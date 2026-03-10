เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา

เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล เป็นกัปตันเครื่องบินพาณิชย์ หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา
ครอบครัวอบอุ่น มีลูกโซ่ทองคล้องใจ 5 คน อดีตนางเอกช่อง 7 กุญแจซอล ป่านทอทอง พ่วงดีกรี AF ที่หลังจากตัดสินใจหันหลังให้ไฟสปอตไลต์ในวงการบันเทิงเพื่อไปทำหน้าที่คุณแม่
แต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังแอบสงสัยและตั้งคำถามว่า เอ๊ะ… แล้วคุณสามีสุดที่รักของสาวกุญแจซอลเขาทำงานอะไรกันนะ? ถึงได้ดูแลครอบครัวไซส์บิ๊กเบิ้มขนาดนี้ได้อย่างอบอุ่นและมั่นคง วันนี้ไทยเกอร์จะพาไปทำความรู้จักชายหนุ่มผู้อยู่เบื้องหลังความสุขนี้กันครับ
สามีกุญแจซอล อดีตนายทหารอากาศ กัปตันมาดเท่บนน่านฟ้า
เสาหลักของครอบครัวนี้คือ กัปตันณัฏฐ์ ฌณัฏฐ์ เลิศพัฒนาไทย ครับ โปรไฟล์ของเขาต้องบอกว่าไม่ธรรมดา เพราะในอดีตเคยรับราชการทหารอากาศ มียศถึงขั้น “นาวาอากาศโท” ก่อนจะตัดสินใจเบนเข็มทิศชีวิต ผันตัวมาสวมเครื่องแบบกัปตันสายการบินพาณิชย์
(จากเดิมที่หลายคนคุ้นภาพเขาในฐานะกัปตันของสายการบินไทยสมายล์ ปัจจุบันไทยสมายล์ได้ควบรวมกิจการเข้ากับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แต่กัปตันณัฏฐ์ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่นักบินพาณิชย์อย่างแข็งขันเช่นเดิม)
แน่นอนว่าอาชีพกัปตันสายการบิน เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถ ความตื่นตัว และความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารสูงมาก ซึ่งผลตอบแทนก็คุ้มค่าความเหนื่อยครับ
ทั่วไปรายได้ของนักบินพาณิชย์จะอยู่ในระดับ “หลายแสนบาทต่อเดือน” ขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินและอายุงาน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจเลยว่าทำไมครอบครัวกุญแจซอล ถึงมีความมั่นคงทางการเงิน และดูแลลูกๆ ทั้ง 5 คนให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพและสุขสบายได้ขนาดนี้
ความผูกพันฉบับนักบิน สู่ชื่อลูกชายคนแรก
ความน่ารักอีกกิมมิคของครอบครัวนี้คือ กลิ่นอายการทำงานบนท้องฟ้าของคุณพ่อได้ถูกส่งต่อไปยังลูกๆ ด้วยครับ อย่างตอนที่ตั้งชื่อลูกชายคนแรก ทั้งคู่ก็เลือกใช้ชื่อสุดเก๋ว่า “น้องเทคออฟ” (Takeoff) หมายถึงจุดเริ่มต้นของการเดินทาง การทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นการตั้งชื่อที่ทั้งเท่และสะท้อนถึงความรักในสายอาชีพของคุณพ่อได้อย่างลงตัวสุดๆ ครับ
แม้ว่าทุกวันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นสาวกุญแจซอลผ่านหน้าจอทีวีแล้ว แต่ภาพไลฟ์สไตล์สุดเรียบง่าย แต่อบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆ ทั้ง 5 คนที่คุณแม่อัปเดตผ่านโซเชียล ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าการตัดสินใจเลือกเส้นทางครอบครัวของเธอ เป็นบทบาท “นางเอกในชีวิตจริง” ที่สมบูรณ์แบบและมีความสุขที่สุดแล้วครับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กุญแจซอล ตอบคำถามมีลูกเยอะ เลี้ยงเอง-ไม่พึ่งพี่เลี้ยง แฟน ๆ ชมเลือกคู่ชีวิตไม่ผิด
- ประวัติ กุญแจซอล ป่านทอทอง จากดาวรุ่ง AF6 สู่นางเอกช่อง 7 ชีวิตปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก 5
- หนึ่ง นึกคิด กุมมือลา มุกดา ยอมเจ็บ-ทรมานแทน น้องสาว ‘กุญแจซอล’ วอนงดแชร์ข่าวเท็จ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: