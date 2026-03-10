ข่าวดาราบันเทิง

ดีเจต้นหอม ช็อก ระเบียงเหล็กถล่ม-บ้านพัง เดือดจัด สรุปผิดที่ใคร เกิดมาไม่เคยเจอ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 11:26 น.
ดีเจต้นหอมเปิดคลิปรั้วเหล็กร่วงกลางดึก

ดีเจต้นหอม เปิดคลิประเบียงเหล็กดัดร่วงกระแทกพื้นเฉียดกรงหมา โชคดีเกิดกลางดึก ไร้คนบาดเจ็บ ตั้งคำถามผิดที่ใคร ทั้งที่จ่ายครบทั้งสถาปนิก-ผู้รับเหมา สันนิษฐานยึดเหล็กหนักกับปูน

ทำเอาหัวใจหล่นไปอยู่ตาตุ่ม หลัง ดีเจต้นหอม ศกุนตลา พิธีกรและดีเจสาวอารมณ์ดี เจอเรื่องไม่คาดคิด จู่ ๆ โครงเหล็กดัดระเบียงและเศษปูนจากชั้นบนร่วงหล่นลงมาฟาดกับพื้นใกล้กับกรงสุนัข บริเวณนี้เป็นจุดที่คนในบ้าน สุนัข และแม้แต่ลูกชายสุดที่รักอย่าง น้องปกป้อง ชอบมาเดินเล่นเป็นประจำ นับว่ายังเคราะห์ดีที่เหตุเกิดตอนเที่ยงคืนจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เธอถึงกับแซวว่าเจ้าที่อาจจะยังมีส่วนช่วยคุ้มครองอยู่บ้าง

ดีเจต้อนหอม โพสต์คลิปกล้องวงจรปิดนาทีโครงเหล็กระเบียงร่วงลงมากระแทกพื้น ผ่านอินสตาแกรม djtonhorm พร้อมเล่าว่า “บ้านหอมเองค่ะ ถามผู้รู้หน่อยค่ะ บ้านอื่นเป็นมั้ยคะ มันผิดที่ใครคะ ผิดที่เราไม่เคยเดินเช็กหลังบ้าน หรือยังไง แต่ตอนนี้หอมดันอยู่ ตจว. เดินทางถึง ตจว. วันแรก ตอนเช้าแม่บ้านแจ้ง นี่หงุดหงิดมาก (นี่กลับไปเจ้าที่โดนไล่ออกแน่) 555

ละบริเวณนี้คือบริเวณที่คนและหมาใช้สัญจรเลยค่ะ รวมถึงลูกด้วยเพราะชอบมาเล่นกับหมา ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีว่าเกิดตอนเที่ยงคืน (จุดนี้เจ้าที่อาจมีส่วนยังจะให้โอกาสพิจารณา)

แต่ตอนนี้เอาไงดีกว่า เกิดมา 40 กว่าปี ก็ไม่เคยเจอว่าอยู่นิ่ง ๆ ละบ้านพัง รอบข้าง้างไม่มีการก่อสร้างใด ๆ ทั้งนั้น ก่อสร้างบ้านเราใช้ทั้ง สถาปนิก รับเหมา Consult นะคะ ยอมจ่ายหมด คำถาม คือเกิดอะไรขึ้น???? บ้านอื่นเป็นมั้ยคะ??? #มีใครให้มากกว่านี้อีกมั้ย??? #หมาชื่อมีบุญเกือบหมดบุญละอิห่าน!! #แคมเปญขายของใน ตต ได้ค่าคอม 2.3 ลบ คือ ทุกขลาภป่ะ? นี่กุต้องวิทยศาสตร์หรืออิงไสยศาสตร์ อะไรยังไงค้าาา???”

ดีเจต้นหอมบ้าน 50 ล้านพัง
ภาพจาก Instagram : djtonhorm

หลังโพสต์คลิปออกไป เพื่อนในวงการบันเทิงต่างห่วงใยและร่วมตั้งข้อสังเกตกันหลังเกิดอุบัติเหตุขึ้น ฮาย อาภาพร เข้ามาคอมเมนต์ว่า “โชคดีที่ไม่โดนอะไรน่ากลัวมากหอม” ขณะที่ ซี ศิวัฒน์ แสดงความเห็นว่า “โคตรโหด โชคดีมากไม่โดนใคร” ส่วน อนุวัติ จัดให้ ตั้งคำถามว่า “เหล็กผุ น็อตสนิมป่าว บ้านหลายปีแล้ว”

ขณะเดียวกัน เพื่อนรักอย่าง บอย ภิษณุ เข้ามาสอบถามว่า “น่ากลัวหว่ะ หรือน็อตมันหลุดวะ เหล็กมันหนักไปรึเปล่า หรือว่าปูนมันไม่มีเหล็กยึด” ซึ่งต้นหอมได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ของหนุ่มบอยว่า “ถ้าให้เดา คือ มักง่าย เหล็กนี่คือรอดไอรอนซึ่งหนักมาก ยึดกะปูนอย่างเดียวไม่ได้”

บอย ภิษณุ ให้กำลังใจดีเจต้นหอม
ภาพจาก Instagram : djtonhorm
ภาพจาก Instagram : djtonhorm
ภาพจาก Instagram : djtonhorm
ภาพจาก Instagram : djtonhorm

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย DJ Tonhorm ka ^^ (@djtonhorm)

