านไปอ้อนแม่… ความสุขที่เรียบง่ายแต่ล้ำค่า เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม โต่วอิน (TikTok ของจีน) เป็นคลิปวิดีโอของ คุณยายวัย 91 ปี ที่เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด ตรงเข้าไปนั่งร้องไห้ ระบายความในใจและเล่าเรื่องราวความน้อยใจต่างๆ ให้กับ คุณแม่ของเธอที่มีอายุถึง 113 ปี ฟัง

ภาพที่ผู้เป็นแม่ในวัยเกินศตวรรษนั่งรับฟังและคอยปลอบประโลมลูกสาววัยชราอย่างอ่อนโยน ทำเอาชาวเน็ตที่ได้ชมคลิปต่างรู้สึกซาบซึ้งและอิจฉาไปตามๆ กัน เพราะการที่มีโอกาสได้กลับบ้านไป “อ้อนแม่” ในวัย 91 ปี ถือเป็นพรอันประเสริฐและเป็นภาพความสุขที่หาดูได้ยากยิ่งครับ

คุณยายทวด 5 แผ่นดิน สุขภาพยังแข็งแรงเกินร้อย สำหรับคุณแม่วัย 113 ปีท่านนี้ ทราบชื่อคือ คุณยายเฉิน เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1913 ปัจจุบันครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันถึง 5 รุ่น (5 เจเนอเรชัน)

แม้จะอายุแตะ 113 ปีแล้ว แต่สุขภาพของคุณยายเฉินยังแข็งแรงมากครับ ท่านสามารถใช้ไม้เท้าพยุงเดินไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องแคล่ว กิจวัตรประจำวันคือการออกมานั่งรับแสงแดดอุ่นๆ หน้าบ้าน พูดคุยทักทายกับเพื่อนบ้าน สามารถจัดการธุระส่วนตัวอย่างการกินข้าวและสระผมได้ด้วยตัวเอง แถมยังมีสุนัขคู่ใจตัวโปรดไว้คอยแก้เหงาอีกหนึ่งตัวด้วย

ญาติๆ เล่าว่า คู่แม่ลูกคู่นี้ผูกพันกันมาก ทุกครั้งที่ลูกสาววัย 91 ปีกลับมาเยี่ยมบ้าน ทั้งสองคนจะนั่งคุยกันยาวๆ เล่าเรื่องราวชีวิตต่างๆ ให้กันฟังแบบไม่มีเบื่อเลยทีเดียว

หลังจากคลิปนี้กลายเป็นไวรัลและถูกแชร์ต่อออกไปหลายพันครั้ง ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความชื่นชมและซาบซึ้งใจ เช่น

  • “อายุ 91 แล้วยังมีแม่ให้นั่งคุยด้วย ทั้งโลกคงมีบุญแบบนี้ไม่กี่คน”
  • “เรื่องราวตลอดหนึ่งศตวรรษ คงมีเรื่องให้คุยกันไม่หมดแน่ๆ”
  • “ดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นแม่ ใครเป็นลูก ทั้งคู่ยังดูแข็งแรงมาก ขอให้สุขภาพแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปนะ”

อบอุ่นหัวใจ ลูกสาว 91 ปี ร้องไห้อ้อนแม่ 113 ปี ชาวเน็ตแห่อิจฉา "อายุเท่านี้ยังมีแม่ให้กอด"

