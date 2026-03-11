การเงินเศรษฐกิจ

“แอ็คมี่ วรวัฒน์” โพสต์สวนผู้เสียหาย มีปัญญาหาเงินพันล้านมาให้หลอกหรือ?

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 10:30 น.
64

เดือดจัด “แอ็คมี่ วรวัฒน์” โพสต์สวนผู้เสียหาย มีปัญญาหาเงินพันล้านมาให้หลอกหรือ? ด้าน “ดร.แทนคุณ” บุกจี้คดี จ่อฟันฟอกเงิน

จากกรณีนายวรวัฒน์ นาคแนวดี หรือ “แอ็คมี่” นักธุรกิจและนักลงทุนชื่อดังที่กำลังตกเป็นข่าว ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Worawat Narknawdee” โพสต์ข้อความตอบโต้ข้อกล่าวหาอย่างดุเดือด ว่า ก่อนที่จะมาบอกว่าเกิดความเสียหายกันถึง 1,386 ล้านบาทนั้น อยากให้ประเมินตัวเองกันก่อนว่ามีความสามารถพอที่จะหาเงินจำนวนมหาศาลขนาดนั้นมาให้ตนหลอกได้หรือเปล่า พร้อมทั้งตั้งคำถามถึงเรื่องผลตอบแทน 500 เท่า ว่าเป็นเรื่องบ้าไปแล้ว ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็กว่า #ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว

การออกมาฟาดกลับครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ ดร.แทนคุณ จิตต์อิสระ ได้นำตัวแทนผู้เสียหายกว่า 30 คน จากกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมดที่มีมากกว่า 1,000 คน เดินทางไปบุกทวงถามความคืบหน้าของคดีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เนื่องจากคดีนี้ยืดเยื้อ ผู้เสียหายกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเป็นเพราะจำนวนผู้เสียหายที่มีมากหลักพันคน ประกอบกับผู้เสียหายหลายรายไม่ได้จัดเก็บหลักฐานการลงทุนเอาไว้ให้รัดกุม รวมถึงปัญหาการโยกย้ายพนักงานสอบสวนตามวาระตามปกติของราชการ ทำให้การทำคดีขาดความต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ทางด้าน ดร.แทนคุณ ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้ โดยเตรียมเดินหน้าผลักดันให้มีการดำเนินคดีพ่วงในข้อหาหนักเพิ่มเติม ทั้งความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเปิดทางไปสู่กระบวนการยึดทรัพย์สินและนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับกลุ่มผู้เสียหายให้จงได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เล็ก คาราบาว อาหารเป็นพิษ แอดมิตรพ. บันเทิง

เล็ก คาราบาว แอดมิตกะทันหัน อาหารเป็นพิษเล่นงานหนัก แฟนเพลงแห่ห่วง

26 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้ห้องเก็บถังน้ำมัน ใกล้สภากาชาดไทย ยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้

7 นาที ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์คล้ายเสียงคราง นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ &quot;คนโกหก&quot; ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์คล้ายเสียงคราง นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ “คนโกหก”

15 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“แอ็คมี่ วรวัฒน์” โพสต์สวนผู้เสียหาย มีปัญญาหาเงินพันล้านมาให้หลอกหรือ?

20 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ดาวเทียม NASA ตกวันนี้ ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช็กพิกัด ไทย โดนไหม? ข่าว

ด่วน! ดาวเทียม NASA ตกวันนี้ ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช็กพิกัด ไทย โดนไหม?

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สราวุธ” แจงนโยบายปิดปั๊มน้ำมันหลัง 4 ทุ่ม ใช้ในกรณีน้ำมันสำรองวิกฤติ

22 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เล่าเรื่องแม่ดมยาสลบ ก่อนขวดน้ำร่วงพื้นกลางรายการ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เล่าเรื่องแม่จากไป จู่ ๆ ขวดน้ำหล่น รีบเบรก “ไม่ต้องทัก ไม่เล่าแล้ว”

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พรรครวมใจไทย” ประกาศกฎสองข้อ ห้ามแซะกฎหมายความมั่นคง-โจมตีรัฐบาลอนุทิน

55 นาที ที่แล้ว
ฮือฮา บัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะ ผ่าเข่า จ่ายแค่หลักพัน กลับมาเดินได้ เศรษฐกิจ

