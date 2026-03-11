3 ราศี ออฟฟิศซินโดรมถามหา ปวดหลัง-ไมเกรนกำเริบ รีบพักผ่อนก่อนร่างพัง
เช็ก 3 ราศี ระวังร่างพัง สัญญาณเตือนภัยออฟฟิศซินโดรมกระหน่ำ ปวดหลัง-หัวจะปวดจนทำงานไม่ไหว
ช่วงนี้บรรยากาศในที่ทำงานของใครหลายคนดูจะตึงเครียดเป็นพิเศษ ยิ่งอิทธิพลของดวงดาวโคจรเข้าสู่มุมหักเหที่ส่งผลต่อ “กล้ามเนื้อและเส้นประสาท” ด้วยแล้ว ยิ่งต้องระวังให้ดี หลายคนกำลังสวมบทนักสู้ชีวิต นั่งจ้องหน้าจอนานเกินวันละ 8 ชั่วโมงโดยไม่ลุกไปไหน หรือแบกรับความกดดันจนกล้ามเนื้อบ่าไหล่ตึงเปรี๊ยะราวกับมีคนมานั่งทับ
อาการปวดหลังลามไปถึงท้ายทอยที่คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา อาจลุกลามเป็นไมเกรนชุดใหญ่ที่ทำให้โลกหมุนจนต้องวางมือจากงานกะทันหัน มาเช็กกันด่วนว่า 3 ราศีไหนที่ “ร่างกายกำลังส่งสัญญาณประท้วง” และต้องรีบกดปุ่ม Pause ก่อนจะพังไปมากกว่านี้
ราศีกันย์
เจ้าแห่งความเป๊ะที่มักจะลืมเวลาพัก ระวังอาการปวดหลังช่วงล่างที่จะลามไปถึงสะโพก ยิ่งเครียดสะสมไมเกรนจะยิ่งมาเยือนแบบไม่ทันตั้งตัว
ราศีพิจิก
ช่วงนี้งานหนักและมีความกดดันสูง ทำให้อาการตึงที่บ่า ไหล่ และคอ ทวีความรุนแรงขึ้น จนเริ่มส่งผลต่อสายตาและทำให้ปวดหัวตุบ ๆ ตลอดทั้งวัน
ราศีกุมภ์
ระวังอาการปลายนิ้วชาหรือข้อมืออักเสบจากการพิมพ์งานต่อเนื่อง รวมถึงอาการปวดสันหลังที่เกิดจากการนั่งท่าเดิมนานเกินไป ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณว่าไม่ไหวแล้ว
คำแนะนำส่งท้าย
3 ราศีนี้ สิ่งที่ต้องรีบทำในวันนี้คือการยืดเหยียดและเปลี่ยนท่านั่ง ลองตั้งนาฬิกาเตือนตัวเองให้ลุกขึ้นมาบิดขี้เกียจหรือเดินไปดื่มน้ำทุก ๆ 1 ชั่วโมง และที่สำคัญคือต้องแยกเรื่องงานออกจากเวลานอนให้ได้ เพราะถ้าจิตใจยังเครียดอยู่ กล้ามเนื้อก็จะไม่มีวันคลายตัว
แนะนำลองหาแผ่นประคบร้อนหรือน้ำมันหอมระเหยกลิ่น ลาเวนเดอร์ มาติดโต๊ะทำงานไว้ กลิ่นหอมจะช่วยปลดล็อกความเครียดสะสม และช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลาย ลดโอกาสการเกิดไมเกรนเฉียบพลันได้เป็นอย่างดี
