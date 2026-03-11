ด่วน! ดาวเทียม NASA ตกวันนี้ ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช็กพิกัด ไทย โดนไหม?
ดาวเทียม Van Allen Probe A ของ NASA กำลังพุ่งกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก วันนี้ 11 มี.ค. 69แบบที่ไม่มีใครควบคุมทิศทางได้ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ระบุว่า จุดตกคาดว่าจะอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร เช็กพิกัด ประเทศไทย โดนหรือไม่?
Van Allen Probe A เป็นดาวเทียมที่ NASA ส่งขึ้นไปเมื่อปี 2012 เพื่อศึกษา แถบรังสีแวนอัลเลน ซึ่งเป็นกลุ่มอนุภาคพลังงานสูงที่ถูกสนามแม่เหล็กดักจับไว้รอบโลก ดาวเทียมลำนี้ทำงานมาเกือบ 7 ปี จนกระทั่งเชื้อเพลิงหมดและถูกปิดภารกิจลงในปี 2019
ทั้งนี้ เดิมที NASA คาดว่าดาวเทียมจะตกกลับโลกในปี 2034 ทว่าความเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ที่รุนแรงกว่าปกติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ชั้นบรรยากาศโลกหนาแน่นขึ้น แรงต้านอากาศจึงดึงดาวเทียมลำนี้ให้หลุดจากวงโคจรเร็วกว่ากำหนดถึงหลายปี
ไทยโดนไหม? เปิดข้อมูลพิกัด วงโคจรดาวเทียม Van Allen Probe A
กองทัพอากาศสหรัฐฯ (U.S. Space Force) ประเมินเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2026 ว่าดาวเทียมจะพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณ 06.45 น. ของวันที่ 11 มีนาคม 2569 ตามเวลาประเทศไทย (มีช่วงความคลาดเคลื่อนบวกลบ 24 ชั่วโมง)
อย่างไรก็ตาม Jonathan McDowell นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชื่อดัง ระบุว่าวงโคจรของดาวเทียมลำนี้มีความเป็นวงรีสูงมาก เวลาตกจริงจึงยังมีความไม่แน่นอน อาจจะตกไปแล้ว หรืออาจลากยาวไปจนถึงดึกคืนวันพุธเลยก็ได้
ข้อมูล องศาการโคจร คือกุญแจสำคัญที่จะตอบคำถามนี้ เพราะดาวเทียม แวน อัลเลน โพรบ เอ มีวงโคจรในแนววงรีที่เอียงทำมุมเพียง 10 องศา จากเส้นศูนย์สูตร นั่นหมายความว่าพื้นที่เสี่ยงจะจำกัดอยู่แค่แถบละติจูด 10°N ถึง 10°S เท่านั้น
เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 5°N ถึง 21°N จะพบว่า กรุงเทพมหานคร (13.7°N) ปลอดภัย 100% เพราะอยู่นอกแนววงโคจรโดยสิ้นเชิง
ภาคใต้ตอนล่าง (เช่น นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ที่พิกัด 5–6°N) อยู่ในระยะวงโคจรของดาวเทียม อย่างไรก็ตาม การจะตกในพื้นที่นี้หรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและตำแหน่งสุดท้ายที่ดาวเทียมพุ่งทะลุชั้นบรรยากาศลงมา
NASA ยืนยันว่าชิ้นส่วนส่วนใหญ่ของดาวเทียมจะถูกเผาไหม้จนหมดระหว่างพุ่งผ่านชั้นบรรยากาศ แม้จะมีบางชิ้นส่วนที่อาจรอดมาถึงพื้นโลกได้ แต่พื้นผิวโลกกว่า 70% ปกคลุมด้วยมหาสมุทร โอกาสที่เศษดาวเทียมจะตกใส่น้ำจึงมีสูงที่สุด
นอกจากนี้ NASA ประเมินความเสี่ยงที่มนุษย์สักคนบนโลกจะได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้ไว้ที่ 1 ต่อ 4,200 ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำมาก (มีโอกาสน้อยกว่าการถูกฟ้าผ่าตลอดชีวิต หรือโอกาสที่นักดำน้ำจะถูกฉลามกัดเสียอีก)
ณ เช้าวันที่ 11 มีนาคม 2569 ยังไม่มีการยืนยันพิกัดตกที่แน่ชัด สำหรับคนไทย โอกาสที่เศษดาวเทียมจะตกในอาณาเขตประเทศนั้นมีน้อยมาก เพราะวงโคจรพาดผ่านเพียงติ่งปลายสุดของภาคใต้เท่านั้น และความน่าจะเป็นที่จะตกลงมาโดนคน ถือว่าต่ำกว่าโอกาสถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเสียอีก จึงไม่ต้องวิตกกังวลแต่อย่างใด
