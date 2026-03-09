ออสเตรเลีย เข้มสั่ง ปชช. ต้องยืนยันว่าอายุ 18 ปี ในการเข้าถึงเว็บโป๊
ออสเตรเลีย เข้มสั่งประชาชน ต้องยืนยันว่าอายุ 18 ปี ในการเข้าถึงเว็บโป๊หรือเนื้อหาล่อแหลม หลังจากที่คุมเข้มอายุผู้ใช้โซเชียลไปก่อนหน้า
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ประเทศออสเตรเลียกลายเป็นอีกชาติที่เริ่มใช้นโยบายต้องยืนยันอายุเพื่อเข้าถึงเนื้อหาผู้ใหญ่หรือเนื้อหาทางเพศ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีผลทั้งเว็บไซต์ วิดีโอเกม หรือบนสื่อสังคมออนไลน์
กฎหมายดังกล่าวกำหนดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาล่อแหลมต้องเปิดช่องทางให้ประชาชนในออสเตรเลียในการยืนยันตัวตนว่าอายุมากกว่า 18 ปีด้วยวิธีการที่เข้มงวดขึ้น เพื่อเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว ซึ่งอาจจะใช้วิธีการสแกนใบหน้า ใช้บัตรประชาชน หรือข้อมูลเครดิตการ์ด หากเว็บไซต์ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้กฎหมายใหม่นี้เกิดขึ้น 3 เดือน หลังจากที่ออสเตรเลียประกาศแบนสื่อสังคมออนไลน์กับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครองเยาวชนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และป้องกันไม่ให้เห็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรืออันตราย
อ้างอิงจากงานวิจัยระบุว่าประชาชนในช่วงอายุ 10-17 ปี เคยเห็นภาพอนาจารหรือวิดีโอเกมส์ที่มีเนื้อหาล่อแหลม พร้อมกันนี้อีกร้อยละ 70 ยังเคยเห็นเนื้อหาที่รุนแรง ทำร้ายตัวเอง ฆ่าตัวตาย รวมถึงเนื้อหาที่นำไปสู่ความผิดปกติในการกิน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ออสเตรเลีย เอาจริง ผ่านร่างแบนโซเชี่ยล ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า 16 ใช้
- MissAV เว็บไซต์หนังผู้ใหญ่ยอดนิยม ประกาศปิดตัวฟ้าผ่า
- บริษัทผลิตของเล่นดัง โร่ขอโทษ พลาดพิมพ์ลิงค์เว็บโป๊บนกล่องของเล่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: