ไวรัลสนั่น! รูปปั้น “ทรัมป์-เอปสตีน” โพสต์ท่าไททานิค โผล่กลางวอชิงตัน ดี.ซี.
รูปปั้นล้อเลียนสูง 12 ฟุต ทรัมป์-เอปสตีน โพสต์ท่าคู่รัก Titanic โผล่กลางวอชิงตัน ดี.ซี. กลุ่มศิลปินนิรนาม Secret Handshake แสบจัด! แอบนำรูปปั้น King of the World ไปตั้งตระหง่านหน้า Capitol Hill พร้อมป้ายโปสเตอร์ยักษ์ล้อเลียนประเด็นฉาวระดับประเทศ
เช้าวันที่ 10 มีนาคม 2026 ชาวกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ถึงกับต้องขยี้ตาดูซ้ำ เมื่อตื่นมาพบกับรูปปั้นขนาดยักษ์สูง 12 ฟุต โผล่ขึ้นมากลางพื้นที่ National Mall ฝั่งตรงข้ามอาคารรัฐสภา โดยเป็นภาพจำลองของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังโอบกอด เจฟฟรีย์ เอปสตีน (นักธุรกิจการเงินชื่อดังที่เสียชีวิตในคดีล่วงละเมิดทางเพศ) ในท่ากางแขนรับลมสุดโรแมนติก เลียนแบบฉาก แจ๊คกับโรส จากภาพยนตร์ระดับตำนานอย่าง Titanic (ปี 1997)
KING OF THE WORLD ผลงานศิลปะสุดจิกกัด
รูปปั้นสุดอื้อฉาวนี้มีชื่อว่า KING OF THE WORLD เป็นผลงานของกลุ่มศิลปินนิรนามที่ใช้ชื่อว่า Secret Handshake ข้างๆ รูปปั้นมีป้ายข้อความจิกกัดที่ระบุว่า “ความรักของแจ๊คกับโรสสร้างขึ้นบนการเดินทางหรู งานปาร์ตี้ดัง และภาพสเก็ตช์ลับ… เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับเอปสตีนที่ดูจะสร้างขึ้นบนสิ่งเหล่านี้เช่นกัน” นอกจากนี้ บริเวณรอบๆ ยังมีแบนเนอร์ขนาดยักษ์อีก 10 ป้ายที่เป็นภาพของทั้งคู่วางเรียงรายขนาบข้างอย่างยิ่งใหญ่
ทางกลุ่มศิลปินแสบระบุสาเหตุที่ก่อเหตุครั้งนี้ว่า ปี 2026 ถือเป็น ปีแห่งแบนเนอร์ของทรัมป์ เพราะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเพิ่งสั่งแขวนป้ายภาพตัวเองตามอาคารราชการทั่ว ดี.ซี. พวกเขาเลยอยากมีส่วนร่วม ช่วยเพิ่มป้าย ให้มีสีสันมากขึ้น
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่โยงปมแฟ้มลับ FBI
การปรากฏตัวของรูปปั้นนี้ไม่ได้มาแบบสุ่มๆ แต่มันเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เพิ่งเผยแพร่เอกสารลับของ FBI ที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ซึ่งภายในระบุถึงข้อกล่าวหาฉาวที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์ โดยมีหญิงสาวรายหนึ่งอ้างว่าเธอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับทรัมป์ตั้งแต่อายุเพียง 13–15 ปี ผ่านการแนะนำของเอปสตีน
ทั้งนี้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กลุ่ม Secret Handshake ออกมาสร้างงานศิลปะเชิงประท้วง ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายน 2025 พวกเขาเคยนำรูปปั้น Best Friends Forever ที่เป็นภาพทรัมป์กับเอปสตีนจับมือกันมาตั้งที่บริเวณเดียวกันนี้มาแล้ว รวมถึงเคยทำจดหมายวันเกิดขนาดยักษ์ล้อเลียนหลักฐานในคดีมาแล้วเช่นกัน
สำหรับใครที่อยากไปชมด้วยตาตัวเอง รูปปั้น King of the World จะถูกตั้งแสดงไว้จนถึงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2026 นี้เท่านั้น
ข้อมูลจาก : The New Republic, X/grizzy