ฮือฮา บัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะ ผ่าเข่า จ่ายแค่หลักพัน กลับมาเดินได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศแล้ว ผลสอบ O-NET 69 ป.6 ปีการศึกษา 2568 เช็กคะแนนได้เลยที่นี่ ข่าว

ประกาศแล้ว ผลสอบ O-NET 69 ป.6 ปีการศึกษา 2568 เช็กคะแนนได้เลยที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ถ่ายใต้กระโปรงแม่ค้า ข่าว

คลิปมัดตัว! ไรเดอร์หื่น แอบถ่ายใต้กระโปรงหน้าตาเฉย ก่อนลั่น ‘สุดยอด’

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เขมร” อ่วม! ราคาน้ำมันพุ่งเกือบ 20% เผยมีน้ำมันสำรองในประเทศแค่ 21 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ ถล่มเรือวางทุ่นระเบิดอิหร่าน 16 ลำ หวังสกัดการปิดตาย &quot;ช่องแคบฮอร์มุซ&quot; ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ถล่มเรือวางทุ่นระเบิดอิหร่าน 16 ลำ หวังสกัดการปิดตาย “ช่องแคบฮอร์มุซ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนตลกเข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา เผยโมเมนต์อบอุ่นเคล้าเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม บันเทิง

เป็ด-โย่ง-พวง นำทีมเพื่อนตลกเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา โมเมนต์อบอุ่นเคล้าเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มหาดไทย โต้ ชวน ไม่มีหลักฐาน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซื้อเสียง ข่าวการเมือง

มหาดไทย โต้ ชวน ไม่มีหลักฐาน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซื้อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยันสถานการณ์ชายแดนไม่น่ากังวล ไม่ส่งสัญญาณยกระดับขัดแย้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เริ่มใช้แล้ว ปรับเกณฑ์ชั่วโมงทำงานพยาบาล ห้ามเกินวันละ 12 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” ยันไม่เกี่ยวข้อง กรณีนักข่าวถูกคุกคาม ชี้เป็นฝีมือคนอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักฟุตบอลหญิงอิหร่านเดินทางกลับประเทศแล้ว สรุปขอลี้ภัยที่ออสเตรเลีย 7 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

iAM เข้าแจ้งความแล้ว กรณีปล่อยข่าวปลอม กระทบสภาพจิตใจสมาชิก BNK48

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 11 มี.ค. 69 ลุ้นราคาเปิดตลาด สรุปจุดรับ-จุดต้านทองไทย เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 11 มี.ค. 69 พุ่งปรี๊ด รับเปิดตลาดเช้า รูปพรรณทะลุ 78,600 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตทูตอิสราเอล ชี้ คนไทยควรโกรธอิหร่าน ต้นตอทำน้ำมันราคาแพง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พลิก! ภาพเงินทิ้งถังขยะ ก่อนเข้าสอบเตรียมอุดม ไม่ใช่เรื่องจริง เจ้าตัวอ้างเข้าใจผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 11 3 69 ดูดวง

เช็กด่วน 6 ราศี ระวังนัดเลื่อน คนเทนัด แผนสำรองต้องมี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีเศร้า ศิษย์ปาทิชชู่แกล้งครู พลาดขับรถทับดับ เมียคนตายวอนศาล &quot;ขอยกฟ้องเด็กทุกคน&quot; ข่าวต่างประเทศ

คดีเศร้า ศิษย์ปาทิชชู่แกล้งครู พลาดขับรถทับดับ เมียคนตายวอนศาล “ขอยกฟ้องเด็กทุกคน”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 10:30 น.
64
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เล็ก คาราบาว อาหารเป็นพิษ แอดมิตรพ.

เล็ก คาราบาว แอดมิตกะทันหัน อาหารเป็นพิษเล่นงานหนัก แฟนเพลงแห่ห่วง

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569

ไฟไหม้ห้องเก็บถังน้ำมัน ใกล้สภากาชาดไทย ยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์คล้ายเสียงคราง นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ &quot;คนโกหก&quot;

ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์คล้ายเสียงคราง นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ “คนโกหก”

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
ด่วน! ดาวเทียม NASA ตกวันนี้ ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช็กพิกัด ไทย โดนไหม?

ด่วน! ดาวเทียม NASA ตกวันนี้ ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช็กพิกัด ไทย โดนไหม?

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
Back to top button