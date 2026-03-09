ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลีย เข้มสั่ง ปชช. ต้องยืนยันว่าอายุ 18 ปี ในการเข้าถึงเว็บโป๊

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 13:21 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 13:21 น.
58

ออสเตรเลีย เข้มสั่งประชาชน ต้องยืนยันว่าอายุ 18 ปี ในการเข้าถึงเว็บโป๊หรือเนื้อหาล่อแหลม หลังจากที่คุมเข้มอายุผู้ใช้โซเชียลไปก่อนหน้า

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ประเทศออสเตรเลียกลายเป็นอีกชาติที่เริ่มใช้นโยบายต้องยืนยันอายุเพื่อเข้าถึงเนื้อหาผู้ใหญ่หรือเนื้อหาทางเพศ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีผลทั้งเว็บไซต์ วิดีโอเกม หรือบนสื่อสังคมออนไลน์

กฎหมายดังกล่าวกำหนดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาล่อแหลมต้องเปิดช่องทางให้ประชาชนในออสเตรเลียในการยืนยันตัวตนว่าอายุมากกว่า 18 ปีด้วยวิธีการที่เข้มงวดขึ้น เพื่อเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว ซึ่งอาจจะใช้วิธีการสแกนใบหน้า ใช้บัตรประชาชน หรือข้อมูลเครดิตการ์ด หากเว็บไซต์ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้กฎหมายใหม่นี้เกิดขึ้น 3 เดือน หลังจากที่ออสเตรเลียประกาศแบนสื่อสังคมออนไลน์กับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครองเยาวชนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และป้องกันไม่ให้เห็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรืออันตราย

อ้างอิงจากงานวิจัยระบุว่าประชาชนในช่วงอายุ 10-17 ปี เคยเห็นภาพอนาจารหรือวิดีโอเกมส์ที่มีเนื้อหาล่อแหลม พร้อมกันนี้อีกร้อยละ 70 ยังเคยเห็นเนื้อหาที่รุนแรง ทำร้ายตัวเอง ฆ่าตัวตาย รวมถึงเนื้อหาที่นำไปสู่ความผิดปกติในการกิน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

ประวัติ ‘คุณชายอดัม’ The Face Men ราชนิกุล ทายาทคนทำหนัง ผลงานเจ๋งๆ ทั้งนั้น

7 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

คลิป เบียร์ เดอะวอยซ์ หลุดภาพตัวอย่าง หุ่นยนต์สุดสยิว ปิดยอดอกด้วยสติกเกอร์ดาว

19 นาที ที่แล้ว
สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน &quot;โมจตาบา&quot; ผู้นำสูงสุดคนใหม่ ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม ข่าวต่างประเทศ

สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน “โมจตาบา” ผู้นำสูงสุดคนใหม่ ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม

27 นาที ที่แล้ว
ลูกชายอายุ 13 ปี แอบสักเต็มอก ข่าวภูมิภาค

แม่เดือด! ล่าคนพาลูกวัย 13 ซุ่มสักเต็มอก ด่ากราดช่างสักเบอร์แรง

41 นาที ที่แล้ว
พีช พชร จบปริญญาโทใบที่ 2 จาก อ็อกซ์ฟอร์ด หล่อ รวย เก่งครบสูตร บันเทิง

พีช พชร จบปริญญาโทใบที่ 2 จาก อ็อกซ์ฟอร์ด หล่อ รวย เก่งครบสูตร

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บาเลนทรา ชาห์” อดีตแร็ปเปอร์เตรียมชนะเลือกตั้งเนปาล แบบแลนด์สไลด์

52 นาที ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย Malignant Hyperthermia คือ ภาวะแพ้ยาสลบวิกฤต ฝันร้ายของหมอดมยาที่ทำนักธุรกิจหนุ่มช็อก สุขภาพและการแพทย์

รู้จัก Malignant Hyperthermia ภาวะแพ้ยาสลบวิกฤต ใครเสี่ยงเป็นบ้าง

54 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

นับถอยหลัง “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” จ่อคัมแบ็กกลางปี 69 เช็กไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันนี้ในอดีต 9 มีนาคม 1945 ข่าว

ครบรอบ 81 ปี “คืนหิมะดำ” ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ “นองเลือดสุดในประวัติศาสตร์”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา &quot;นครชัย&quot; อดีต สส.ระยอง ก้าวไกล ปมขาดคุณสมบัติสมัคร สส. ข่าวการเมือง

