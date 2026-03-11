เดือดจัด “แอ็คมี่ วรวัฒน์” โพสต์สวนผู้เสียหาย มีปัญญาหาเงินพันล้านมาให้หลอกหรือ? ด้าน “ดร.แทนคุณ” บุกจี้คดี จ่อฟันฟอกเงิน
จากกรณีนายวรวัฒน์ นาคแนวดี หรือ “แอ็คมี่” นักธุรกิจและนักลงทุนชื่อดังที่กำลังตกเป็นข่าว ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Worawat Narknawdee” โพสต์ข้อความตอบโต้ข้อกล่าวหาอย่างดุเดือด ว่า ก่อนที่จะมาบอกว่าเกิดความเสียหายกันถึง 1,386 ล้านบาทนั้น อยากให้ประเมินตัวเองกันก่อนว่ามีความสามารถพอที่จะหาเงินจำนวนมหาศาลขนาดนั้นมาให้ตนหลอกได้หรือเปล่า พร้อมทั้งตั้งคำถามถึงเรื่องผลตอบแทน 500 เท่า ว่าเป็นเรื่องบ้าไปแล้ว ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็กว่า #ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
การออกมาฟาดกลับครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ ดร.แทนคุณ จิตต์อิสระ ได้นำตัวแทนผู้เสียหายกว่า 30 คน จากกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมดที่มีมากกว่า 1,000 คน เดินทางไปบุกทวงถามความคืบหน้าของคดีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เนื่องจากคดีนี้ยืดเยื้อ ผู้เสียหายกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเป็นเพราะจำนวนผู้เสียหายที่มีมากหลักพันคน ประกอบกับผู้เสียหายหลายรายไม่ได้จัดเก็บหลักฐานการลงทุนเอาไว้ให้รัดกุม รวมถึงปัญหาการโยกย้ายพนักงานสอบสวนตามวาระตามปกติของราชการ ทำให้การทำคดีขาดความต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ทางด้าน ดร.แทนคุณ ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้ โดยเตรียมเดินหน้าผลักดันให้มีการดำเนินคดีพ่วงในข้อหาหนักเพิ่มเติม ทั้งความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเปิดทางไปสู่กระบวนการยึดทรัพย์สินและนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับกลุ่มผู้เสียหายให้จงได้
