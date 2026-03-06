สส.ดัง งานเข้า มีเซ็กซ์ ดช.13 ห้องน้ำลานจอดรถ จ่อโดนโทษหนัก

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 21:40 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 11:05 น.
96
นักการเมืองออสเตรเลีย มีเพศสัมพันธ์กับเด็ก 13 อ้างเด็กโกหกอายุในแอปหาคู่

สำนักข่าว Daily Mail รายงานคดีสะเทือนวงการการเมืองออสเตรเลีย นายรอรี เอมอน (Rory Amon) อดีต สส. พรรคลิเบอรัล วัย 36 ปี ยอมรับต่อหน้าคณะลูกขุนว่า เขาเคยมีเพศสัมพันธ์กับเด็กชายวัย 13 ปีจริง ในห้องน้ำของลานจอดรถใต้ดินที่ลับตาคนเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2017 ซึ่งในขณะนั้นเขาอายุ 27 ปี และกำลังเป็นนักการเมืองดาวรุ่ง

คดีนี้มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดในศาลฎีกาของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) ข้อต่อสู้ของฝั่งจำเลย (อดีต สส.) อ้างว่าเด็กจงใจโกหกอายุ

ทนายความของนายเอมอนชี้แจงว่า ลูกความรู้จักกับเด็กชายผ่านแอปพลิเคชันหาคู่สำหรับเกย์ ซึ่งมีกฎให้ผู้ใช้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป อ้างว่าเด็กชายโกหกอายุตั้งแต่ตอนสมัครใช้งานและตอนที่แชทคุยกัน

ด็กชายส่งรูปและข้อความที่ทำให้ตัวเองดูโตกว่าอายุจริงเพื่อหวังจะนัดเจอและมีเพศสัมพันธ์ด้วย และยืนยันว่าหากนายเอมอนรู้ว่าเด็กอายุแค่ 13 (หรือแม้แต่ 15 ปีตามที่เด็กอ้างตอนให้การ) เขาจะเลิกคุยทันที

นายเอมอนยอมรับว่ามีการนัดพบและมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียว ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ามีการนัดพบครั้งที่สอง ทนายชี้ว่าผู้เสียหายอาจจะจดจำรายละเอียดคลาดเคลื่อนไปเองจากผลกระทบทางจิตใจ

ข้อโต้แย้งจากฝั่งอัยการ ระบุว่าเมื่อมาเจอตัวจริงในวันนั้น นายเอมอนควรจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าเด็กชายอายุต่ำกว่า 16 ปี นายเอมอนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่มีการศึกษาและฉลาด ใช้ทักษะในการหลอกล่อและล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เพิ่งเคยมีประสบการณ์ทางเพศเป็นครั้งแรกในห้องน้ำลานจอดรถที่สกปรก

เหตุการณ์นี้สร้างความบอบช้ำอย่างหนัก ผู้เสียหายถึงกับร้องไห้ออกมาเมื่อต้องดูรูปห้องน้ำดังกล่าวในระหว่างการให้การในศาล

หลังเกิดเหตุได้ไม่นาน เด็กชายได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ เพื่อน นักจิตวิทยา และครูแนะแนวของโรงเรียนฟัง เด็กชายเพิ่งมารู้ตัวตนที่แท้จริงของนายเอมอนในปี 2020 จากการดูโทรทัศน์ประกาศเรื่องมาตรการโควิด-19 ซึ่งตอนนั้นนายเอมอนรับตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

ทั้งคู่เคยกลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งผ่านแอป Snapchat ในปี 2019 และ Grindr ในปี 2022 โดยนายเอมอนเคยส่งรูปตัวเองในชุดอาสาสมัครดับเพลิงไปให้ดูด้วย

ปัจจุบัน นายเอมอนเผชิญข้อหาทั้งหมด 10 กระทง ซึ่งรวมถึงข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ข่มขืนเด็ก และอนาจาร โดยเขาให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด และการพิจารณาคดียังคงดำเนินต่อไป