ด่วน! คุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา “นครชัย” อดีต สส.ระยอง ก้าวไกล ปมขาดคุณสมบัติสมัคร สส. ตัดสิทธิ์ 20 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ นำคณะ สส. เข้ารายงานตัวที่สภา พร้อมลุยทำหน้าที่ฝ่ายค้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิกรักษาขี้เหล้า คนติดยาเสพติด ข่าว

หมอสุดทน! วอนเลิกรักษาฟรี “เคสขี้เหล้า-ติดยา” เสียดายภาษี เลือดบริจาค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานอึ้ง! พระเข้าร้านสะดวกซื้อ หิ้วเบียร์ 2 ขวดจะจ่ายเงิน สุดท้ายไม่ขายให้ ข่าว

พนักงานอึ้ง! พระเข้าร้านสะดวกซื้อ หิ้วเบียร์ 2 ขวดจะจ่ายเงิน สุดท้ายไม่ขายให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำใบ้ สามีนางเอกดังเชิด 1,300 ล้าน หนีซุกดูไบ เหยื่อแฉอ้างรูปคู่ VVIP ลวงลงทุนคริปโทฯ เศรษฐกิจ

คำใบ้ ผัวนางเอกดัง เชิด 1,300 ล้าน หนีซุกดูไบ เหยื่อแฉอ้างรูปคู่ VVIP ลวงลงทุนคริปโทฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ นนนี่ ณัฐชา นางเอกลูกครึ่ง ภรรยา &quot;แอ็คมี่&quot; นักธุรกิจหมื่นล้าน ข่าวดารา

ประวัติ นนนี่ ณัฐชา นางเอกลูกครึ่ง ภรรยา “แอ็คมี่” นักธุรกิจหมื่นล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลีย เข้มสั่ง ปชช. ต้องยืนยันว่าอายุ 18 ปี ในการเข้าถึงเว็บโป๊

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เส้นทางรัก นนนี่ ณัฐชา-แอ็คมี่ วรวัฒน์ สามีนางเอกดัง รวยหมื่นล้าน วิวาห์ทุ่มอลังการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบอนาคต นายกเล็กหญิง มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก ข่าวต่างประเทศ

จบอนาคต นายกเล็กหญิง มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยานฯ ยืนยันเหตุ “สีดอหูพับ” ล้ม ไม่ใช่ความประมาทของเจ้าหน้าที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา เศรษฐกิจ

เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยแห่ซื้อเลขมงคล หลวงปู่สวน ฐิตปญฺโญ ละสังขาร วัดหนองไผ่ เลขเด็ด

คอหวยแห่ซื้อเลขมงคล หลวงปู่สวน ฐิตปญฺโญ ละสังขาร วัดหนองไผ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดชื่อ 14 นามสกุล ผ่าตัดดมยาสลบแล้วเสี่ยงตาย เป็นพันธุกรรม ต้องระวัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปสถิติราคาทอง 2561-2569 เจาะลึกเดือนที่ควรซื้อทองให้ได้ราคาดีที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

IHG จับมือ Grab ยกระดับการเดินทาง ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ครอบคลุม 37 โรงแรมทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก! ไฟไหม้อาคารประวัติศาสตร์กลาง &quot;กลาสโกว์&quot; กระทบรถไฟทั่ว UK ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! ไฟไหม้อาคารประวัติศาสตร์กลาง “กลาสโกว์” กระทบรถไฟทั่ว UK

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 13:21 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 13:21 น.
58
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ ‘คุณชายอดัม’ The Face Men ราชนิกุล ทายาทคนทำหนัง ผลงานเจ๋งๆ ทั้งนั้น

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

คลิป เบียร์ เดอะวอยซ์ หลุดภาพตัวอย่าง หุ่นยนต์สุดสยิว ปิดยอดอกด้วยสติกเกอร์ดาว

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
ลูกชายอายุ 13 ปี แอบสักเต็มอก

แม่เดือด! ล่าคนพาลูกวัย 13 ซุ่มสักเต็มอก ด่ากราดช่างสักเบอร์แรง

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
พีช พชร จบปริญญาโทใบที่ 2 จาก อ็อกซ์ฟอร์ด หล่อ รวย เก่งครบสูตร

พีช พชร จบปริญญาโทใบที่ 2 จาก อ็อกซ์ฟอร์ด หล่อ รวย เก่งครบสูตร

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
Back to top button