ลือ โจนาธาร เข็มดี หลุดทีมชาติไทย พบ เติร์กเมนิสถาน ฮัดสัน แย้มรอรายชื่อ 23 คน
แฟนบอลชาวไทยต้องจับตาดูการประกาศรายชื่อ 23 นักเตะทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ออกมาให้สัมภาษณ์ความพร้อมก่อนเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติเติร์กเมนิสถาน วันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 19.00 น.
ประเด็นแรกที่ผู้คนให้ความสนใจคืออาการบาดเจ็บของ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ฮัดสันเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับสโมสรต้นสังกัดของนักเตะเรียบร้อยแล้ว ไม่อยากลงรายละเอียดลึกมากนัก แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องน่าเศร้า ศุภณัฏฐ์เป็นนักเตะที่มีความสามารถสูง ตอนนี้ทีมงานต้องรอเช็กอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนตัดสินใจ
ส่วนกระแสข่าวลือหนาหูเรื่อง โจนาธาร เข็มดี อาจไม่มีชื่อติดทีมชาติชุดนี้ ฮัดสันมองว่าเป็นคำถามที่แฟร์ดี เขาขอให้ทุกคนรอติดตามการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ ฮัดสัน กล่าวชื่นชม ยศกร ว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ สามารถพัฒนาฝีเท้าได้อย่างก้าวกระโดด เขากับโค้ชวังรับทราบถึงคุณภาพของนักเตะรายนี้เป็นอย่างดี
สำหรับการเตรียมทีมรับมือคู่แข่ง ฮัดสันยอมรับว่าการหาข้อมูลเชิงลึกของทีมชาติเติร์กเมนิสถานทำได้ยากมาก ทีมงานพยายามค้นหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง หากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็ยินดีรับฟัง ฮัดสันยืนยันว่าแนวทางการทำงานของเขาได้วิเคราะห์คู่แข่งทั้งภาพรวมระดับทีมไปจนถึงความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะแต่ละคน เขาเชื่อมั่นว่าการแข่งขันนัดนี้จะดำเนินไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
