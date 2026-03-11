บันเทิง

iAM เข้าแจ้งความแล้ว กรณีปล่อยข่าวปลอม กระทบสภาพจิตใจสมาชิก BNK48

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 08:11 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 08:11 น.
iAM เข้าแจ้งความแล้ว กรณีปล่อยข่าวปลอม หลังมีคนปล่อยคลิปที่อ้างว่าเป็นคลิปหลุดของ เอ็มมี่ BNK48 ก่อนที่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ใช่ความจริง

เพจเฟซบุ๊ก BNK48 เพจทางการของวงไอดอลสาวชื่อดังได้ออกมาโพสต์ความคืบหน้ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับศิลปินในวง โดยระบุว่า “ประกาศจากบริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการทางกฎหมายกรณีการคุกคามและบิดเบือนข้อมูลต่อศิลปิน

ตามที่ปรากฏเหตุการณ์การคุกคามและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อศิลปินในสังกัด BNK48 ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและสภาพจิตใจของศิลปิน

บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (iAM) ขอแจ้งความคืบหน้าให้ทราบว่าในขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรึกษากับศิลปินและผู้ปกครอง รวบรวมพยานหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดกับกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้:

1. ผู้ที่กระทำการคุกคาม (Harassment) ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ที่ส่งผลต่อสวัสดิภาพของศิลปิน
2. ผู้ที่ใส่ความให้ร้ายและบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งทำให้ศิลปินได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงและถูกดูหมิ่นเกลียดชัง
3. ผู้ที่กล่าวหาบริษัทฯ ในทางที่เสื่อมเสีย โดยเจตนาสร้างความเข้าใจผิดและกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้อย่างสูงสุด โดยมีการพูดคุยดูแลสภาพจิตใจและให้ความช่วยเหลือแก่ศิลปินผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดตั้งแต่ทราบเรื่องและจะยืนหยัดในการปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของศิลปินในสังกัดอย่างเต็มกำลัง

บริษัทฯ ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านสำหรับข้อมูลและกำลังใจและขอให้มั่นใจว่าเราจะดำเนินกระบวนการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการยอมความใดๆ ทั้งสิ้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน”

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ มีข่าวลือว่ามีคลิปหลุดของ อรณิชชา พรหมสุภา หรือ เอ็มมี่ ซึ่งเจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ตน โดยกล่าวว่า “ฝากถึงคนจำนวนมากที่มาฟอลหนูเพราะ เหตุผลอะไรแบบนั้น ได้โปรดอย่าเป็นขวัญใจแกงค์ call center เลยนะคะ อย่าเชื่อคนง่ายค่ะ ฝากถึงคนที่ทำ หนูไม่อยากเอาเรื่องใคร เราอย่ามายุ่งกันเลยดีกว่านะคะ แต่ถ้าเกิดอีกครั้งนึง หนูขอดำเนินการทาง กฎหมายค่ะ”


Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

