ประวัติ นนนี่ ณัฐชา นางเอกลูกครึ่ง ภรรยา “แอ็คมี่” นักธุรกิจหมื่นล้าน

เปิดประวัติ “นนนี่ ณัฐชา” สวย เก่ง ครบเครื่อง ดีกรีคุณแม่ลูกแฝด ภรรยาคู่ชีวิต “แอ็คมี่ วรวัฒน์” เศรษฐีหมื่นล้าน
นาทีนี้คงไม่มีใครน่าอิจฉาไปกว่า นนนี่-ณัฐชา ชูมักเคอร์ (นามสกุลเดิม เจกะ) นักแสดงสาวลูกครึ่งหน้าคม ที่ปัจจุบันรับบทบาทภรรยาคนสวยของ แอ็คมี่-วรวัฒน์ นาคแนวดี นักร้องนำวง DoubleDeep และเทรดเดอร์นักลงทุนระดับหมื่นล้าน วันนี้เราจะพาไปย้อนเส้นทางชีวิตของเธอกันว่า จากดาวรุ่งวงการบันเทิงสู่การเป็นสะใภ้หมื่นล้าน เธอคือใครและมีผลงานอะไรบ้าง
ประวัติ นนนี่ ณัฐชา เจ้าสาวป้ายแดง ดีกรีนางเอกช่อง 8 สาวลูกครึ่งไทย-เยอรมัน จากอยุธยา
นนนี่ มีชื่อจริงเดิมว่า ณัฐชา เจกะ เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 เป็นสาวลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ที่มีพื้นเพเดิมมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาnutchajeka จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เส้นทางในวงการบันเทิงของนนนี่เริ่มต้นตั้งแต่เธออายุเพียง 13 ปี โดยการประกวดและคว้าตำแหน่ง Young Model 2012 มาครอง ซึ่งเป็นใบเบิกทางสำคัญสู่ผลงานการแสดงมากมาย อาทิ
- Gossip Girl Thailand: รับบท “เจนนี่” (ผลงานแจ้งเกิดเรื่องแรก)
- ละคร เจ้าสาวของอานนท์ (PPTV): รับบท เสาวนิตย์ สุทธากุล
- ละคร แม่ของแผ่นดิน ตอน ร้อยรักไว้ด้วยป่า (ช่อง 3)
- ละคร ร่านดอกงิ้ว (ช่อง 8): รับบท ลูกศร
- ภาพยนตร์: มอญซ่อนผี
เรื่องราวความรักของเธอกับ “แอ็คมี่ วรวัฒน์” ถือเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ โดยทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า 4 ปี ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางทะเลทรายที่ดูไบ เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ด้วยแหวนเพชรเม็ดโตน้ำงาม 5.66 กะรัต
ทั้งนี้ งานแต่งงานของทั้งคู่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ La Chapelle Bangkok ย่านรามอินทรา เป็นพิธีแบบคริสเตียนที่หรูหราและอบอุ่น
จนกระทั่งครอบครัวชูมักเคอร์สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เมื่อนนนี่ได้ให้กำเนิดทายาทฝาแฝด ชาย-หญิง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2567 โดยตั้งชื่อสุดเก๋ว่า น้อง Elite (อีลิท) และ น้อง Aurora (ออโรร่า)
นอกจากบทบาทในวงการบันเทิง นนนี่ยังเป็นคู่คิดให้กับสามี แอ็คมี่ วรวัฒน์ ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญ โดยมีรายงานว่า แอ็คมี่ เคยเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้เข้าพบ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตและธุรกิจ
ต่อมาในช่วงเดือนธันวาคม 2567 แอ็คมี่ยังได้เสนอแนวคิดให้รัฐบาลใช้ Bitcoin (บิตคอยน์) เป็นสินทรัพย์สำรองของประเทศ ซึ่งเป็นแนวคิดที่นายทักษิณได้หยิบยกขึ้นมาพูดสนับสนุนบนเวทีสัมมนาของพรรคเพื่อไทยอีกด้วย
สำหรับใครที่อยากติดตามไลฟ์สไตล์สวยหรูและอัปเดตความน่ารักของลูกแฝด สามารถติดตามนนนี่ได้ที่
-
Instagram: @nutchajeka
-
Facebook: ค้นหาชื่อ “Nutcha Schumacher” หรือ “นนนี่ ณัฐชา”
