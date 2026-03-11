ข่าว

คพ. เผยกรุงเทพผ่านพ้นวิกฤติฝุ่น PM 2.5 แล้ว โดยรวมปีนี้แนวโน้มดีขึ้น

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 15:25 น.
61

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผยกรุงเทพผ่านพ้นวิกฤติฝุ่น PM 2.5 แล้ว โดยรวมปีนี้แนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตามยังพบบางวันเกินค่ามาตรฐานขอให้ระวังด้วย

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยถึง สถานการณ์คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครพ้นช่วงวิกฤต และเริ่มคลี่คลายลง แนวโน้มดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา หน่วยงานให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่ง นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประธานกรรมการอำนวยการเพื่อการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ เน้นย้ำมาตรการเชิงรุก ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานอย่างเข้มข้นตามมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2569

สถานการณ์ฝุ่นละอองกรุงเทพมหานคร โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ คพ. สรุปสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกัน 2 ปี ในช่วงระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2567 – 8 มีนาคม 2568 และ 1 พฤศจิกายน 2568 – 8 มีนาคม 2569

พบว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้น ค่าเฉลี่ยลดลงจาก 33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เหลือ 28 มคก./ลบ.ม. (ลดลง 15%) และจำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐานจาก 65 วัน ลดลงเหลือ 29 วัน (ลดลง 55%)

ในขณะที่ภาพรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีค่าเฉลี่ยลดลงจาก 35 มคก./ลบ. เหลือ 31 มคก./ลบ.ม. (ลดลง 11%) แต่จำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐานจาก 97 วัน เพิ่มขึ้น 99 วัน (เพิ่มขึ้น 2%)

นายสุรินทร์ กล่าวอีกว่า การดำเนินงานที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนเครือข่าย ภาคประชาสังคม ได้มีการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างเข้มข้น อาทิ ยกระดับมาตรฐานควันดำเข้มขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละ 20 การเข้มงวดตรวจจับควันดำ มาตรการจูงใจให้ประชาชนบำรุงดูแลรถยนต์ลดควันดำผ่านโครงการ Green List Plus โปรสู้ฝุ่น

กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงระบายฝุ่นสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตั้ง CEMS ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การดัดแปรสภาพอากาศ มาตรการ Work From Home และการแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast การคาดการณ์และแจ้งเตือนฝุ่นละอองผ่าน Line Alert และ Cell Broadcast เพื่อยกระดับการบริหารจัดการควบคุมแหล่งกำเนิดในพื้นที่

“อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลานี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล ซึ่งยังมีมวลอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมเป็นระลอก จึงส่งผลให้ยังคงพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสีส้มเป็นบางวัน ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real-time ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Air4thai AirBKK และเฟซบุ๊ก ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)” นายสุรินทร์ กล่าว

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 15:25 น.
61
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

