ข่าว

วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านเป๋าตัง 10 ชิ้น/สัปดาห์ จองง่าย-เลือกไซส์ได้ เช็กเงื่อนไขที่นี่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 17:44 น.
58
วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

วิธีรับถุงยางอนามัยฟรีผ่านแอปฯ เป๋าตัง 10 ชิ้น/สัปดาห์ เลือกไซส์ได้ตามต้องการ เช็กเงื่อนใครใครมีสิทธิ์บ้าง

รู้หรือไม่? แอปพลิเคชันเป๋าตังที่เราคุ้นเคยกันดี ไม่ได้มีไว้แค่ทำธุรกรรมทางการเงินหรือรับสิทธิเงินอุดหนุนจากรัฐเท่านั้น แต่ยังมีสวัสดิการด้านสุขภาพระดับพรีเมียมซ่อนอยู่ นั่นคือสิทธิในการรับ ถุงยางอนามัยฟรี จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาวะทางเพศที่ดีและป้องกันโรคติดต่อได้อย่างปลอดภัย

งานนี้ขอบอกเลยว่าขั้นตอนง่ายนิดเดียว แถมมีไซส์ให้เลือกครบครัน ใครที่ยังไม่เคยใช้สิทธินี้ มาดูเงื่อนไขและวิธีรับของกันเลย

วิธีกดจองสิทธิรับถุงยางฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

1. เปิดแอปฯ เป๋าตัง แล้วเข้าไปที่เมนู “กระเป๋าสุขภาพ”

2. เลือกหัวข้อ “สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค”

3. หน้าจอจะแสดงสิทธิประโยชน์ฟรีที่คุณได้รับ ให้มองหาและกดเลือก “ถุงยางอนามัย”

4. เลือกขนาดไซส์ที่ต้องการ (49, 52, 54, 56 มม.)

5. ค้นหาและเลือกหน่วยบริการใกล้บ้านที่สะดวกไปรับของ เช่น ร้านขายยา คลินิก หรือโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

6. กดยืนยันการจองสิทธิ ระบบจะสร้าง QR Code ขึ้นมา

7. นำ QR Code ในมือถือไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยบริการที่เลือกไว้ เพื่อรับถุงยางอนามัยกลับบ้านได้เลยฟรี ๆ

สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่สะดวกใช้งานแอปฯ เป๋าตัง ก็สามารถรับสิทธินี้ได้เช่นกัน เพียงแค่ถือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเดินเข้าไปยืนยันตัวตนเพื่อขอรับถุงยางอนามัยได้เลยที่หน่วยบริการในระบบ สปสช. ใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.), ศูนย์บริการสาธารณสุข, โรงพยาบาลรัฐ, คลินิกเวชกรรม, คลินิกการพยาบาล หรือร้านยาที่ร่วมโครงการ

ใครมีสิทธิรับถุงยางอนามัยฟรีบ้าง?

  • คนไทยทุกคน ทั้งชายและหญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป (ทุกสิทธิรักษาพยาบาล รวมถึงผู้ถือบัตรทอง 30 บาท)
  • รับโควตาได้ 10 ชิ้น/คน/สัปดาห์ (รวมสูงสุดไม่เกิน 52 ครั้ง/ปี)
  • มีไซส์ให้เลือกตามความต้องการได้แก่ 49, 52, 54 และ 56 มม.

ข้อมูลจาก : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย ข่าวอาชญากรรม

คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย

26 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับพญานาคพารวยเงินล้าน Line News

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับ 2-3 ตัวท้าย พญานาคพารวย

22 นาที ที่แล้ว
เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา บันเทิง

เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา

32 นาที ที่แล้ว
วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ข่าว

วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านเป๋าตัง 10 ชิ้น/สัปดาห์ จองง่าย-เลือกไซส์ได้ เช็กเงื่อนไขที่นี่

37 นาที ที่แล้ว
คิมโซยอง ลวงหนุ่มฆ่าในม่านรูด ข่าวต่างประเทศ

อัปเดตคดีอำมหิต! ชี้สาวเกาหลีวัย 21 ลวงหนุ่มปลิดชีพม่านรูด เป็น “ไซโคพาธ”

43 นาที ที่แล้ว
ปอศ. เปิดโปง &quot;แอ็คมี่ วรวัฒน์&quot; ตุ๋นลงทุนทิพย์ ผู้เสียหายเพียบ คาดเสียหายเกินร้อยล้าน ข่าว

ปอศ. เปิดโปง “แอ็คมี่” ตุ๋นลงทุนทิพย์ ผู้เสียหายเพียบ คาดเสียหายเกินร้อยล้าน

57 นาที ที่แล้ว
ไก่เฮงข้าวมันไก่อุดรธานี ข่าวภูมิภาค

พลังคนอุดรฯ แห่อุดหนุน “ไก่เฮงข้าวมันไก่” หมดเกลี้ยง หลังดราม่าร้านคู่แข่งรีวิว 1 ดาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 10 มี.ค. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 หลังบ่ายวานนี้ ผันผวนหนักกว่า 20 รอบ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 10 มี.ค. 69 ปิดตลาดที่ 77,400 บาท (รับซื้อ) แกว่ง 16 ครั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อจีนตราหน้าตำรวจไทย ติดกับดักอคติหลัง 2 เคสฉาวทึกทัก “คนเจ็บ” เป็นคนเมา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มกะเหรี่ยง ลุยแจ้งความ เฮียตี๋ หลังโดนรุมทำร้าย ถึงที่ทำงาน ลั่นเอาผิดถึงที่สุด ข่าว

หนุ่มกะเหรี่ยง ลุยแจ้งความ เฮียตี๋ หลังโดนรุมทำร้าย ถึงที่ทำงาน ลั่นเอาผิดถึงที่สุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

10 ประเทศ มุสลิมอาศัยมากที่สุดในโลก อาเซียนติดอันดับด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิกกี้ ณฉัตร เปิดใจสถานะ เล็ก วสุ บันเทิง

นิกกี้ ยอมรับเดต ‘เล็ก วสุ’ ยืนยันคุยคนเดียว ไม่มีซ้อน ตอบชัดใช้คำว่าแฟนได้ยัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หวิดสิ้นชื่อ รองผอ.เทศกิจ เล่านาทีถูก ตุ๊กตุ๊กเฉี่ยวชน ขณะข้ามทางม้าลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน เดินหน้าสู้ไม่ถอย ขู่ปิดอ่าวเปอร์เซีย สกัดส่งออกน้ำมัน ย้ำเราจะเป็นผู้จบสงคราม ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เดินหน้าสู้ไม่ถอย ขู่ปิดอ่าวเปอร์เซีย สกัดส่งออกน้ำมัน ย้ำเราจะเป็นผู้จบสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษ โหวตคว่ำร่างแบนโซเชียลเด็กอายุต่ำกว่า 16 ใช้นโยบายยืดหยุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮีซึง ยุติบทบาทวง ENHYPEN ข่าวต่างประเทศ

ฮีซึง ออกจาก ENHYPEN เตรียมลุยโซโล่เดี่ยว วงเดินหน้าต่อด้วยสมาชิก 6 คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด &quot;เด๋อ ดอกสะเดา&quot; ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี &quot;ถั่วแระ&quot; เคียงข้างไม่ห่าง บันเทิง

น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี ถั่วแระ เคียงข้างไม่ห่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้อครหาหรือไม่ บันเทิง

ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้ออ้างห้ามประกวดหรือไม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด บันเทิง

โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา 4 ทุ่ม จำกัดเวลาปิดปั๊ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ข่าว

รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา-ปิดปั๊มหลัง 4 ทุ่ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หายตัวลึกลับหลังรับงานออนไลน์ที่จันทบุรี ข่าว

หายรายวัน แม่เป็นห่วงมาก! รุดแจ้งความโพสต์ประกาศหาลูกสาววัย 25 กับแฟนหนุ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน &quot;สูติบัตร&quot; โชคดีสภาตีตก บันเทิง

แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน “สูติบัตร” โชคดีสภาตีตก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กรุงเทพคริสเตียน เล่าเบื้องหลังหลักสูตรการเรียน “ไมคอน” แม้ค้าแข้งอยู่เยอรมัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแสเผชิญหน้าคู่กรณี ลั่น ไม่ได้ทำผิดไม่จำเป็นต้องไป ก่อนโผล่อัดเทปเคลียร์ใจ คลับฟรายเดย์โชว์ ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแส ก่อนโผล่อัดเทปคลับฟรายเดย์โชว์ เคลียร์ใจ นาวิน ต้าร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 17:44 น.
58
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย

คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับพญานาคพารวยเงินล้าน

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับ 2-3 ตัวท้าย พญานาคพารวย

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา

เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
คิมโซยอง ลวงหนุ่มฆ่าในม่านรูด

อัปเดตคดีอำมหิต! ชี้สาวเกาหลีวัย 21 ลวงหนุ่มปลิดชีพม่านรูด เป็น “ไซโคพาธ”

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
Back to top button