วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านเป๋าตัง 10 ชิ้น/สัปดาห์ จองง่าย-เลือกไซส์ได้ เช็กเงื่อนไขที่นี่
วิธีรับถุงยางอนามัยฟรีผ่านแอปฯ เป๋าตัง 10 ชิ้น/สัปดาห์ เลือกไซส์ได้ตามต้องการ เช็กเงื่อนใครใครมีสิทธิ์บ้าง
รู้หรือไม่? แอปพลิเคชันเป๋าตังที่เราคุ้นเคยกันดี ไม่ได้มีไว้แค่ทำธุรกรรมทางการเงินหรือรับสิทธิเงินอุดหนุนจากรัฐเท่านั้น แต่ยังมีสวัสดิการด้านสุขภาพระดับพรีเมียมซ่อนอยู่ นั่นคือสิทธิในการรับ ถุงยางอนามัยฟรี จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาวะทางเพศที่ดีและป้องกันโรคติดต่อได้อย่างปลอดภัย
งานนี้ขอบอกเลยว่าขั้นตอนง่ายนิดเดียว แถมมีไซส์ให้เลือกครบครัน ใครที่ยังไม่เคยใช้สิทธินี้ มาดูเงื่อนไขและวิธีรับของกันเลย
วิธีกดจองสิทธิรับถุงยางฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
1. เปิดแอปฯ เป๋าตัง แล้วเข้าไปที่เมนู “กระเป๋าสุขภาพ”
2. เลือกหัวข้อ “สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค”
3. หน้าจอจะแสดงสิทธิประโยชน์ฟรีที่คุณได้รับ ให้มองหาและกดเลือก “ถุงยางอนามัย”
4. เลือกขนาดไซส์ที่ต้องการ (49, 52, 54, 56 มม.)
5. ค้นหาและเลือกหน่วยบริการใกล้บ้านที่สะดวกไปรับของ เช่น ร้านขายยา คลินิก หรือโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
6. กดยืนยันการจองสิทธิ ระบบจะสร้าง QR Code ขึ้นมา
7. นำ QR Code ในมือถือไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยบริการที่เลือกไว้ เพื่อรับถุงยางอนามัยกลับบ้านได้เลยฟรี ๆ
สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่สะดวกใช้งานแอปฯ เป๋าตัง ก็สามารถรับสิทธินี้ได้เช่นกัน เพียงแค่ถือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเดินเข้าไปยืนยันตัวตนเพื่อขอรับถุงยางอนามัยได้เลยที่หน่วยบริการในระบบ สปสช. ใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.), ศูนย์บริการสาธารณสุข, โรงพยาบาลรัฐ, คลินิกเวชกรรม, คลินิกการพยาบาล หรือร้านยาที่ร่วมโครงการ
ใครมีสิทธิรับถุงยางอนามัยฟรีบ้าง?
- คนไทยทุกคน ทั้งชายและหญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป (ทุกสิทธิรักษาพยาบาล รวมถึงผู้ถือบัตรทอง 30 บาท)
- รับโควตาได้ 10 ชิ้น/คน/สัปดาห์ (รวมสูงสุดไม่เกิน 52 ครั้ง/ปี)
- มีไซส์ให้เลือกตามความต้องการได้แก่ 49, 52, 54 และ 56 มม.
ข้อมูลจาก : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
