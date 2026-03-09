อ๊อกฟอร์ดยูไนเต็ด แจ้งข่าวเศร้า ผู้เล่นหญิงระดับเยาวชน ล้มฟุบเสียชีวิตกลางเกม
อ๊อกฟอร์ดยูไนเต็ด แจ้งข่าวเศร้า อาเมเลีย เอปลิน ผู้เล่นหญิงระดับเยาวชน ล้มฟุบเสียชีวิตกลางเกมการแข่งขันระดับเยาวชนกับฟูแล่ม
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม สโมสรฟุตบอลอ๊อกฟอร์ด ยูไนเต็ด ทีมลีกแชมเปียนชิปของอังกฤษได้ออกแถลงแจ้งข่าวเศร้าว่า อาเมเลีย เอปลิน ผู้เล่นเยาวชนหญิงวัย 15 ปี ของสโมสรล้มฟุบเสียชีวิตระหว่างเกมการแข่งขันระดับเยาวชนกับทีมฟูแล่ม
โดยทางสโมสรได้กล่าวแสดงความเสียใจและสโมสรยืนเคียงข้างครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมทีม โค้ชของอาเมเลีย เอปลิน
พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่แพทย์ของทั้งอ๊อกฟอร์ดและฟูแล่มที่ช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลกันอย่างเต็มที่ และทางสโมสรขอให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวต่อผู้สูญเสียด้วย”
ทั้งนี้ไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมถึงการเสียชีวิตของผู้เล่นคนดังกล่าว สำหรับผู้ตายนั้นเป็นผู้เล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูของสโมสร
It is with immense sadness that we announce the passing of 15-year-old Academy player, Amelia Aplin.
Amelia collapsed during a Girls’ Academy game against Fulham at the Club’s Training Centre in Horspath yesterday afternoon.
The thoughts and sincere condolences from everyone at… pic.twitter.com/UkZVGKgTRH
— Oxford United (@OUFCOfficial) March 8, 2026
