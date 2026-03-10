ข่าว

เฮียตี๋สเต็กกระทะร้อน โต้ทำร้าย หนุ่มกะเหรี่ยงเมืองกาญจน์ จ่อฟ้องทำเสื่อมเสีย

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 09:05 น.
83
เฮียตี๋สเต็กกระทะร้อน โต้ทำร้าย หนุ่มกะเหรี่ยงเมืองกาญจน์ จ่อฟ้องทำเสื่อมเสีย

จากกรณีคลิปวิดีโอเหตุการณ์รุมทำร้ายร่างกายชายคนหนึ่งถูกเผยแพร่ออกมา จุดเริ่มต้นของดราม่าเกิดจากมีกระแสข่าวว่า “เฮียตี๋กระทะร้อน” หรือ นายไอยวัฒน์ ฐิติวัฒนกนก อายุ 43 ปี ได้บุกไปทำร้ายแรงงานต่างด้าวคนหนึ่งจนปากแตก

ทว่าเรื่องราวกลับคดีพลิกเมื่อทราบภายหลังว่าชายที่ถูกทำร้ายไม่ได้เป็นต่างด้าว แต่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีโดยกำเนิด สร้างความไม่พอใจให้กับชาวกาญจนบุรีเป็นอย่างมาก จนมีคนออกมาปกป้องและเรียกร้องให้เฮียตี๋ออกมารับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว ก่อนที่จะถูกสังคมลงศาลเตี้ยเสียเอง

หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 เฮียตี๋ได้ออกมาเคลื่อนไหวและชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่ออธิบายเหตุการณ์ในมุมของตนเอง ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายชายชาวกะเหรี่ยงคนดังกล่าวแต่อย่างใด

เฮียตี๋เล่าว่าในวันเกิดเหตุ เขาเดินทางไปพร้อมกับกลุ่มคนรวม 5 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 3 คนและผู้หญิง 2 คน มีเจตนาเพียงแค่ต้องการไปพูดคุย ตักเตือน และสั่งสอนให้ชายคนนี้เลิกพฤติกรรมทำร้ายคนไทยเท่านั้น

สำหรับกลุ่มคนที่เข้าไปรุมทำร้ายร่างกายหนุ่มกะเหรี่ยงตามที่ปรากฏในคลิปนั้น เฮียตี๋อ้างว่าเป็นแฟนหนุ่มของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในร้านเกิดเหตุ ซึ่งทนไม่ได้ที่แฟนสาวของตนถูกกระทำ จึงเข้าไปผสมโรงทำร้ายร่างกายด้วยความโกรธแค้น เฮียตี๋ย้ำอย่างชัดเจนว่ากลุ่มคนที่ลงไม้ลงมือไม่ได้เป็นคนในทีมงานของตน และตนก็ไม่ได้รู้จักกับคนกลุ่มนั้นเลยแม้แต่คนเดียว

เฮียตี๋ยังได้อธิบายเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทำให้เขาต้องลงพื้นที่ไปเคลียร์ด้วยตัวเองว่า ก่อนหน้านี้เขาได้ให้เพื่อนที่ชื่อ “เบิร์ด” ช่วยประสานงานกับผู้ใหญ่ในพื้นที่เพื่อเรียกหนุ่มกะเหรี่ยงมาพูดคุยและตักเตือนแล้ว แต่ชายคนนี้ก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมเดิม ซ้ำยังเอาชื่อของเบิร์ดไปแอบอ้างกับคนในร้านว่าเป็นน้องรักของพี่เบิร์ดอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้เบิร์ดจึงแนะนำให้เฮียตี๋เข้าไปคุยเพื่อเคลียร์ปัญหาให้จบ แต่สถานการณ์หน้างานกลับบานปลายจนเกิดความวุ่นวายตามที่เห็นในคลิปวิดีโอ เฮียตี๋ระบุว่าสิ่งที่ตนทำลงไปเป็นเพียงความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมและกู้ศักดิ์ศรีคนไทยที่ถูกรังแก พร้อมทั้งทิ้งท้ายว่าเตรียมจะเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่นำเสนอข่าวจนทำให้ตนเองต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ “สส.กอล์ฟ” หรือ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่ออัปเดตการให้ความช่วยเหลือ

สส.กอล์ฟ ได้ส่งข้อความถึงประชาชนว่าไม่ต้องเป็นห่วง ลั่นวาจาอย่างหนักแน่นว่าจะไม่ยอมให้ใครมารังแกคนเมืองกาญจน์อย่างแน่นอนหากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง พร้อมกันนี้

สส.กอล์ฟ ยืนยันว่าขณะนี้ได้ส่งเบอร์ติดต่อของทีมงานกฎหมายไปให้กับตัวผู้บาดเจ็บเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ความช่วยเหลือและคืนความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย พร้อมสัญญาว่าจะคอยอัปเดตความคืบหน้าให้ทราบต่อไปครับ

สส.กอล์ฟ อัครนันท์ เตรียมช่วยเหลือหนุ่มกะเหรี่ยง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 09:05 น.
83
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

