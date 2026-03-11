iAM เข้าแจ้งความแล้ว กรณีปล่อยข่าวปลอม กระทบสภาพจิตใจสมาชิก BNK48
iAM เข้าแจ้งความแล้ว กรณีปล่อยข่าวปลอม หลังมีคนปล่อยคลิปที่อ้างว่าเป็นคลิปหลุดของ เอ็มมี่ BNK48 ก่อนที่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ใช่ความจริง
เพจเฟซบุ๊ก BNK48 เพจทางการของวงไอดอลสาวชื่อดังได้ออกมาโพสต์ความคืบหน้ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับศิลปินในวง โดยระบุว่า “ประกาศจากบริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการทางกฎหมายกรณีการคุกคามและบิดเบือนข้อมูลต่อศิลปิน
ตามที่ปรากฏเหตุการณ์การคุกคามและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อศิลปินในสังกัด BNK48 ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและสภาพจิตใจของศิลปิน
บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (iAM) ขอแจ้งความคืบหน้าให้ทราบว่าในขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรึกษากับศิลปินและผู้ปกครอง รวบรวมพยานหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดกับกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้:
1. ผู้ที่กระทำการคุกคาม (Harassment) ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ที่ส่งผลต่อสวัสดิภาพของศิลปิน
2. ผู้ที่ใส่ความให้ร้ายและบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งทำให้ศิลปินได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงและถูกดูหมิ่นเกลียดชัง
3. ผู้ที่กล่าวหาบริษัทฯ ในทางที่เสื่อมเสีย โดยเจตนาสร้างความเข้าใจผิดและกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้อย่างสูงสุด โดยมีการพูดคุยดูแลสภาพจิตใจและให้ความช่วยเหลือแก่ศิลปินผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดตั้งแต่ทราบเรื่องและจะยืนหยัดในการปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของศิลปินในสังกัดอย่างเต็มกำลัง
บริษัทฯ ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านสำหรับข้อมูลและกำลังใจและขอให้มั่นใจว่าเราจะดำเนินกระบวนการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการยอมความใดๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ มีข่าวลือว่ามีคลิปหลุดของ อรณิชชา พรหมสุภา หรือ เอ็มมี่ ซึ่งเจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ตน โดยกล่าวว่า “ฝากถึงคนจำนวนมากที่มาฟอลหนูเพราะ เหตุผลอะไรแบบนั้น ได้โปรดอย่าเป็นขวัญใจแกงค์ call center เลยนะคะ อย่าเชื่อคนง่ายค่ะ ฝากถึงคนที่ทำ หนูไม่อยากเอาเรื่องใคร เราอย่ามายุ่งกันเลยดีกว่านะคะ แต่ถ้าเกิดอีกครั้งนึง หนูขอดำเนินการทาง กฎหมายค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผู้จัดการวง BNK48 เคลื่อนไหวดับข่าวลือคลิปหลุด เตรียมดำเนินคดีปกป้องศิลปิน
- ใจหาย เฌอปราง เตรียมลา BNK48 ปีหน้า ขอสานฝัน เรียนต่อต่างประเทศ
- ร่วมยินดี “แคน นายิกา” อดีต BNK48 ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่สิงคโปร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: