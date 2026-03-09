ข่าวดาราบันเทิง

ประวัติ นนนี่ ณัฐชา นางเอกลูกครึ่ง ภรรยา “แอ็คมี่” นักธุรกิจหมื่นล้าน

เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 13:27 น.
2,698
ภาพจาก : IG @nutchajeka

เปิดประวัติ “นนนี่ ณัฐชา” สวย เก่ง ครบเครื่อง ดีกรีคุณแม่ลูกแฝด ภรรยาคู่ชีวิต “แอ็คมี่ วรวัฒน์” เศรษฐีหมื่นล้าน

นาทีนี้คงไม่มีใครน่าอิจฉาไปกว่า นนนี่-ณัฐชา ชูมักเคอร์ (นามสกุลเดิม เจกะ) นักแสดงสาวลูกครึ่งหน้าคม ที่ปัจจุบันรับบทบาทภรรยาคนสวยของ แอ็คมี่-วรวัฒน์ นาคแนวดี นักร้องนำวง DoubleDeep และเทรดเดอร์นักลงทุนระดับหมื่นล้าน วันนี้เราจะพาไปย้อนเส้นทางชีวิตของเธอกันว่า จากดาวรุ่งวงการบันเทิงสู่การเป็นสะใภ้หมื่นล้าน เธอคือใครและมีผลงานอะไรบ้าง

ประวัติ นนนี่ ณัฐชา เจ้าสาวป้ายแดง ดีกรีนางเอกช่อง 8 สาวลูกครึ่งไทย-เยอรมัน จากอยุธยา

นนนี่ มีชื่อจริงเดิมว่า ณัฐชา เจกะ เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 เป็นสาวลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ที่มีพื้นเพเดิมมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาnutchajeka จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นนนี่ ณัฐชา
ภาพจาก : IG @nutchajeka

เส้นทางในวงการบันเทิงของนนนี่เริ่มต้นตั้งแต่เธออายุเพียง 13 ปี โดยการประกวดและคว้าตำแหน่ง Young Model 2012 มาครอง ซึ่งเป็นใบเบิกทางสำคัญสู่ผลงานการแสดงมากมาย อาทิ

  • Gossip Girl Thailand: รับบท “เจนนี่” (ผลงานแจ้งเกิดเรื่องแรก)
  • ละคร เจ้าสาวของอานนท์ (PPTV): รับบท เสาวนิตย์ สุทธากุล
  • ละคร แม่ของแผ่นดิน ตอน ร้อยรักไว้ด้วยป่า (ช่อง 3)
  • ละคร ร่านดอกงิ้ว (ช่อง 8): รับบท ลูกศร
  • ภาพยนตร์: มอญซ่อนผี
เส้นทางรักสู่พิธีวิวาห์ร้อยล้าน ของ นนนี่
ภาพจาก : IG @nutchajeka

เรื่องราวความรักของเธอกับ “แอ็คมี่ วรวัฒน์” ถือเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ โดยทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า 4 ปี ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางทะเลทรายที่ดูไบ เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ด้วยแหวนเพชรเม็ดโตน้ำงาม 5.66 กะรัต

ทั้งนี้ งานแต่งงานของทั้งคู่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ La Chapelle Bangkok ย่านรามอินทรา เป็นพิธีแบบคริสเตียนที่หรูหราและอบอุ่น

จนกระทั่งครอบครัวชูมักเคอร์สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เมื่อนนนี่ได้ให้กำเนิดทายาทฝาแฝด ชาย-หญิง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2567 โดยตั้งชื่อสุดเก๋ว่า น้อง Elite (อีลิท) และ น้อง Aurora (ออโรร่า)

Nutcha Schumacher เฟซบุ๊ก
ภาพจาก : IG @nutchajeka

นอกจากบทบาทในวงการบันเทิง นนนี่ยังเป็นคู่คิดให้กับสามี แอ็คมี่ วรวัฒน์ ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญ โดยมีรายงานว่า แอ็คมี่ เคยเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้เข้าพบ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตและธุรกิจ

ต่อมาในช่วงเดือนธันวาคม 2567 แอ็คมี่ยังได้เสนอแนวคิดให้รัฐบาลใช้ Bitcoin (บิตคอยน์) เป็นสินทรัพย์สำรองของประเทศ ซึ่งเป็นแนวคิดที่นายทักษิณได้หยิบยกขึ้นมาพูดสนับสนุนบนเวทีสัมมนาของพรรคเพื่อไทยอีกด้วย

สำหรับใครที่อยากติดตามไลฟ์สไตล์สวยหรูและอัปเดตความน่ารักของลูกแฝด สามารถติดตามนนนี่ได้ที่

  • Instagram: @nutchajeka

  • Facebook: ค้นหาชื่อ “Nutcha Schumacher” หรือ “นนนี่ ณัฐชา”

นนนี่ ณัฐชา 1
ภาพจาก : IG @nutchajeka
นนนี่ ณัฐชา 2
ภาพจาก : IG @nutchajeka
นนนี่ ณัฐชา 3
ภาพจาก : IG @nutchajeka
นนนี่ ณัฐชา 4
ภาพจาก : IG @nutchajeka
นนนี่ ณัฐชา 5
ภาพจาก : IG @nutchajeka

